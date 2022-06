Lecțiile care te vor ghida în cariera de tester

Îți place ca în timpul navigării online să ai parte de o experiență plăcută, să poți identifica ușor informațiile care te interesează și să poți comanda produsul preferat într-un timp scurt. Însă cu siguranță ai identificat și erori în site-urile pe care le accesezi. Te-ai gândit că ai putea face o carieră din abilitatea ta de a testa site-urile?



Text: Mihaela Pascari



Poți începe să te familiarizezi mai mult cu domeniul, alegând cartea „Lessons Learned in Software Testing – A Context– Driven Approach' (scrisă de Cem Kaner, James Bach și Bret Pettichord) care susține ideea că abilitatea de a testa nu este înnăscută, te poți forma prin multă muncă și prin comunicare eficientă cu oamenii care au experiență. În carte vei descoperi peste 290 de sfaturi deprinse din experiență, pe care merită să le aplici în testare. Fiecare lecție prezintă o situație concretă, urmată de o explicație sau de un exemplu care te ajută să gestionezi situația. Îți va plăcea pentru că lecțiile sunt împărțite pe fiecare aspect din testare: design, automatizare, strategii de testare, raportarea bug-urilor. În completare, îți oferim câteva lecții utile care te vor ghida în noua carieră.

Comunicarea poate face diferența într-un job tehnic

Atunci când munca ta presupune să găsești greșeli, este important să le transmiți programatorilor într-un mod cât mai clar, fiind atentă și la exprimare. Ai observat și situația în care programatorii prioritizează erorile, raportate de testerul X, dar nu de către testerul Y? Testerul X oferă întotdeauna informații mai clare despre eroarea raportată. El investighează problema, încearcă să-i înțeleagă cauza principală, iar în raport va detalia bug-urile și soluțiile, de aceea dezvoltatorilor le place să prioritizeze erorile sale.

De asemenea, contează mult și felul în care formulezi mesajul către programatori. Nimeni nu ar dori să audă „ai făcut greșeli', dar toată lumea ar răspunde pozitiv la „putem face asta mai bine în acest fel, nu crezi?'





Atitudinea contează pentru a lucra bine în echipă

Misiunea ta este să identifici erorile de navigare în site, astfel încât să contribui la crearea unei experiențe plăcute pentru user. Însă acest rol nu-ți dă dreptul de a-ți critica colegii. Principala ta preocupare ar trebui să fie aceea de a ajuta la îmbunătățirea calității unui site. Un tester ar trebui să abordeze testarea cu atitudinea corectă și ar trebui să aibă o privire de ansamblu asupra activității, mai degrabă decât să critice pe cineva sau să se poziționeze ca fiind mai bun decât alți colegi.

Testarea software-ului presupune învățarea constantă

Când lucrezi într-un domeniu în care tehnologia se schimbă zilnic, este important să ții pasul cu ea și să găsești sursele de unde te poți documenta și învăța.

Internetul este plin de cursuri, tutoriale, bloguri pentru a învăța lucruri noi în testare. Dar care dintre aceste surse corespunde cel mai bine așteptărilor tale? Care îți oferă ocazia de a și practica ceea ce înveți, astfel încât să fii cât mai pregătită pentru primul job de tester?

Poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Setarea priorităților îți va eficientiza munca



În rolul tău de tester vei fi distrasă cu multe sarcini, de colegi care vor să le testezi acum o aplicație, însă tu trebuie să înțelegi prioritatea fiecărui task, să ceri deadline-uri sau să discuți cu managerul pentru a agrea o ordine în activitatea ta. Astfel, vei lucra eficient, vei putea livra la timp, iar echipa își va putea atinge target-ul.



Cel mai important rol pe care ar trebui să ți-l asumi este cel al utilizatorului final

Preia rolul utilizatorului final, gândește-te la diferite situații de navigare pe desktop și pe mobil, realizează o comandă, verifică cât timp durează să faci acea comandă, cât durează să se încarce paginile. Ia în calcul faptul că oamenii nu navighează pe internet, respectând indicațiile vreunui manualul de utilizare. Oamenii își doresc site-uri simple și prietenoase, iar misiunea ta este să testezi acea simplitate.

