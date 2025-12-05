LA VITA E BRERA

LA VITA E BRERA

Situat pe o stradă liniștită și pitorească, restaurantul Brera este o interpretare a unui mini-spectacol al lumii, genul de loc (unic, zic eu) care răsucește fuse orare întru slava gastronomiei. Mâncăruri superbe cu rețete din locuri exotice, la prețuri accesibile, celebrează omenescul inconfundabil. Este proiectat de mintea ageră a lui Sorin Diamandi, un romantic incurabil al ospitalității, și blagoslovit cu bucurie, adăugit și cu idei spectaculoase de Șerban Ciușcă, monstru sacru al publicității neaoșe. Pentru prietenii de lungă durată, spațiul parcă preia modelul familiar al unui locante de cartier interbelic și îl reimaginează ca un interior eclectic, cu un stil ireverențios (dar totuși calm!), în care converg bucătăria de top, muzica și designul.

Identitatea sa rezidă în varietate calmă: tablouri imense dezgolite de rame stau alături de postere ale contraculturii, mobilierul personalizat este amestecat cu piese vintage, iar lustrele Art Déco se împletesc cu detalii contemporane elegante. Rezultatul este un spațiu care pare în același timp intim și cosmopolit, atemporal și jucăuș, eclectismul său bazându-se pe amintirile personale ale fondatorului. 

Din punct de vedere spațial, Brera este proiectată să se adapteze la diferite ritmuri ale zilei. Un bar plin de viață oferă propriul său caracter și punct de observație, în timp ce sala principală tentează atât la întâlniri conviviale, cât și la mese mai liniștite. Ba, daca ne centrăm pe perioada Sărbătorilor, aș spune ca e perfectă și pentru petreceri corporate de 70-100 de persoane care vor pleca de aici cu amintiri de neuitat. Separeuri stratificate discret pot adăuga și câte o zonă de intimitate pentru cine dorește. 

Curtea e divină, chiar și pe timp de iarnă – un motiv de bucurie călduță, alimentată de dotările tehnologice care te fac bonom, relaxat, golit de stres. Merge și pentru întâlniri romantice, și pentru unele de business, dar și pentru a hrăni cu arome singurătatea unui alergător de cursă lungă. 

În loc să se limiteze la o singură exprimare, interiorul se bucură de o combinație de stiluri, cu accente arhitecturale deștepte în unghiurile drepte ale rafturilor lemnoase și în segmentele metalice strălucitoare, note retro în banchetele cu modele și în aplicele vitrate și vibrații mai moderne în detaliile urbane ale barului. Pereții din cărămidă albă temperează strălucirea oțelului, în timp ce panourile din lemn și mobilierul așișderea conferă camerelor un aspect familiar, alături de tușe recurente de culori deschise și lumină naturală care animă detaliile din întregul spațiu. Pe deasupra, parcă ai plonjat și-ntr-un mini parc dendrologic, atât de mare și de bine aleasă este varietatea plantelor.

Pe acest fundal, un mix de piese personalizate și vintage creează o tensiune dinamică evidentă în mesele, rafturile și iluminările de perete personalizate, asociate cu lămpi și scaune variate. Iar vitraliile sunt divine, parcă te fac să călătorești în timp. Chiar și cele mai mici componente joacă un rol important: cordoanele de leduri multicolore, carțile ce dau o notă odihnitoare de anticariat, pânza topită a plafonului terasei subliniază abordarea meticuloasă, toate ancorează spiritul restaurantului și infuzează interiorul cu rebeliune, provocând chiar și curiozitatea copiilor.

De joi până sâmbătă energia e când calmă, când năvalnică – dată de o coloană sonoră valoroasă, muncită, unde muzica creează nu un simplu fundal, ci o atmosferă unică. Cu un mix de live-uri valoros, de la canțonete ritmate italiene la sesiuni acustice de jazz, de la vibe-uri internaționale relaxate la romanțe de suflet, playlistul estompează genurile, la fel cum interiorul îmbină epoci și stiluri, întărind senzația de atmosferă în continuă schimbare.

Abordarea culinară a restaurantului urmează aceeași filozofie de rafinament world class, dar nefițos, bucătarul Gustavo reinventând rețetele tradiționale de peste mări și țări prin memorie și imaginație. Nimic nu seamănă cu ceea ce știi sau cu ce așteptări ai – surprizele se țin lanț, curiozitatea lui Sorin Diamandi lucrând intens aici. Ai toată planeta în farfurie, parcă ești un corsar mereu tentat să încerce cu viteza gândului cucerirea de noi teritorii. Bazat pe simplitate și ghidat și de ingredientele de sezon, meniul echilibrează confortul familiar cu accente îndrăznețe, prezentând feluri de mâncare din țări care (obligatoriu) te provoacă la cunoaștere. Asta te face să și revii, pentru că doar simpla lectură a filelor denotă talent literar cu link-uri puternice către papilele gustative. 

Mancărurile arată și acționează fără cusur. Nu doresc să insist ca să nu stric nicio fărâmă de farmec ce va fi să fie. Nimic nu e artificial, nici lăsat la voia întâmplării. Pe lângă varietate, alegeri geniale, gusturi divine, tipii ăștia sunt diferiți prin pasiune. După ce ai terminat masa nu-ți mai vine să pleci, iar ei te lasă să faci ce vrei. Gata, ești între prieteni, ești fratele lor, ești pe bune ca acasă! Te transformi în prizonierul bucuriilor simple și al devenirii trainice. 

Încercați Brera, dragilor. Merită. Meritați.

Sursa foto: Brera

