Lansarea NIVEA Cellular: O fuziune spectaculoasă între modă și îngrijirea pielii

Fiindcă te-am obișnuit să te ținem la curent cu cele mai cool și inovatoare lansări din industria modei și a frumuseții, săptămâna trecută am luat parte la un eveniment inedit, ce a reușit să unească într-un mod original ambele domenii. Brand-ul NIVEA a organizat în capitală cel mai spectaculos show al acestei primăveri, cu ocazia lansării colecției de serumuri Cellular, completată cu două produse noi – Serumul cu vitamina C și Fluidul de zi cu protecție UV SPF 50+. Un adevărat spectacol care a reunit cei mai importanți creatori de conținut din România, persoane publice, dar și specialiști și pasionați de beauty.

Recunosc că înainte de eveniment, mă așteptam la o lansare clasică: câteva produse expuse strategic, un discurs… și cam atât. Însă, atunci când am ajuns la Galeria SENAT, am avut parte de o adevărată surpriză. Dincolo de atmosfera vibrantă, de decorul spectaculos și de marea de oameni, am avut parte de cea mai inedită lansare! Serumuri NIVEA Cellular au fost prezentate printr-un show de modă.

Te întrebi care este punctul comun dintre cele două? Ei bine, conceptul de layering. Așa cum cheia unui outfit cool constă într-un layering spectaculos, la fel și pielea ta își poate îmbunătăți considerabil calitatea printr-un layering de serumuri.

Iar asta este, de fapt, adevărata inovație pe care cercetătorii NIVEA au adus-o. Serumurile Cellular – NIVEA Cellular Expert Filler Serum cu acid hialuronic, NIVEA Cellular Expert Lift Serum cu bakuchiol, NIVEA Cellular Expert Filler Serum cu vitamina C și NIVEA Cellular Expert Filler Fluid de zi cu protecție UV SPF 50+ – au fost dezvoltate și testate clinic pentru a putea fi folosite împreună, într-o rutină de serum layering. Astfel, beneficiile fiecărui produs sunt integrate într-o rutină completă, cu rezultate mai puternice, pentru o piele mai sănătoasă.

„Partea cea mai bună la colecția de serumuri NIVEA Cellular este că ele se înțeleg foarte bine între ele și își doresc întotdeauna să fie combinate într-o rutină. Felul în care am ajuns la acest concept de layering asociat între skincare și fashion a pornit de la faptul că layering-ul nu este neapărat foarte cunoscut în zona de îngrijire a pielii. Poate pentru mulți oameni acesta este un concept cu care încă experimentează, însă în fashion cred că layering-ul este foarte bine stabilit și toată lumea știe cum funcționează. De asemenea, este o paralelă foarte ușor de înțeles vizual, pentru că vedem hainele cum se combină într-un stil de layering și fix în același mod funcționează și skincare-ul', a declarat în cadrul evenimentului Andreea Anghel, Senior Brand Manager NIVEA.

Iar colecția de modă, prezentată de opt creatori de conținut și stilizată de Lucy Faur, ne-a făcut să înțelegem mai bine importanța conceptului de layering, atât în modă, cât și în rutina de îngrijire. Asemenea pieselor dintr-o colecție de haine, noile serumuri NIVEA Cellular pot fi combinate prin layering în diferite moduri, pentru a obține diferite look-uri, în funcție de nevoile și preferințele personale.

Miruna Drăguleanu, unul dintre creatorii de conținut care au defilat pe podium, ne-a mărturisit că evenimentul a fost extrem de emoționant pentru ea și chiar „am plâns când s-a terminat. Toată lumea aplauda, iar eu plângeam. Tremuram toată, a fost incredibil'.

În ceea ce privește rutina ei de skincare, ne spune că este o fană înrăită a serumului cu acid hialuronic, a serumului cu vitamina C și a fluidului cu SPF. „Eu am încercat deja serumul cu vitamina C. Pentru mine funcționează foarte bine, îmi face tenul foarte luminos.'

În aceeași notă, Lorena Șerban spune că show-ul a unul dintre cele mai frumoase la care a participat. „Am fost și pe scenă și e un lucru foarte frumos de adăugat la lista de chestii pe care le-am făcut în viața asta. Ei bine, în seara asta am fost și model. Eu am fost serumul cu SPF. SPF-ul e pe lista mea de produse care nu îmi lipsesc niciodată.'

Evenimentul NIVEA a fost mai mult decât o lansare de produse – a fost o celebrare a diversității, care ne-a amintit că fiecare dintre noi este unic și are nevoi diferite. Iar ca bonus, am avut parte de o petrecere pe cinste, unde am cântat și am dansat alături de Ami.

