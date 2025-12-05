În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului

În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului

Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni.

O infrastructură globală de entertainment, retail si tehnologie

DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată și storytelling-ul cultural într-o destinație multi-dimensională, gândită pentru următoarea generație de călători și consumatori de entertainment.

Elementele principale ale proiectului vor include:

  • DraculaLand Theme Park – peste 780.000 mp, 6 zone tematice imersive și peste 40 de atracții majore;
  • Arenă multifuncțională – aproximativ 80.000 mp construiți, 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri, competiții de esports și evenimente internaționale;
  • Fashion&Home-Deco Luxury Outlet – aproximativ 9.000 mp construiți de retail și 3.000 mp construiți de F&B, cu peste 70 de branduri, concept dezvoltat împreună cu Piuarch Milano și The Mall Firenze Team;
  • Dracula Grand Hotel (4), Dracula Family Hotel (3+), Dracula Inn (3) – 1.200 de camere, spații de conferință și facilități premium;
  • Aqua Park & Thermal Spa – aproximativ 50.000 mp construiți, peste 30 de atracții acvatice și una dintre cele mai mari piscine cu valuri din Europa;
  • Racing Track & Motor Park – circuit de circa 4,5 km, cu paddock, garaje, zone VIP și facilități media;
  • Business Accelerator & Tech Hub – aproximativ 15.000 mp construiți, peste 1.000 de posturi de lucru pentru startup-uri din gaming, AI și industrii digitale creative.

„ DraculaLand unifică tot ce am învățat în real estate: disciplină, rigoare, viziune și capacitatea de a ține împreună echipe complexe, cu specializări foarte diferite. Dar, mai important decât atât, adaugă o poveste care dă sens fiecărui metru pătrat construit. Pentru mine, DraculaLand este un proiect de țară – un simbol că România poate și trebuie să construiască repere, nu doar clădiri sau simple proiecte imobiliare.' – Dragoș Dobrescu, fondator DraculaLand 

Proiectat și dezvoltat de lideri globali

DraculaLand a fost dezvoltat, în fazele de concept și masterplan, împreună cu o echipă internațională de experți în arhitectură, inginerie, finanțe și inovație.

„ Dracula Outlet Mall a fost gândit ca un catalizator social, activ pe tot parcursul zilei – un loc nu doar pentru shopping, ci pentru a trăi, a te întâlni și a împărtăși experiențe. Încă de la început a fost clar că DraculaLand nu este doar un proiect imobiliar, ci o declarație culturală: un loc în care arhitectura, tehnologia, creativitatea și lifestyle-ul se întâlnesc într-un mod rar întâlnit în Europa.'

 – Gino Garbellini, founding partner Piuarch Milano

„ DraculaLand va fi unul dintre foarte puținele proiecte din România construite cu o strategie clară, cu disciplină și cu o execuție riguroasă de la primele discuții până la operare. Va reuni retailul, entertainmentul, ospitalitatea, infrastructura culturală și tehnologia într-un mod pe care îl întâlnim foarte rar în Europa. Pentru branduri și investitori, va însemna stabilitate, predictibilitate și un cadru profesionist în care își pot dezvolta business-ul pe termen lung.' 

– Andreea Mihai, senior executive leader in retail, real estate, marketing si e-commerce, cu experiență de peste doua decenii în grupuri precum: Carrefour, Hagag, Leroy Merlin și NIRO 

DraculaLand Metaverse – unde realitatea întâlnește tehnologia, în primul proiect phygital de această anvergură din lume

În paralel cu dezvoltarea fizică, DraculaLand a fost conceput cu un metavers propriu construit în Unreal Engine 5, un „digital twin' al destinației, care va permite milioanelor de utilizatori să exploreze, să se joace și să interacționeze cu universul DraculaLand din orice colț al lumii.

Metaversul va integra:

  • DraculaCoin – tokenul nativ al ecosistemului, utilizabil atât în mediul digital, cât și în lumea fizică;
  • Sisteme de tip NFT pentru proprietate digitală, recompense și experiențe exclusive;
  • Personalizare bazată pe inteligență artificială, pentru ca fiecare utilizator să aibă un parcurs narativ și un avatar unic;
  • Conexiune în timp real cu evenimentele fizice din parc – concerte, competiții, festivaluri și experiențe speciale reflectate în timp real în universul digital.

Impact economic și social

Conform estimărilor financiare actuale, DraculaLand va genera:

  • peste 5.000 de locuri de muncă directe și indirecte în turism, tehnologie și servicii;
  • un impact economic total estimat la aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu;
  • circa 3 milioane de vizitatori anual în prima fază

Un nou icon cultural și digital pentru Europa

Prin îmbinarea arhitecturii, culturii și tehnologiei de vârf, DraculaLand va transforma unul dintre cele mai cunoscute simboluri asociate României într-o legendă modernă, construită cu respect, creativitate și standarde internaționale ridicate.

„ DraculaLand transformă în sfârșit această recunoaștere globală într-o atracție structurată, de înaltă calitate, care va prezenta patrimoniul României cu demnitate și creativitate. Nu vorbim doar despre un parc tematic, ci despre un activ cultural care va întări locul României pe harta turismului mondial și va funcționa ca un motor economic pe termen lung.' 

  • Vlad Marinescu, fost președinte al Federației Internaționale de Esports

DraculaLand este conceput ca o destinație iconică, tehnologică, născută dintr-o poveste atemporală și transformată într-un reper global pentru entertainment și inovație.

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Piuarch Milano, The Mall Firenze Team, RB+P, TDAC, Zabten Consulting,  Optim Engineers, Creative Studio Berlin, Esports Europe, Țuca Zbârcea & Asociații și Deloitte.

Foto credit: DraculaLand

