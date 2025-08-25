Fashion Notes – Septembrie 2025

Foto: HEYDUDE

HEYDUDE Country – Lewis Capaldi poartă confortul cu încredere

Noua campanie globală HEYDUDE îl aduce în prim-plan pe Lewis Capaldi, artistul britanic care rescrie regulile stilului relaxat. Cu Wally Stretch Sox în picioare, Capaldi surprinde esența HEYDUDE Country, o combinație irezistibilă de stare de bine, autenticitate și libertate personală. Un manifest pentru confortul fără compromis, perfect de la plimbările de weekend până la momentele tale de evadare. Descoperă colecția pe www.heydude.ro.

Foto: reserved.com

RESERVED îți recomandă Soft Office

Soft Office propune o garderobă de sezon rafinată pentru birou, construită pe forme clasice revitalizate prin culori proaspete și detalii moderne. De la piese atemporale la reinterpretări subtile inspirate de podiumuri, colecția are în prim-plan rochiile, vedetele incontestabile ale sezonului. Paleta combină albastrul marin și maroul intens, completate de bej rece, tonuri de caramel și accente de galben, în materiale ușoare și naturale precum inul pur și amestecurile fine din in. Colecția este disponibilă în magazinele selectate Reserved, în aplicație și online, pe www.reserved.com.

Foto: www.modivo.ro

Back to office

Toamna este momentul în care, după lunile de vară lipsite de griji, ne întoarcem la ritmul zilnic alert al muncii și al întâlnirilor. Noile colecții MODIVO demonstrează că moda de birou depășește rigorile formale, devenind un teren de exprimare personală. Eleganța și profesionalismul se întâlnesc cu accentele individuale, transformând ținutele de zi cu zi în adevărate declarații de stil. Descoperă-l pe www.modivo.ro.

Foto: adidas.ro

Adidas Superstar – puntea dintre sport și cultură

Superstar rămâne, de peste jumătate de secol, un icon al sportului și stilului stradal. Cu silueta sa joasă, pielea fină, vârful din cauciuc și farmecul retro inconfundabil, îmbină moștenirea baschetului cu energia străzii. Limba căptușită și gulerul moale asigură confort pe tot parcursul zilei, iar talpa din cauciuc texturat oferă o aderență impecabilă. Disponibil într-o paletă de culori care trece cu ușurință de la minimalism la statement, se potrivește oricărui look. Confortabil, versatil și atemporal, este disponibil acum în magazinele adidas și online, pe www.adidas.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro