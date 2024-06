La Campionat ținem cu ele! Avon și Asociația Anais oferă butoane de panică femeilor vulnerabile, în perioada EURO 2024

Statisticile globale arată că violența împotriva femeilor și fetelor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului din lume, iar una din trei femei se confruntă cu violență sau abuz de-a lungul vieții.

În România, datele pe anul 2023 făcute publice de Poliția Română relevă că, în primele nouă luni ale anului, au fost raportate peste 80.000 de cazuri de violență domestică. Cu toate acestea, realitatea este probabil mult mai sumbră, multe femei alegând să rămână în tăcere. Acest lucru evidențiază importanța unei acțiuni ferme, mai ales că urmează o perioadă în care bărbații celebrează fotbalul, dar nu și siguranța femeilor.

Studiile arată că incidența cazurilor de violență domestică crește semnificativ în timpul marilor competiții sportive. Conform unei cercetări din 2014 realizate de Dr. Stuart Kirby și profesori de la Universitatea Lancaster, publicată în Journal of Research in Crime and Delinquency, cazurile de violență domestică cresc cu aproape 26% atunci când echipa națională câștigă și cu 36% atunci când pierde. Această statistică îngrijorătoare ne-a determinat să acționăm și să lansăm o campanie care să ofere un sprijin concret femeilor vulnerabile în această perioadă.

Inițiativă pentru siguranța femeilor: distribuirea butoanelor de panică

În cadrul campaniei, Avon și Asociația Anais vor distribui 200 de butoane de panică femeilor care se simt în pericol. Aceste butoane vor fi oferite atât celor care sunt deja în baza de date a Asociației Anais, cât și celor care nu au avut până acum curajul să ceară ajutor.

„Această campanie vine într-un moment extrem de important, având în vedere contextul campionatului de fotbal și impactul acestuia asupra incidenței violenței domestice. Colaborarea cu Avon ne permite să extindem semnificativ raza noastră de acțiune și să oferim un sprijin concret femeilor aflate în pericol. Fiecare buton de panică distribuit este un pas înainte în protejarea și susținerea victimelor violenței domestice”, a afirmat Carmen Nemeș, președinte al Asociației Anais.

„La Avon România, credem cu tărie că frumusețea înseamnă și siguranță și bunăstare. Statisticile sunt alarmante și ne-au inspirat să acționăm pentru a oferi un sprijin real femeilor aflate în situații de risc. De exemplu, 43% dintre femei consideră locul de muncă un spațiu sigur care le protejează de conflictele și abuzurile de acasă, iar 13% dintre femei și-au luat liber de la locul de muncă cel puțin o dată din cauza unui conflict de acasă. Parteneriatul nostru cu Asociația Anais și distribuirea acestor butoane de panică reprezintă un pas concret în direcția protejării și susținerii femeilor, asigurându-le că nu sunt singure și că există soluții eficiente pentru a le proteja în momentele de criză”, a declarat Ana Nicolae, Head Of Integrated Communications Avon Romania & Moldova.

Cum funcționează butonul de panică

Butonul de panică este conectat la o aplicație mobilă și, în momentul în care este apăsat, transmite un mesaj SOS către persoanele de contact de încredere ale victimei. Astfel, utilizarea telefonului în momente critice, care poate fi riscantă sau dificilă, este evitată.

Despre AVON

AVON este prezent de peste 25 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.

Despre Asociația Anais

Fondată la sfârșitul anului 2011, Asociația Anais este dedicată promovării, respectării și apărării drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor. Organizația se concentrează pe sprijinirea victimelor violenței domestice prin dezvoltarea de servicii și implicarea în politicile publice din acest domeniu.

