Infinitum by ROMANIȚA IOVAN, feminitate și frumusețe la orice vârstă

Am întâlnit-o pentru prima oară pe Romanița Iovan în urmă cu trei ani, la ședința foto pentru ELLE Style Awards. Când a intrat în studio cred că am rămas câteva minute bune uitându-mă lung la ea. Avea o grație aparte în mișcări, un gen de frumusețe atemporală, ce nu avea nevoie de nici un artificiu pentru a ieși în evidență. Simpla ei prezență era suficientă. Iar aceeași feminitate și același rafinament au fost transpuse timp de mai bine de trei decenii și în creațiile sale, dedicate unei „femei moderne, dar romantică, senzuală și în același timp sensibilă, după cum chiar ea spune.

Anul acesta, pasiunea Romaniței pentru frumos a căpătat noi dimensiuni, odată cu lansarea gamei de produse cosmetice INFINITUM BY ROMANIȚA IOVAN. A fost un pas firesc pentru creatoarea de modă, ce a venit ca o extensie a stilului de viață sănătos pe care l-a adoptat în urmă cu mult timp. „Sportul, alimentația echilibrată, ajutate de soluțiile avansate din domeniul cosmetologiei fac parte din rutina mea zilnică de înfrumusețare. Iar de aici și până la a fi implicată în mod activ în dezvoltarea unor soluții anti-aging nu a fost decât un pas. Așa că, atunci când Aviva Cosmetics mi-a lansat propunerea de a colabora la acest proiect, am acceptat cu mare deschidere. Și sunt deosebit de mândră că în România le putem oferi doamnelor produse de înfrumusețare care pot concura cu succes cu orice brand internațional de renume, spune Romanița. Gama INFINITUM BY ROMANIȚA IOVAN a luat naștere pornind de la un element definitoriu pentru creatoarea de modă, și anume mătasea. „Am utilizat-o în mod constant în colecții, în încercarea de a crea un brand în al cărui ADN să înglobez calitatea de excepție a materialelor și accesoriilor, dar și atenția pentru detaliu, dusă la rang de obsesie. Iar acum, la aniversarea acestor 30 de ani, mi-am dorit să aduc un altfel de omagiu feminității, pornind, cum altfel, tot de la mătasea mea dragă.

Așa am îmbrățișat acest parteneriat cu Aviva Cosmetics, prin care le oferim doamnelor acces la cele mai inovatoare soluții de îngrijire destinate tenului matur.

Pentru Romanița, secretul unui ten sănătos și strălucitor constă într-o hidratare profundă. Tocmai de aceea, cele două produse din gama INFINITUM BY ROMANIȚA IOVAN, Silk Elixir Eye Contour Cream și Silk Elixir Anti-aging Cream, au fost special concepute pentru a-i oferi pielii hidratarea de care are nevoie pentru a-și menține aspectul radiant și lipsit de imperfecțiuni. În plus, datorită ingredientelor anti-aging din compoziția lor, ambele reușesc să amelioreze în mod eficient ridurile și liniile fine.

Silk Elixir Anti-aging Cream Infinitum by Romanița Iovan are o textură extrem de cremoasă, ce ajută pielea să capete un aspect mătăsos, luminos, și să își recapete elasticitatea. Formula sa este bogată în substanțe recunoscute pentru capacitatea lor de hidratare și de a lupta împotriva semnelor îmbătrânirii. Crema conține trei tipuri de acid hialuronic, unul microîncapsulat cu masă moleculară mare – cu efect anti-aging și rejuvenant, acid hialuronic cu masă moleculară medie – ce îmbunătățește hidratarea și regenerarea celulară și acid hialuronic cu masă moleculară mică – care redă fermitatea tegumentului. De asemenea, pe lista ingredientelor se regăsește și mătasea, ce protejează pielea de factorii de mediu externi, dar și mătasea hidrolizată, care are un conținut ridicat de proteine, conferind pielii o hidratare profundă, dar și fermitate și elasticitate. Complexul Acetil Octapeptidă-3 are rolul de a îmbunătăți aspectul ridurilor și liniilor fine, iar complexul de mai multe tipuri de ceară (jojoba, mimosa și floarea soarelui) ajută la restaurarea barierei hidrolipidice a pielii, contribuind în același timp și la hidratarea pielii și la ameliorarea semnelor îmbătrânirii. În cele din urmă, pentru a-i oferi tenului un aspect luminos, crema conține milicapsule cu extract de lămâie și castravete, două ingrediente esențiale în ameliorarea petelor pigmentare.

Silk Elixir Anti-aging Cream Infinitum by Romanița Iovan este potrivită pentru toate tipurile de ten, poate fi folosită atât în rutina de dimineață, cât și în cea de seară, iar studiile de eficacitate efectuate au arătat că îți va oferi rezultate vizibile după doar patru săptămâni de utilizare. După cum ți-am repetat de multe ori, pielea din jurul ochilor este mult mai subțire decât în oricare altă zonă, fiind astfel mult mai predispusă la apariția ridurilor. Astfel că are nevoie de o îngrijire specială, care să-i ofere o hidratare profundă. Iar aici intervine magia noii creme Silk Elixir Eye Contour Cream Infinitum by Romanița Iovan. Formula sa îmbogățită cu două tipuri de acid hialuronic: microîncapsulat cu masă moleculară mare și acid hialuronic cu masă moleculară mică, dar și cu extract de Aesculus Hippocastanum, îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii, îi oferă un plus de strălucire și reduce aspectul ridurilor. Mai exact, cu 38% după doar 28 de zile de utilizare. Un alt beneficiu major al acestei creme constă în capacitatea sa de a ameliora hiperpigmentația perioculară (cearcănele). Pentru a obține cele mai bune rezultate, Romanița îți recomandă să o folosești atât dimineața, cât și seara.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Pentru Romanița Iovan, frumusețea este definită în primul rând de atitudine și de naturalețe. Însă recunoaște că un mic ajutor este întodeauna binevenit. „Trebuie doar să îi oferim corpului ceea ce are nevoie în diferitele decade ale vieții. Hidratarea este foarte importantă, iar crema hidratantă face parte din ritualul meu zilnic de frumusețe de la 20 de ani. Apoi, pe măsură ce ne maturizăm, pe lângă hidratare, un rol important îl au produsele anti-aging, spune Romanița. Iar gama INFINITUM BY ROMANIȚA IOVAN a fost special concepută pentru a îndeplini ambele cerințe: hidratează în profunzime pielea și luptă eficient împotriva semnelor îmbătrânirii, pentru a-ți oferi un ten sănătos și radiant zi după zi.