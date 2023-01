Îngrijirea pielii în mod natural din interior și la exterior

Grija pentru mediu este o preocupare din ce în ce mai comună în rândul multor femei. O tendință care s-a reflectat în lumea modei printr-o ofertă mai mare de articole de îmbrăcăminte sustenabile și căutarea de către branduri a unor alternative mai respectuoase cu mediul, pentru procesele lor de fabricație.

Dar dacă există o industrie în care această schimbare s-a reflectat mai intens, aceasta este în mod clar frumusețea. Astfel, pe lângă noile mărci care au apărut ca urmare a acestei noi cereri, multe firme și-au diversificat oferta cu linii de produse create în armonie cu natura. O schimbare care nu numai că aduce beneficii mediului înconjurător, ci și pielii și părului, deoarece formulele sale sunt mult mai prietenoase și mai sănătoase. Cu toate acestea, oferta este atât de extinsă încât uneori, poate fi dificil de ales.

Din ce în ce mai mulți oameni includ cosmeticele naturale în rutinele lor de frumusețe. Conștientizarea despre îngrijirea și protecția mediului crește exponențial, lucru care se reflectă în lumea frumuseții, unde tot mai mulți oameni optează pentru produse realizate din ingrediente naturale care au un impact minim asupra ecosistemului. Formule mai simple, vegane, fără cruzime față de animale și parfumuri artificiale, fără siliconi sau parabeni, folosind mai puțină apă și urmărind să obțină zero deșeuri. Mărcile se adaptează oferind o gamă largă de posibilități, astfel încât să o poți alege pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Unele firme de frumusețe acordă spațiu în cadrul cataloagelor lor de îngrijire a frumuseții, anumitor game care încorporează formule naturale, care sunt din ce în ce mai solicitate de consumatori, pe lângă faptul că realizează o revizuire a ambalajelor lor în căutarea ambalajelor reciclabile sau fără plastic.

Dincolo de beneficiile pe care cosmeticele naturale le implică pentru planetă, utilizarea regulată a produselor din uleiuri vegetale și esențiale, unturi și extracte de plante, precum și eliminarea celor mai agresive substanțe chimice, face ca pielea să se adapteze la produs. De altfel, de astfel de cosmetice bio beneficiază orice tip de piele, dar mai ales cele mai sensibile, deoarece ingredientele sintetice sunt, de obicei, cauza anumitor reacții atopice a pielii delicate.

Și, vorbind de pielea delicată sau sensibilă, știm că iarna este cel mai greu anotimp al anului care îți poate lăsa amprenta în mod brutal și vizibil. În același mod în care ne schimbăm garderoba pentru a ne adapta la temperatură, odată cu venirea frigului este indicat să ne adaptăm obiceiurile de frumusețe la acest moment, deoarece și pielea suferă multe schimbări. Temperaturile scăzute de iarnă, schimbările climatice nu sunt cei mai buni aliați pentru pielea noastră, deoarece provoacă dezechilibre precum roșeața, uscăciunea, pielea ternă și, în consecință, accelerează îmbătrânirea. Pielea matură sau uscată are nevoie de un aport suplimentar de nutriție sub formă de cosmetică profesională. Zonele cărora ar trebui să le acordăm o atenție deosebită sunt zonele cele mai expuse, fața și mâinile. O cremă de față sau o cremă de mâini bio va ajuta pielea să desfășoare procesele de reparare și o va hrăni în mod adecvat.

Nu trebuie uitat faptul că frumusețea pielii începe din interior. La fel de importantă ca și rutina zilnică de înfrumusețare realizată cu produse puține, dar excelente, este îngrijirea pielii din interior. Diete sănătoase care oferă hidratarea, vitaminele și antioxidanții de care pielea are nevoie pentru a rămâne radiantă. Este important să oferim organismului antioxidanți, în principal din vitamine și minerale precum vitaminele A, C și grupa B, în special B6 și B9, zinc și potasiu. Aceste vitamine și minerale oferă carotenii și flavonoidele de care pielea are nevoie pentru a rămâne luminoasă. Și, mai mult decât atât, ajută la menținerea fibrelor de colagen în stare bună.

Cosmeticele, cu atât mai bine dacă sunt naturale și organice, sunt așadar esențiale pentru a menține echilibrul pH-ului natural al pielii, oferind și restabilind tot ceea ce corpul nostru nu poate echilibra singur, fie din cauza vârstei, fie a factorilor externi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro