Hipertensiune arterială: cauze, simptome și metode de tratament 

Hipertensiunea arterială este o afecțiune medicală cronică, manifestată printr-o forță a sângelui împotriva pereților arterelor menținută constant la valori prea mari.
Hipertensiunea arterială este o afecțiune medicală cronică, manifestată printr-o forță a sângelui împotriva pereților arterelor menținută constant la valori prea mari. Arterele sunt vasele care transportă sângele de la inimă către restul corpului.
O tensiune arterială crescută persistentă solicită inima și deteriorează vasele de sânge, crescând semnificativ riscul de probleme medicale grave precum atacul de cord, accidentul vascular cerebral, insuficiența cardiacă sau boala renală cronică. Pentru că adesea nu prezintă simptome clare, diagnosticarea și gestionarea sa sunt cruciale pentru menținerea sănătății pe termen lung.
Există două tipuri principale de hipertensiune arterială, clasificate în funcție de cauză:
Acesta este cel mai comun tip de hipertensiune arterială, reprezentând aproximativ 90-95% din cazuri. Nu are o cauză identificabilă și se dezvoltă treptat pe parcursul multor ani. Se crede că are la bază o combinație de factori genetici și ai stilului de viață:
Este cauzată de o afecțiune medicală subiacentă sau de utilizarea anumitor medicamente. Apare, de obicei, brusc și este adesea mai severă decât hipertensiunea primară. Cauze:
Majoritatea pacienților cu hipertensiune arterială nu prezintă simptome, chiar și atunci când valorile sunt periculos de ridicate. Acesta este motivul pentru care este esențială măsurarea regulată a acestui parametru. Atunci când apar, sunt adesea nespecifice și pot fi confundate cu cele ale altor afecțiuni:
Dacă ai astfel de simptome, cel mai bine ar fi să te vadă un medic specialist: cabinet medicină internă Alpha Clinic
Diagnosticul se pune prin măsurători repetate ale tensiunii arteriale. O singură valoare crescută nu este suficientă pentru confirmarea diagnosticului, deoarece tensiunea poate varia în funcție de momentul zilei sau activitatea fizică efectuată:
Tensiunea arterială se măsoară cu un tensiometru, după ce pacientul s-a odihnit cel puțin 5 minute. Se fac mai multe măsurători în diferite momente ale zilei:
Odată stabilit diagnosticul, medicul poate recomanda analize de sânge și urină (pentru a verifica funcția renală, nivelul electroliților, colesterolului, glicemiei), electrocardiogramă (EKG) sau ecocardiografie (pentru a evalua inima) și alte teste pentru a identifica o cauză secundară sau pentru a evalua eventualele complicații.
Tratamentul implică adesea o combinație de modificări la nivelul stilului de viață și medicamente.
Acestea sunt esențiale pentru toți pacienții cu hipertensiune arterială, indiferent dacă iau sau nu medicamente:
Dacă modificările stilului de viață nu sunt suficiente sau dacă tensiunea arterială este foarte ridicată, medicul va prescrie medicamente antihipertensive:
Hipertensiunea arterială este o afecțiune serioasă, dar controlabilă. Detectarea timpurie și managementul adecvat, prin adoptarea unui stil de viață sănătos și (dacă este necesar) prin medicație, pot preveni complicațiile grave și pot asigura o viață lungă și sănătoasă.
Disclaimer: Acest articol are un rol strict informativ, iar informațiile prezentate nu înlocuiesc controlul și diagnosticul de specialitate.
Surse:
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4314-hypertension-high-blood-pressure
https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings
Foto: Shutterstock