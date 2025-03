Interviu în exclusivitate cu Eva Longoria

Cum te simți lucrând cu Nespresso?

Eva Longoria: Fiind o adevărată iubitoare de cafea, este o onoare să colaborez cu Nespresso, devotamentul lor pentru excelență și arta cafelei fiind o inspirație.

Să fac parte dintr-o echipă care împărtășește aceleași valori și pasiunea pentru cafea este o experiență profundă și palpitantă! Mă simt privilegiată să colaborez cu Nespresso, să lucrez alături de prietenul meu drag, George Clooney, și să întâlnesc femei extraordinar de talentate precum Camille Cottin și Kim Go Eun.

Despre ce este noua campanie Nespresso?

Eva Longoria: În timpul călătoriei sale, o moștenitoare își pierde obiectele prețioase…o pungă cu capsule Nespresso. Detectivul nostru chipeș, George, pornește în căutarea hoțului prin tren. Este o poveste plină de umor, cu un final pe care cred că nimeni nu l-ar anticipa.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Cum a fost experiența pe platou alături de distribuție?

Eva Longoria: A fost o experiență nemaipomenită. În primul rând, campaniile Nespresso sunt întotdeauna emblematice, iar acest lucru se datorează, în mare parte, castingului de excepție. Deși a fost prima mea colaborare cu George, Camille și Kim, am avut o conexiune foarte naturală pe platou și ne-am distrat de minune împreună. Decorul, de asemenea, a fost remarcabil – demn de o producție cinematografică filmată timp de patru zile cu o echipă de peste 150 de oameni. A fost o experiență cu adevărat impresionantă!

Care a fost partea ta preferată din filmarea noii reclame TV Nespresso?

Eva Longoria: Rolul meu a fost, fără îndoială, partea mea preferată. Am jucat un maestru bucătar șiret și ador astfel de roluri, pentru că îmi permit să fiu mai jucăușă și să-mi las personalitatea să se reflecte în personaj. Pe lângă spotul clasic de 60 de secunde, am filmat și multe alte materiale mai scurte pentru social media și online, toate în aceeași notă amuzantă.

Ți s-a întâmplat vreodată să inventezi o scuză pentru cei dragi când ultima capsulă Nespresso a dispărut misterios direct în ceașca ta?

Eva Longoria: Nu! Nu a fost nevoie, pentru că la noi acasă nu rămânem niciodată fără. Fiind o mare iubitoare de cafea și probabil unul dintre cei mai mari fani Nespresso, mă asigur mereu că am un stoc bine aprovizionat cu sortimentele mele preferate.

Care este ritualul tău de stat la cafea?

Eva Longoria: Ritualul meu de stat la cafea variază în funcție de locul în care mă aflu – la muncă, acasă sau în călătorii, însă pentru mine este esențial ca fiecare moment în care savurez cafeaua să fie unul special. Găsesc o plăcere pură când sunt de una singură și-mi beau cafeaua înainte ca fiul meu să se trezească. Sau alături de prieteni și colegi pe platou. Indiferent de context, mă asigur de fiecare dată că am o cafea cu un gust excepțional.

Ce face o cafea să fie memorabilă?

Eva Longoria: Consider că aroma este un element definitoriu, așadar intensitatea și bogăția cafelei în timpul degustării sunt esențiale. Totodată, mirosul joacă un rol foarte important. Când ai norocul să savurezi o cafea care îți trezește toate simțurile, știi că este memorabilă.

Care este amintirea ta preferată legată de cafea?

Eva Longoria: Când eram copil, obișnuiam să îi fac tatălui meu cafeaua în fiecare dimineață, era una dintre responsabilitățile mele. Întotdeauna mi-a plăcut să aud sunetul aburului și să simt aroma cafelei proaspete. Era o plăcere să îi pregătesc cafeaua, însă întregul ritual din jurul acestui moment s-a transformat pe parcurs într-o rutină pe care am păstrat-o până în prezent.

Care este sortimentul tău preferat de la Nespresso?

Eva Longoria: Nu cred că va fi o surpriză dacă spun că sunt o mare fană Arpeggio, celebra capsulă mov. Sunt atât de pasionată de Nespresso, încât am acasă și un aparat Vertuo Creatista cu care ador să-mi prepar cafeaua în diverse stiluri, în funcție de starea mea de spirit, iar adevărul este că mereu există o capsulă potrivită pentru orice moment!

Cum ai integra cafeaua într-una dintre rețetele din My Mexican Kitchen, cartea ta de bucate?

Eva Longoria: Cu siguranță aș opta pentru un Nespresso Martini preparat cu Casa del Sol Tequila.

În documentarul tău Searching for Mexico, ai evidențiat importanța cafelei în această țară. Povestește-ne despre cultura cafelei în Mexic.

Eva Longoria: Mexicul are o cultură a cafelei absolut fascinantă. Unul dintre cele mai interesante locuri unde am savurat cafea a fost în mijlocul munților din Veracruz, unde și este cultivată. Mexicul are, totodată, sortimente și rețete unice pe care nu le-am mai întâlnit nicăieri altundeva. Una dintre preferatele mele este „Café de Olla', o combinație incredibilă de scorțișoară și ciocolată mexicană.

Te vezi deschizându-ți propriul tău restaurant într-o zi? Dacă da, care ar fi tematica?

Eva Longoria: Oh, cu siguranță! Mi-ar plăcea să aduc mai multe preparate autentice din Mexic în Europa. Cred că lumea are nevoie de mai multă savoare picantă.

Dacă ai putea invita trei persoane – vii sau fictive – să împărtășească o cafea cu tine, pe cine ai alege și de ce?

Eva Longoria: George, Camille, și Kim – visul meu a devenit realitate!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro