Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon

Cine ar fi crezut ca un ingredient negru ca tăciunele, masca neagră poate aduce strălucire totală pielii dumneavoastră? Cunoscut ca și tratamentul Hollywood Peel, tratamentul Carbon Laser Peel ne transforma tenul, dându-i prospețime , curățenie și luminozitate instantanee.Procesul tratamentului este delicat, se aplică o mască neagră de carbon ce atrage impuritățile ca un magnet și cu ajutorul laserului ele sunt îndepărtate.Este un tratament de ultimă generație, ce combină proprietățile detoxifiere ale carbonului din mască activă cu intervenția precisă a acțiunii laser. Tratamentul este ideal pentru spulberarea impurităților si pentru a spune un bun venit' luminozității naturale.Este un tratament non-invaziv ce redă frumusețe și sărată e feței tale într-o singură ședință.

TRATAMENTUL PEEL CARBON

Se aplică masca neagră cu carbon activ într-un strat subțire ce curăță excesul de sebum și impurități. Ulterior se acționează cu laserul peste particulele de carbon, provocând o mică explozie ce îndepărtează mizeria existentă în pori, celulele moarte de la suprafața epidermei și eventuale bacteriile . Prin aplicarea luminii laser, acesta energie încălzește straturile dermale, provocând procesul de regenerare propriu și neocolageneza.Astfel, căldura stimulează producția de colagen, redând elasticitatea, tonifierea și fermitatea tegumentului. Prin îndepărtarea impurităților și stimularea colagenului, tenul dumneavoastră reflectă mai bine lumina, căpătând un ton sănătos și neted.Nouă ta rutină poate începe acum prin programarea unui astfel de tratament Peeling Carbon. Dacă-ți dorești o schimbare rapidă înaintea unui eveniment, atunci și tu poți beneficia de această procedură.Programează-te la o ședință cu intervale cuprinse între 2-4 săptămâni și lasă-te surprinsă de efectele acestui tratament.

PENTRU CINE ESTE RECOMANDAT?

Tratamentul Peel Carbon este recomandat de către Academia Beauty pacienților ce au un ten gras, uleios sau mixt, cu pori dilatați și puncte negre . Este recomandat tuturor celor ce-și doresc o piele sănătoasă, hidratată și explozibil de luminoasă. Punctele negre apar în urma sebumului capsulat cu impurități și celule moarte și ascund luminozitatea naturală.Având o acționare în profunzime, peelingul carbon curăță și extrage ca un magnet aceste impurități.Cu detoxul pe bază de carbon și influență precisă a laserului pielea își recăpătă prospețimea, respirând liber. Fiecare chip are frumusețea lui naturală, iar această intervenție de ultimă generație, topește imperfecțiunile lăsând să iasă la suprafață frumusețea naturală. Pielea noastră are nevoie să respire, dar mediul înconjurător, poluarea blochează porii și respirația.

CE AȘTEPTĂRI AVEM DE LA PEEL CARBON?

Diferența se va vedea în oglindă încă de la prima procedură , dar recomandăm o serie de ședințe consecutive pentru ca efectul acestora să fie unul cumulat. Formula frumuseții instantanee este curățare și strălucire ce echivalează cu Carbon Peel. Unele tratamente acționează în profunzime, altele la suprafață, însă laserul Peel Carbon curăță, netezește și luminează tegumentul cu precizia laserului. O singură ședință de tratament durează aproximativ 50 de minute în cabinetul Sophia Tratamente:

-se produce o detoxifiere a zonei

-curăță în profunzime, putem apela la el și atunci când avem o acnee activă.

-porii sunt închiși

-reglează excesul de sebum

-netezește textura pielii

-reduce porii dilatați

-estompează ridurile fine

-estompează petele pigmentare

-efect de luminozitate instantanee

