Good Vibrations… cu Nespresso & Alessandra Ambrosio

Cum vara și-a intrat deja deplin în drepturi, știi și tu că în pauzele binemeritate de la agitația cotidiană și de la atmosfera caniculară nimic nu îți satisface mai bine setea decât o cafea cu gheață, răcoritoare și energizantă. Și asta pentru că astfel de mici plăceri alcătuiesc ansamblul acelor lucruri care ne aduc bucurie zi de zi, care ne permit un refugiu, fie el și temporar, și care ne încarcă de vibrații pozitive pentru a putea duce cu bine la capăt sarcinile cotidiene.

Avem nevoie de pauze, de întreruperi ale rutinei, și mai ales de momente pe care să ni le acordăm doar nouă, fie că alegem să facem asta prin practicarea de yoga, fie că medităm, ne notăm în jurnal clipele care ne-au făcut recunoscători sau ne permitem un moment să reflectăm la provocările și bucuriile fiecărei zile, în compania unei cafele revigorante. Ritualurile de acest fel sunt supape necesare și binevenite și tocmai de aceea trebuie să le prețuim cum se cuvine.

Chiar astfel de momente, alături de universul brazilian tropical și vibrant, au inspirat cea mai recentă colecție estivală Nespresso, care celebrează atât mood-ul de vacanță, cât și aromele faimoase ale Braziliei, adică lime-ul și menta care dau savoare unică băuturii naționale, Caipirinha. Aceleași arome delicioase se regăsesc acum în noile sortimente de cafea în ediție limitată Barista Creations Liminha over Ice (pentru sistemul Original) și Exotic Liminha over Ice (pentru sistemul Vertuo) de la Nespresso; iar culoarea limeului și frunzele plantelor tropicale au inspirat designul celei mai recente colecții.



Răcorire și arome vibrante în miezul verii



Aromele inconfundabile ale Braziliei sunt acum celebrate în gama sezonieră de sortimente de cafea special create pentru rețetele cu gheață, Barista Creations for Ice, introduse anul acesta și pentru noul sistem Vertuo de la Nespresso. Mai precis, este vorba despre două sortimente permanente, Ice Leggero și Ice Forte, dar și de noi sortimente în ediție limitată, Exotic Liminha Over Ice, inspirată de aromele braziliene de lime și mentă, și Tropical Coconut Flavour Over Ice, cu note delicioase de cocos și vanilie. Potențialul aromatic al acestor sortimente se dezvăluie în băuturile reci și îți înseninează experiența savurării fiecărei cafele.

Aceeași inspirație funcționează și pentru sistemul Original, pentru care noul Liminha Over Ice (în ediție limitată, infuzat de aromele lime-ului și mentei) se alătură sortimentelor Freddo Delicato și Freddo Intenso, iar Coconut Flavour Over Ice se reîntoarce după succesul de anul trecut, pentru o experiență tropicală de neuitat.

Și pentru că nu poți să bei oricum noile tale sortimente preferate de cafea, ai acum la dispoziție și o colecție de accesorii stylish ce include două căni de cafea în ediție limitată, cu design elegant și imprimate cu mantrele „Brew, Breathe, Bloom și „Inhale, Exhale, Enjoy, preferatele Alessandrei Ambrosio. Celelalte accesorii ce completează colecția estivală sunt travel mug-ul Nomad, acum într-o nuanță fresh albastru-ocean, un prosop de plajă realizat din materiale reciclate, o sticlă pentru apă, un shaker, o tăviță pentru cuburi de gheață și siropurile Monin aromate. Le găsești pe toate, pentru o perioadă limitată de timp, online pe www.nespresso.com și în buticurile Nespresso din toată țara.

O vară relaxată alături de Alessandra Ambrosio



Muza acestei campanii, care și-a pus din plin amprenta pe noile creații Nespresso, Alessandra Ambrosio întruchipează perfect spiritul brazilian solar și tonic. Cu o carieră incomparabilă în lumea modei, muza noii campanii a apărut și în filme și producții TV de-a lungul timpului, și își dedică mare parte din timp familiei sale, în vreme ce militează pentru cauze lăudabile, fiind ambasadoarea Societății Naționale de Scleroză Multiplă și o pasionată de conservarea oceanelor. „Vara este perioada mea preferată din an și, ca braziliană, sunt foarte mândră să fiu imaginea unei campanii care este inspirată de țara mea natală. Îmi place conceptul de cafea care marchează momente importante de reflecție pe parcursul zilei. Sunt atât de încântată să fac parte dintr-o campanie atât de înălțătoare și să lucrez cu Nespresso pentru a aduce la viață aceste rețete delicioase, accesorii de vară și cafea de calitate – iar Liminha over Ice este într-adevăr vara braziliană într-o ceașcă!, declară ea.

Mantrele sale preferate, despre care îți spuneam că se regăsesc și pe noile căni Nespresso tocmai ca să-ți amintească să te bucuri și să te relaxezi, au inspirat și cele patru playlist-uri curatoriate de Alessandra Ambrosio & Nespresso pe Spotify, menite să ofere pasionaților de cafea fundalul sonor perfect pentru ca savurarea unei căni de cafea să inducă acea stare de bine pe care o căutăm. Iar pasiunea Alessandrei Ambrosio pentru mediu își găsește un punct comun cu preocuparea constantă a Nespresso pentru sustenabilitate. Dincolo de faptul că această companie lucrează cu peste 120.000 de fermieri din 15 țări prin intermediul Programului AAA Sustainable Quality™, pentru a introduce practici de durabilitate în plantații și în peisajele din jurul lor; Nespresso a și obținut certificarea B Corp. Asta înseamnă că s-a alăturat unei mișcări globale reprezentate de 4.500 de companii care s-au angajat să îndeplinească cele mai riguroase standarde de responsabilitate socială, protecţie a mediului și transparență – și au și reușit să o facă! Programul Nespresso AAA Sustainable Quality™, introdus încă din 2003 în parteneriat cu Rainforest Alliance, și dezvoltarea și implementarea schemei globale de colectare şi reciclare a capsulelor de cafea Nespresso, introdusă și în România în 2018, au fost punctele forte pentru această certificare care asigură fiecare iubitor de cafea că ritualul său zilnic nu este dăunător mediului.

Mergând chiar mai departe, Nespresso a introdus și programul Relove, prin care ai posibilitatea acum să achiționezi un espressor recondiționat, în stare perfectă de funcționare. Mai mult, datorită angajamentului Nespresso ca fiecare ceașcă de cafea să aibă o amprentă de carbon neutră până la finalul acestui an, compania a reușit deja să neutralizeze amprenta generată de procesele operaționale, iar acum lucrează intens la neutralizarea emisiilor care apar ca urmare a operațiunilor logistice și în ciclul de viață al produselor.

