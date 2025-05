Les Mills Superstar 2025: Interviu cu Elena Trîncă  (Gilly)            

Încă mi se pare incredibil faptul că sunt prima româncă care primește titlul Les Mills Superstar! Este o realizare nu doar personală, ci și una importantă pentru imaginea României în industria globală a fitness-ului. Într-o țară în care încă luptăm cu sedentarismul și încercăm să educăm și să inspirăm oamenii către un stil de viață sănătos, acest titlu înseamnă extrem de mult.'

Spune-ne te rugăm câteva cuvinte despre tine.

Sunt instructor group fitness de 10 ani.Concepte pe care le predau: BODYCOMBAT, BODYPUMP, BODYBALANCE, Cycling, TRX, Interval, Glutes, C-core, Stretching, Skill-X.

Fitnessul este domeniul care mă reprezintă cel mai bine, fiind o persoană disciplinată, ambițioasă și cu un mindset puternic.

Consider că este foarte important ca meseria și calea pe care ne-o alegem să fie aliniată cu valorile și pasiunile noastre, pentru a atinge sentimentul nu doar de succes, ci de ÎMPLINIRE.

După 8 ani ca antrenor de clase, mi-am dorit să ma implic și mai mult în a-i inspira și ajuta pe ceilalți să traiască sănatos, așadar acum 2 ani am îmbrățișat oportunitatea de a lucra și în zona de office, departamentul corporate – corporate sales manager.

Sunt un ambassador al vieții sănătoase atât prin activitatea de la birou unde interacționez cu reprezentanții marilor companii din România, cât și prin activitatea din sală.

Ce este Les Mills Superstar?

Les Mills este o companie internațională din Noua Zeelandă, recunoscută pentru crearea de programe de group fitness pre-coregrafiate, precum BODYPUMP, BODYCOMBAT, BODYBALANCE, BODYATTACK, BODYSTEP, BODYJAM s.a.. Les Mills Superstar este o competiție dedicată instructorilor Les Mills din rețeaua Nordic, care își propune să identifice nu doar instructori cu o tehnică bună și talent în arta coaching-ului, ci adevărați creatori de fitness magic' – acea energie unică ce transformă un antrenament într-o experiență de neuitat.

Cum s-a desfășurat competiția?

Competiția s-a desfășurat în mai multe etape:

Aplicații și nominalizări – anul acesta 500 de instructori au trimis un video cu ei predând pentru a se înscrie în competiție, din mai multe țări precum: Suedia, Danemarca, Finlanda, Cehia, Bulgaria, Polonia, Lituania, România. Audiții live – 186 instructori selectați, care au predat în fața juriului format din Master Traineri experimentați Les Mills în 4 orașe: Stockholm, Varșovia, Praga și Malmö. Semifinale – în aceeași zi cu audițiile, cei care au primit Golden Ticket au avut oportunitatea de a impresiona juriul încă o dată: altă piesă, altă coregrafie, alt moment pregatit cu minuțiozitate, altă șansă de a străluci. Finala – 22 de finaliști aleși din cele 4 orașe s-au întrecut la Stockholm. În urma primei etape, cei mai buni 9 instructori au fost aleși pentru a lupta pentru titlul de Les Mills Superstar 2025. Vreau sa subliniez ca este o realizare importantă faptul că 2 instructori romani au ajuns până în TOP 9. Competiția a fost extrem de strânsă, toți finaliștii au fost extrem de talentați, pasionați si bine pregătiți!

Care a fost drumul tău în competiție?

Participarea mea a fost o călătorie intensă și profundă, de departe cea mai frumoasă experiență a vieții mele! Am ales să particip cu conceptul meu preferat de clasă, BODYCOMBAT, care mă face să mă simt la exterior la fel ca în interior: ca o adevarată războinică. Este mult mai mult decât fitness, este clasa la finalul căreia simți că te cucerești pe tine!

