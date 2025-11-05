Lenjerie de dantelă pentru ocazii speciale – cum să o purtați pentru a arăta elegant?

Dantela are ceva în comun cu bijuteriile: poate conferi încredere și transformă chiar și un stil simplu în ceva deosebit. Pentru a arăta elegant, nu trebuie să dezvăluiți totul – sunt de ajuns doar câteva alegeri bine gândite: croiala, culoarea și stilul potrivite. Aflați cum să creați un efect chic pentru orice ocazie importantă!

Eleganța începe cu croiala: alegeți croiala potrivită în funcție de ocazie

Prima regulă: lenjeria de corp trebuie să se asorteze cu ținuta. Pentru rochiile cu un decolteu adânc, alegeți un model plunge – îmbinarea joasă a cupelor menține linia decolteului curată, fără margini transparente. Dacă optați pentru o rochie midi evazată, luați în considerare un body din dantelă cu o secțiune de modelare a abdomenului – acesta vă va scoate în evidență talia și va netezi silueta sub țesătură.

Doriți ceva pentru un costum de seară? În acest caz cel mai potrivit ar fi un balconette cu o cupă ușor rigidă care ridică puțin bustul și creează o linie armonioasă sub sacou. Asortați pantalonii cu talie înaltă cu chiloți clasici din dantelă cu margini netede sau tanga fără cusături – aceștia dispar sub material, lăsând un efect de siluetă sculptată.

Rochiile cu spatele gol pot fi o provocare. Așadar, căutați soluții backless: cupe autoportante, sutiene cu o curea transparentă sau cu prindere reglabilă în talie. Astfel dantela poate decora discret, fără a ieși în evidență.

Culoare, transparență și textură: când să expuneți și când să ascundeți

Negrul este clasicul de seară, dar adevăratul secret al eleganței constă în nuanțe nude care se potrivesc tenului. Sub țesături ușoare, fluide alegeți bejurile și cappuccino – acestea se armonizează cu culoarea pielii și nu ies în evidență sub material. Lăsați culorile intense – smarald, burgundy, bleumarin – pentru modelele în care lenjeria intimă poate „răsări” de sub o cămașă semi-transparentă sau un sacou din satin.

Dantela preferă texturile contrastante. Rochie de mătase și body ajurat? Da, numai cu condiția ca dantela să aibă marginile bine finisate. În cazul țesăturilor texturate (de ex. jacquard, elemente de dantelă pe rochie), optați pentru dantelă cu un design mai simplu la lenjerie, astfel încât să nu concureze cu ținuta principală.

Tratați piesele decupate mai degrabă ca un accent decât ca motivul principal. O bucățică delicată de dantelă care iese pe sub cămașă sau curelușa de umăr subtil proeminentă cu luciu satinat poate arăta luxos atâta timp cât restul rămâne discret și atent croit.

Detaliile care fac diferența

Curelușele pot fi determinante asupra întregii ținute. Pentru rochiile de seară, curelușele cu bijuterii sau cele simple din satin sunt excelente. Dacă ținuta necesită umeri goi, luați în considerare opțiuni multiway sau curelușe atașate din silicon de înaltă calitate.

Acordați atenție la triunghiul din față dintre sâni și banda de sub sâni – sârma moale și banda mai largă susțin, dar nu ies în evidență de sub țesătură. În ceea ce privește partea de jos a ținutei, optați pentru margini decupate cu laser fără cusături sau pentru un elastic căptușit cu microfibră.

Dacă vă doriți calitate și potrivirea perfectă, alegeți lenjeria intimă din dantelă Victoria’s Secret – finisaje elaborate, decupaje atent gândite și o gamă largă de mărimi vă permit să găsiții cu ușurință modelul care arată elegant și rămâne confortabil la purtare toată seara.

Exemple de ținute pentru ocazii speciale

Dacă mergeți la o nuntă în stil clasic modern, sub slip dress de mătase purtați un body din dantelă cu decolteu jos și tiv neted pe picior. Adaugați un palton de lână moale și un lănțișor delicat. Bodyul va subția talia, iar dantela va conferi întregii ținute o anumită moliciune.

În cazul în care ocazia specială este o gală sau o premieră, optați pentru un model mai simplu de lenjerie din dantelă, de ex. un balconette cu broderie subțire și tanga fără cusături. Această bază nu va domina țesăturile mai grele și va menține silueta sub control.

Ce anume să purtați la o cină romantică? Un costum într-o nuanță profundă și sub acesta un top bustieră din dantelă cu ranforsare ușoară va asigura un efect extrem de elegant, fiind totodată și foarte senzual.

Lenjeria elegantă din dantelă nu trebuie să joace rolul principal pentru a impresiona. Atunci când alegeți croiala, culoarea și finisajul potrivite, aceasta devine un accesoriu discret și completarea bine gândită a ținuteți dumneavoastră.

Foto: Freepik

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro