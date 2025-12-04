Ischgl: paradisul înzăpezit din Alpii Tirolezi

E o stațiune de schi, este un loc perfect pentru entertainment și socializare, este destinația ideală pentru gurmanzii îndrăgostiți de savorile alpine, este locul perfect în care să mergi în vacanța de iarnă? Ei bine, Ischgl este toate astea la un loc, și încă ceva în plus, pentru că, dacă este un lucru care să definească perfect acest spațiu, atunci acela este contrastul. Situată între munții Silvretta și Verwall, regiunea aflată în vârf de munte este căutată pe tot parcursul anului, dar devine aproape un loc de pelerinaj iarna, când schiorii și pasionații de snowboard migrează aici în căutarea coborârilor perfecte, pe pârtiile perfecte. Și asta deoarece Silvretta Arena Ischgl/Samnaun este una dintre cele mai moderne și performante zone din Alpi dedicate universului sporturilor de iarnă, cu cei 239 de kilometri de pârtii pentru schi, cu cei 80 de kilometri de trasee de cross country și cu numeroase trasee pentru hiking, săniuș, ba chiar și cu un impresionant patinoar în jurul Silvretta Therme. În plus, altitudinea zonei asigură schiorii că zăpada e abundentă aici, de la finalul lui noiembrie și până în luna mai, când în alte zone nu se mai pot practica deja sporturile de iarnă. Iar telescaunele moderne, cu protecție împotriva intemperiilor și locuri încălzite, precum și teleschiurile asigură un flux confortabil pasionaților de sport. Recent, chiar înainte de deschiderea sezonului, s-au făcut investiții semnificative în echipamentul noilor telescaune, pentru ca modernizarea instalațiilor și capacitatea stațiunii să rămână una de top.

Și nu e vorba doar despre asta, ci și despre tot ce se întâmplă pe lângă sporturile pe care le poți practica aici. Și asta pentru că regiunea oferă o mulțime de oportunități de petrecere a timpului liber, cu care nu ai cum să te plictisești nici o clipă. De la restaurantele care oferă delicii ale gastronomiei alpine, la petrecerile care țin până în zori și de la cabanele primitoare până la concerte memorabile în aer liber, totul e făcut să te țină în priză, activ și ocupat în cele mai plăcute moduri. Iar dacă vrei să iei o pauză de la agitația tuturor acestor opțiuni, zona abundă și în alternative liniștite, menite să-ți asigure relaxarea pe care o meriți. Poate cea mai notabilă opțiune este Silvretta Therme, locul în care îți poți perfecționa tehnica și tonusul în piscina sportivă sau te poți distra de minune în cea destinată aventurii, te poți relaxa la saună sau în piscina exterioară cu apă caldă, priveliște panoramică și paturi de hidromasaj, poți servi un prânz savuros, poți exersa la sală sau să beneficiezii de impecabilele servicii spa.

O iarnă plină de evenimente

Dar, cum Ischgl e celebru pe bună dreptate pentru evenimentele care celebrează sezonul de iarnă, ți le detaliem pe acestea. Prima zi de schi e celebrată pe 27 noiembrie, urmând ca, pe 29, să aibă loc celebrul Top of the Mountain Opening Concert, în parcarea din Silvretta, care a găzduit de-a lungul timpului muzicieni de cel mai mare calibru, de la Alicia Keys la Elton John și până la Rihanna. Anul acesta, onoarea de a deschide sezonul îi revine Ritei Ora, iar participanților – bucuria de a întâmpina iarna cu o seară plină de energie. Iar în 2026, ca parte din seria de evenimente Spring Blanc, alte concerte Top of the Mountain vor fi organizate într 5 aprilie și 3 mai: Robin Schulz deschide seria, cu concertul de Paște, Ben Zucker completează line-up-ul pe 19 aprilie, Beatrice Egli celebrează International Spring Snow Festival, pe 25, iar uimitoarea Christina Aguilera închide sezonul, pe 2 mai.

Cât despre evenimentele din iarnă, acestea continuă, în decembrie, cu Ischgl Trophy, un turneu care aduce pentru prima dată tenisul și starurile lui în Alpi, în afara sezonului competițiilor oficiale: printre cei aflați la serviciu se numără Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev, Richard Gasquet, Feliciano Lopez și Fabio Fognini.

Iar în ianuarie o formă aparte de artă, dar atât de adecvată zonei, ajunge highlight-ul sezonului: Shapes in White, competiția tradițională de sculptură în zăpadă, care adaugă un plus de magie atmosferei festive, cu uriașele sale figuri realizate de artiști care fascinează publicul cu creațiile lor. Astfel, zona se transformă într-o galerie în aer liber în care natura și imaginația își spun din plin cuvântul.

De văzut și experimentat

Ți-am spus deja că în Ischgl nu te plictisești niciodată, și asta pentru că ai mereu ceva de făcut, iar când asta te poate obosi, ai cu siguranță multe lucruri de văzut.

Poate cel mai spectaculos loc, în ambele sensuri, e Silvretta Arena, destinația ale cărei pârtii trec granița către Elveția, în Samnaun, asigurându-ți cele mai line sau, după dorință, aventuroase coborâri. Stațiunea stylish, cu o atmosferă de neuitat, vine și cu variante dintre cele mai ispititoare de sporturi de iarnă, dar și cu uluitoare perspective de pe Greitspitze.

Săniușul este o activitate de iarnă potrivită pentru orice vârstă și care aduce bucurie tuturor, dar adrenalina pe care o oferă coborârile de noapte de 7 kilometri din Idalp în Ischgl nu se compară cu nimic.

Iar când dai jos schiurile sau faci o pauză de la sport, activitățile sunt departe de a se fi încheiat. O mulțime de cluburi a căror atmosferă este animată de cei mai reputați DJ, dar și baruri cu atmosferă convivială și public numeros au făcut din Ischgl-ului una dintre cele mai pline de viață și cosmopolite stațiuni pentru sporturi de iarnă din Alpi.

Și, în plus, pentru că toată activitatea în aerul înghețat de munte le stimulează apetitul celor prezenți, o mulțime de cabane rustice, dar și restaurante recompensate cu premii, oferă preparate dintre cele mai diverse și mai savuroase, de la cele tiroleze clasice sau reinterpretate în cheie contemporană, la fuziuni între cele mai delicioase gastronomii ale lumii.

Și cum Ischgl are câte ceva pentru toată lumea, asta se reflectă și în privința celor care nu sunt practicanți ai sporturilor de iarnă. Cei care nu sunt încă inițiați beneficiază de lecții de la cei mai răbdători instructori, iar pârtiile dedicate lor sunt numeroase. Iar nenumăratele opțiuni de cazare, de la cele mai moderne și exclusiviste până la cele cozy, tradiționale, vin să completeze perfect experiența vacanței. Iar pentru cei care au nevoie de extra relaxare, spa-urile care abundă în zonă oferă destinderea completă.

Ce îți mai trebuie ca să petreci o vacanță de iarnă perfectă în paradisul înzăpezit din Ischgl? Doar să îți rezervi sejurul chiar acum.