Alegerea pieselor a fost un proces strategic, foarte bine gândit, dar am vrut să îmi pun și amprenta personală în această călătorie, am ţinut cont şi de „feeling'.

În prima etapă, am ales o piesă complexă din punct de vedere tehnic (kickboxing si karate), cu scopul de a arăta cât mai multe abilități în cele 4 minute disponibile. În etapa a doua, am ales cu inima: o piesă de box cu mesaj puternic, care m-a reprezentat perfect!

Pentru finală, presiunea a fost destul de mare, iar implicarea mea a fost de 110%. Am îmbrăţişat la maxim această oportunitate. Fiind o perfecţionistă, nu mi-a scăpat niciun detaliu! Am repetat zilnic, am corectat tehnica şi am schimbat script-ul de câteva ori. Nu a trecut nicio zi în care să nu muncesc pentru acest moment, deși eram extrem de obosită, având 2 job-uri și un program foarte încărcat.

Pentru finală am selectat o piesă energică de Muay Thai, pentru a aduce elemente noi în fața juriului și a folosi contrastul muzicii și al vocii.

Pentru ultima etapă, cea de-a patra, am ales o piesă cu mesaj puternic și am reușit sa creez o poveste nu doar prin mișcările corpului, cât mai ales prin conexiunea cu participanții și prin punerea în scenă a sentimentului de reziliență. Le-am amintit tuturor că trecutul nu ne definește, ci alegerile pe care le facem în fiecare zi!

În ce a constat pregătirea?

Zeci de ore de repetiții, script-uri (pregătirea scenariului ținând cont de toate elementele de coaching Les Mills), autoevaluare constantă, filmări din mai multe unghiuri, analiză detaliată a fiecărui gest, a fiecărei tranziții, a fiecărui cuvânt. Contrastul vocii, energia, privirea, conexiunea. Fiecare detaliu contează la acest nivel, cand ești printre cei mai buni!

Ce crezi că te-a diferențiat de ceilalti concurenți?

Toți finaliștii sunt oameni și sportivi de excepție: autentici, ambițiosi, cu spirit de învingători. M-a surprins atât de plăcut conexiunea pe care am reușit sa o creăm, respectul, admirația și susținerea reciprocă!

Am reușit să mă fac remarcată prin autenticitate. Am fost eu însămi. Am transmis o poveste reală despre reziliență, curaj și lupta cu propriile limitări. Am fost vulnerabilă, dar puternică. Cred că am reușit să ating inimile celor din sală și ale juraților, nu doar prin abilitățile în fitness, ci prin mesajul puternic pe care l-am transmis.

Ce urmează pentru tine?

În urma obținerii trofeului Superstar, pe 30 august voi avea onoarea de a fi presenter in cadrul evenimentului Les Mills Live în Stockholm, la Avicii Arena. Voi preda pe scenă alături de cei mai buni Master Traineri Les Mills din lume. Este un vis devenit realitate, pentru care am muncit din greu. Anul acesta împlinesc 10 ani de activitate in domeniul fitness-ului, pe care îl iubesc, și este modul perfect de a sărbători acest deceniu!

Doresc să subliniez faptul că nu am un background sportiv, nu am practicat arte marțiale, ba chiar am avut scutire la sport în anii de şcoală. De ce? Pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că îți poți sculpta singur viața. Ca succesul este o decizie: decizia de a nu te opri din a deveni mai bun în fiecare zi.

Pentru mine, cea mai mare victorie rămâne faptul că m-am câștigat pe mine. Am depășit frici, limite, îndoieli. Consider că nu de perfecțiune avem nevoie, ci de oameni autentici și vulnerabili care să ne oglindească, care își depășesc condiția doar prin muncă, ambiție, pasiune și da, un strop de nebunie!

Secretul meu este că, de fiecare dată când mă prezint pe o scenă, în fața oamenilor, chiar dacă sunt 5 sau 500 oameni, îmi iau și inima cu mine!

Sursa foto: World Class Romania.

