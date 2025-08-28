Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon

Cine ar fi crezut ca un ingredient negru ca tăciunele, masca neagră  poate aduce strălucire totală pielii dumneavoastră? Cunoscut ca și tratamentul Hollywood Peel, tratamentul Carbon Laser Peel ne transforma tenul, dându-i prospețime , curățenie și luminozitate instantanee.Procesul tratamentului este delicat, se aplică o mască neagră de carbon ce atrage impuritățile ca un magnet și cu ajutorul laserului ele sunt îndepărtate.Este un tratament de ultimă generație, ce combină proprietățile detoxifiere ale carbonului din mască activă cu intervenția precisă a acțiunii laser. Tratamentul este ideal pentru spulberarea impurităților si pentru a spune un bun venit' luminozității naturale.Este un tratament non-invaziv ce redă frumusețe și sărată e feței tale într-o singură ședință.

TRATAMENTUL PEEL CARBON

Se aplică masca neagră cu carbon activ într-un strat subțire ce curăță excesul de sebum și impurități. Ulterior se acționează cu laserul peste particulele de carbon, provocând o mică explozie ce îndepărtează mizeria existentă în pori, celulele moarte de la suprafața epidermei și eventuale  bacteriile . Prin aplicarea luminii laser, acesta energie încălzește straturile dermale, provocând procesul de regenerare propriu și neocolageneza.Astfel, căldura stimulează producția de colagen, redând elasticitatea, tonifierea și fermitatea tegumentului.  Prin îndepărtarea impurităților și stimularea colagenului, tenul dumneavoastră reflectă mai bine lumina, căpătând un ton sănătos și neted.Nouă ta rutină poate începe acum prin programarea unui astfel de tratament Peeling Carbon. Dacă-ți dorești o schimbare rapidă înaintea unui eveniment, atunci și tu poți beneficia de această procedură.Programează-te la o ședință cu intervale cuprinse între 2-4 săptămâni  și lasă-te surprinsă de efectele acestui tratament. 

PENTRU CINE ESTE RECOMANDAT?

Tratamentul Peel Carbon este recomandat de către Academia Beauty pacienților ce au un ten gras, uleios sau mixt, cu pori dilatați și puncte negre . Este recomandat tuturor celor ce-și doresc o piele sănătoasă, hidratată și explozibil de luminoasă. Punctele negre apar în urma sebumului capsulat cu impurități și celule moarte și ascund luminozitatea naturală.Având o acționare în profunzime, peelingul carbon curăță și extrage ca un magnet aceste impurități.Cu detoxul pe bază de carbon și influență precisă a laserului pielea își recăpătă prospețimea, respirând liber. Fiecare chip are frumusețea lui naturală, iar această intervenție de ultimă generație, topește imperfecțiunile lăsând să iasă la suprafață frumusețea naturală. Pielea noastră are nevoie să respire, dar mediul înconjurător, poluarea blochează porii și respirația. 

CE AȘTEPTĂRI AVEM DE LA PEEL CARBON?

Diferența se va vedea în oglindă încă de la prima procedură , dar recomandăm o serie de ședințe consecutive pentru ca efectul acestora să fie unul cumulat. Formula frumuseții instantanee este curățare și strălucire ce echivalează cu Carbon Peel. Unele tratamente acționează în profunzime, altele la suprafață, însă laserul Peel Carbon curăță, netezește și luminează tegumentul cu precizia laserului. O singură ședință de tratament durează aproximativ 50 de minute în cabinetul Sophia Tratamente:

-se produce o detoxifiere a zonei

 -curăță în profunzime, putem apela la el și atunci când avem o acnee activă.

-porii sunt închiși

-reglează excesul de sebum

-netezește textura pielii

-reduce porii dilatați

-estompează ridurile fine

-estompează petele pigmentare

-efect de luminozitate instantanee

Cele mai vândute colecții!
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Advertorial
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Unde faci un inel de logodnă pe comandă în București? Ghid ELLE & atelierul IONA
Advertorial
Unde faci un inel de logodnă pe comandă în București? Ghid ELLE & atelierul IONA
Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3: Mladen Jeremic, MVP la BCR Sport Arena Streetball Timișoara
Advertorial
Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3: Mladen Jeremic, MVP la BCR Sport Arena Streetball Timișoara
Back to Cool – întoarcerea la școală, în propriul tău stil
Advertorial
Back to Cool – întoarcerea la școală, în propriul tău stil
BIG LITTLE FESTIVAL – Un weekend dedicat familiilor
Advertorial
BIG LITTLE FESTIVAL – Un weekend dedicat familiilor
Salteaua potrivită: cheia unui somn liniștit și a unei zile reușite
Advertorial
Salteaua potrivită: cheia unui somn liniștit și a unei zile reușite
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unui atac rasist, la București. Dan Tanasă a fost cel care a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. Cum se apără acum
Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unui atac rasist, la București. Dan Tanasă a fost cel care a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. Cum se apără acum
catine.ro
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Mai multe din advertorial
Când te poți baza pe tricourile personalizate
Când te poți baza pe tricourile personalizate
Advertorial

+ Mai multe
Centru de bătrâni cu servicii medicale: confort, grijă și empatie
Centru de bătrâni cu servicii medicale: confort, grijă și empatie
Advertorial

+ Mai multe
Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital, masterclass şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”
Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital, masterclass şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC