HeyDude Wendy Slipper – Confortul care nu face compromisuri cu stilul

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
HeyDude Wendy Slipper - Confortul care nu face compromisuri cu stilul

Toamna aceasta, confortul capătă o nouă semnificație. Într-un sezon dominat de texturi moi, culori neutre și un ritm de viață care alternează între interior și exterior, HeyDude Wendy Slipper devine piesa-cheie a garderobei de relaxare – acel hibrid perfect între papucul cozy de casă și pantoful casual cu atitudine.

Promovat la nivel global printr-o colaborare cu actrița Sydney Sweeney, modelul Wendy Slipper surprinde esența noii generații de confort: lejer, elegant prin simplitate, și suficient de versatil pentru a fi purtat oriunde ziua te poartă – de la living la terasa preferată sau o plimbare scurtă în oraș.

COZY, DAR CU UN TWIST FASHION

Cu siluetă slip-on, talpă ușoară și o textură interioară căptușită cu faux fur, Wendy Slipper îmbracă piciorul într-o senzație de căldură și catifelare, menținând în același timp aspectul recognoscibil al modelului Wendy – semnătura brandului HeyDude.

Pe www.heydude.ro sunt disponibile două variante care reflectă perfect echilibrul dintre minimalism și personalitate:

  • Wendy Slipper, într-o nuanță calmă și neutră, pentru zilele în care vrei să păstrezi lucrurile simple și elegante;
  • Wendy Slipper Leo Fur, cu imprimeu subtil animal print și accente de faux fur, pentru cele care preferă o notă jucăușă și rafinată în ținutele lor cozy.

CONFORTUL DEVINE O DECLARAȚIE DE STIL

HeyDude redefinește noțiunea de „papuci de casă' – nu ca obiect utilitar, ci ca piesă care completează universul personal al confortului. Wendy Slipper este gândit pentru femeia modernă, care caută libertate în mișcare, dar și un detaliu de stil chiar și atunci când ziua se desfășoară în interior.

Cu o talpă flexibilă, greutate redusă și materiale moi la atingere, fiecare pereche se adaptează piciorului ca o extensie naturală, aducând împreună funcționalitatea și estetica relaxată ce definește ADN-ul HeyDude.

COZY SEASON ESSENTIAL

De la cafeaua de dimineață până la serile liniștite de toamnă, Wendy Slipper este companionul ideal pentru o stare de bine care se simte – și se vede. Inspirată de atitudinea liberă și naturală promovată de Sydney Sweeney în campania globală, această piesă își găsește locul firesc în garderoba sezonului rece: confortabilă, feminină și ușor de purtat.

Descoperă întreaga selecție pe www.heydude.ro și adaugă în rutina ta zilnică o doză de confort cu stil – marca HeyDude.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
TOP 6 cuptoare incorporabile în 2025 - modele performante și eficiente energetic
Advertorial
TOP 6 cuptoare incorporabile în 2025 - modele performante și eficiente energetic
Servicii eSIM pentru rute internaționale: comparație pe criterii tehnice
Advertorial
Servicii eSIM pentru rute internaționale: comparație pe criterii tehnice
Aqua gym – beneficii + de ce merită să încerci acest tip de antrenament
Advertorial
Aqua gym – beneficii + de ce merită să încerci acest tip de antrenament
Ce bijuterii nu ar trebui să îți lipsească din colecție ca să fii mereu bine accesorizată
Advertorial
Ce bijuterii nu ar trebui să îți lipsească din colecție ca să fii mereu bine accesorizată
40 de carierǎ, o voce inconfundabilǎ - Monica Anghel¸ în concert aniversar la București în 2026
Advertorial
40 de carierǎ, o voce inconfundabilǎ - Monica Anghel¸ în concert aniversar la București în 2026
Your Cozy Is Showing
Advertorial
Your Cozy Is Showing
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Adevărul despre relație dintre Anamaria Ferentz și cei 7 copii ai iubitului ei. „Mă lasă singură în spațiul meu. Am renunțat de multe ori la mine”
Adevărul despre relație dintre Anamaria Ferentz și cei 7 copii ai iubitului ei. „Mă lasă singură în spațiul meu. Am renunțat de multe ori la mine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Cea mai mare greșeală pe care o poți face în dragoste, în funcție de luna nașterii
Cea mai mare greșeală pe care o poți face în dragoste, în funcție de luna nașterii
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Mai multe din advertorial
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Advertorial

+ Mai multe
Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori
Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori
Advertorial

+ Mai multe
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC