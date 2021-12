Hyper Worlds: călătorește alături de INNA în patru universuri fantastice

Ce poți să ne spui despre cel mai recent proiect al tău, Hyper Worlds? Care este conceptul și cum ai ajuns să lucrezi la asta?

Hyper Worlds este un concept al unui univers inedit, la care am ajuns să lucrez cu intenția de a expune, într-un mod cât mai interactiv, un strop de magie și speranță într-o realitate cotidiană care câteodată devine apăsătoare. Mi-am dorit să încurajez ieșirea din cotidian, libertatea de explorare și am reușit acest lucru alături de echipa glo™️ care, în mod constant, sprijină exprimarea artistică, creativitatea și imaginația, lucrând în repetate rânduri cu artiști români, promovând astfel inovația din spatele glo™. De aceea feeling-ul din video, prin întâlnirea cu glo™️ Hyper+, este acela de declanșare instantă a unor emoții prin universurile conectate la cele 4 device-uri.

Cum a fost experiența filmărilor pentru tine, mai ales că ai apărut în niște cadre dreamy, spectaculoase? Cum te-ai simțit intrând în aceste universuri?

Experiența filmărilor a fost complexă, cool și sper că video-ul exprimă acest lucru. Am avut ocazia să mă transpun într-un univers spectaculos! A fost o experiență inedită și aș repeta-o oricând.

Cum a fost colaborarea cu Hypno, regizorul întregului concept?

Colaborarea cu Hypno a fost așa cum mă așteptam: o întâlnire creativă în care ne-am surprins cu idei inedite. Îmi place de fiecare dată să lucrez cu oameni creativi și liberi în exprimare.

Mi-a făcut mare plăcere să pot împărtăși cu el întreaga experiență, am fost pe aceeași lungime de undă.

Ce poți să-mi spui despre stunt-urile pe care le-ai interpretat? Mergi pe motocicletă, îmblânzești un cal superb – cum ai simțit experiența?

Ipostazele au fost îndrăznețe și mi-a făcut plăcere să intru în fiecare dintre cele patru roluri. M-au făcut să mă simt curioasă, neînfricată, puternică! Cu toții ar trebui să nu uităm să ne lăsăm purtați de sentimente, să fim curioși, dornici de cunoaștere, să visăm, să trăim!

Dar despre costumele pe care le porți? Styling-ul pare să fie esențial în desfășurarea vizuală a acestor patru povești.

Styling-ul este foarte important pentru mine în fiecare proiect în care mă implic, la fel și în ținutele de zi cu zi, iar aici, cu atât mai mult, a conturat foarte bine cele patru universuri.

Fiecare outfit reflectă o anumită stare de spirit, un dialog între personaj și contextul în care evoluează, fiind ales special pentru a-l contura cât mai bine și pentru a susține creativitatea fiecărei lumi!

Tehnologia joacă un rol important în crearea celor patru universuri. Ce anume te-a impresionat, din acest punct de vedere?

Rezultatul final a fost unul extraordinar și inovator, pare desprins din viitor. Ceea ce s-a putut realiza cu ajutorul tehnologiei mi-a depășit cu mult așteptările! Așa că mă bucur că am făcut parte din acest proiect inedit alături de niște oameni foarte talentați și creativi! În plus, reflectă foarte bine valorile brandului care susține campania și direcția de permanentă inovare și conexiune.

Cu care dintre personajele pe care le-ai întruchipat pentru acest proiect te-ai identificat cel mai tare? Ești mai mult The Wanderer, The Creator, The Power Warrior sau The Infinite Dreamer?

M-am identificat cu cel puțin unul dintre ele și toate cele patru personaje au fost, într-o măsură, manifestări ale sinelui meu. Fie că este vorba de The Wanderer, The Creator, The Power Warrior sau The Infinite Dreamer, fiecare ipostază mi-a permis să am un vibe unic și minunat.

Spune-ne, te rog, și despre soundtrack-ul întregii povești. Ai contribuit la el?

Coloana sonoră fost dezvoltată de echipa de producători de la Global Records, casa mea de discuri, special pentru acest proiect, iar alegerile lor au fost gândite în așa fel încât să stimuleze imaginația atât nouă, artiștilor și echipei de creație implicața în proiect, cât și publicului, permițând o conexiune reală între cele patru universuri.

Ce fel de povești te-au emoționat dintotdeauna sau te-au făcut să visezi? Ce fel de univers fantastic ai vrea să explorezi?

Iubesc natura, călătoriile, conexiunea cu oameni noi, locuri și culturi cu care nu am mai interacționat, toate acestea mă inspiră, mă fac creativă și dornică să explorez, să fiu liberă și să mă bucur la maximum de fiecare experiență.

Exact ca în momentele surprinse in video!

Cum se leagă, în munca ta și în viața ta, fantezia, imaginația, creativitatea, de realitatea cotidiană?

Creativitatea este parte din viața mea în tot ceea ce fac în fiecare zi și pot spune că mă simt privilegiată. Și îmi doresc ca tot mai mulți dintre noi să lăsăm loc în viața de zi cu zi imaginației și fanteziei mai mult.

Din acest motiv am ales să mă implic în acest proiect, pentru a fi parte din transmiterea acestui mesaj.

În calitate de artist, pun mare preț pe creativitate și imaginație, cred că sunt calități foarte importante pe care trebuie să le încurajăm atunci când viața de zi cu zi devine monotonă.

Așa că vă invit cu drag pe pagina https://glo.ro/pages/hyperworlds/, să simțiti și să trăiți alături de mine această experiență inedită.

