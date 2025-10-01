Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: 178 de jurați implicați în evaluarea directorilor de școală

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: 178 de jurați implicați în evaluarea directorilor de școală

Aproape 1.300 de ore au fost dedicate jurizării directorilor de școală înscriși la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizate de Asociația pentru Valori în Educație (AVE). 178 de  persoane relevante pentru educație au fost implicate în evaluarea directorilor: de la lideri din business care reprezintă unii dintre cei mai mari angajatori din România la specialiști în recrutare, reprezentanți ai ONG-urilor cu expertiză în educație, elevi, directori de școală câștigători ai edițiilor anterioare, jurnaliști, reprezentanți din partea Ministerului Educației. 

AVE organizează a IX-a ediție a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, un eveniment prin care recunoaște și face cunoscute contribuțiile aduse de directorii de școală la transformarea educației din România. În cadrul Galei, sunt premiați patru directori la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025.

„Rolul unui director de școală este unul complex, iar activitatea sa are impact la nivelul întregii comunități: el inspiră elevi, mobilizează cadre didactice, construiește punți cu părinții, colaborează cu mediul de afaceri, ONG-uri și instituții publice. De aceea, în procesul de jurizare, AVE implică, an de an, voci relevante din domenii diverse, care pot evalua munca unui director din perspective complementare. Participarea reprezentanților din business în juriul Galei validează atât reușitele directorilor, cât și importanța parteneriatului dintre școală și mediul de afaceri. Este nevoie de un efort comun pentru a co-crea un ecosistem care să sprijine elevul să își atingă potențialul.', a declarat Radu Manolescu, Managing Partner K.M.Trust Group, cofondator și președinte al boardului AVE România  

Directorii au avut la dispoziție două luni pentru a se înscrie în competiție. Au fost eligibili pentru înscriere toți directorii și directorii adjuncți care au ocupat această funcție în perioada 2024-2025 în cadrul unei unități publice de învățământ preuniversitar. Din cei 154 de directori de școală care s-au înscris anul acesta, 12 directori au ajuns în etapa de jurizare națională de la București.

Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București. Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro, sumă oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, program coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului.

„A fi jurat a fost ca și cum aș fi rămas încă personaj într-o poveste care nu s-a terminat anul trecut, când eram eu candidatul intervievat. M-am recunoscut pe mine, ca într-o oglindă care îmi continuă povestea. Privindu-i pe finaliști, am retrăit emoțiile de atunci: curajul de a vorbi despre propriile reușite, vulnerabilitatea de a fi expus în fața colegilor și bucuria de a împărtăși visurile.

A juriza a fost mai puțin un exercițiu de evaluare și mai mult un dans al perspectivelor. Am întâlnit directori excepționali, oameni care schimbă viețile copiilor și devin resurse în comunitățile de unde vin. 

Gala nu este doar un concurs, ci o oglindă colectivă a pasiunii și a responsabilității noastre comune pentru copii, un spațiu de reflecție, inspirație și recunoaștere colectivă.', a declarat, după jurizarea națională, Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea' din Pașcani, câștigătoarea premiului Directorul Anului 2024.

Această inițiativă a Asociației pentru Valori în Educație este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate. Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenit modele de leadership în educație.

Anul acesta, sunt alături de AVE ca parteneri ai Galei Premiilor pentru Directorii Anului: BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, BDO, Deloitte, Up România. Partenerii media care susțin cea de-a IX-a ediție a Galei sunt:  Republica, Revista BIZ, Libertatea, Agerpres, SpotMedia, Vocativ și România pozitivă.

Despre Asociația pentru Valori în Educație   

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit care contribuie de 10 ani la transformarea sistemului educațional din România prin programe și proiecte dezvoltate pornind de la nevoile școlilor. AVE a creionat și implementat programe menite să aibă impact atât la nivelul managementului școlii, cât și al profesorilor. AVE facilitează colaborarea dintre companiile private, directorii de școală, societatea civilă și ONG-uri care activează în educație cu scopul de a crea reușite cu impact asupra sistemului de educație. Puteți fi la curent cu acțiunile AVE urmărind paginile de LinkedInFacebook și Instagram.

Foto: Asociația pentru Valori in Educație

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 piese esențiale pentru un look urban chic de toamnă
Advertorial
10 piese esențiale pentru un look urban chic de toamnă
15 minute pentru haine curate și styling fără limite
Advertorial
15 minute pentru haine curate și styling fără limite
Menopauza, între fragilitate și echilibru
Advertorial
Menopauza, între fragilitate și echilibru
BOSS dezvăluie colecția Spring/Summer 2026: o celebrare a puterii, rafinamentului și autenticității
Advertorial
BOSS dezvăluie colecția Spring/Summer 2026: o celebrare a puterii, rafinamentului și autenticității
Farmecul jocurilor de construcție – TOP 8 motive pentru care sunt atemporale
Advertorial
Farmecul jocurilor de construcție – TOP 8 motive pentru care sunt atemporale
Ce rol joacă alimentația în prevenirea infecțiilor respiratorii în anotimpul rece
Advertorial
Ce rol joacă alimentația în prevenirea infecțiilor respiratorii în anotimpul rece
Libertatea
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din advertorial
E timpul să vorbim despre menopauză
E timpul să vorbim despre menopauză
Advertorial

În jurul menopauzei planează încă tăcere, prejudecăți și rușine. Vichy și proiectul CUVINTENEROSTITE.RO schimbă însă paradigma.

+ Mai multe
The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum
The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum
Advertorial

+ Mai multe
Zalando și DIPLOMA Show anunță concursul de stil „Fii the Main Character”
Zalando și DIPLOMA Show anunță concursul de stil „Fii the Main Character”
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC