Fashion Notes – Ianuarie 2026

Foto credit: modivo.ro

Puterea detaliilor

Ianuarie este momentul ideal să ne privim garderoba cu alți ochi și să vedem dacă ne mai regăsim în ea. În cea mai recentă campanie MODIVO, identitatea joacă rolul central. Alege piese confortabile care îmbină linii curate cu detalii rafinate și lasă stilul să reflecte cine ești cu adevărat. Nu ezita și descoperă colecția pe www.modivo.ro.

Foto credit: Crocs

Crocs Height – New Year, New Levels

La început de an, stilul se măsoară în atitudine. Noua selecție Crocs Height reinterpretează siluetele emblematice prin linii moderne și detalii îndrăznețe, oferind o declarație de stil care ridică orice look, la propriu şi la figurat. Modelele Dylan Platform și Dylan Platform Studded Clog aduc o eleganță rafinată, cu finisaje texturate și o înălțime ușor de purtat, iar Caged Clog propune o estetică sculpturală, expresivă și complet personalizabilă. Mai mult stil, același confort iconic, o diferență pe care o simți la fiecare pas.

Foto credit: adidas.ro

adidas Dropset 4 – All You Need to Train

În antrenamentele de forță, totul începe cu stabilitatea la sol. adidas Dropset 4 oferă suport la fiecare lift, amortizare la fiecare jump și energie explozivă la fiecare run, într-o siluetă modernă creată pentru cei care se antrenează cu intenție. Tehnologiile Prosense Sockliner, Repeptitor Foam și Force Plate transformă mișcarea în performanță controlată, iar designul minimalist menține focusul acolo unde contează: pe rezultat. Disponibil în magazinele adidas din țară și online, pe www.adidas.ro.

Foto credit: oltre.com

Tricotaje calde

Tricotaje moi, accesorii emblematice, idei confortabile și detalii care să ne încălzească inimile în această lună rece: Oltre propune o colecție de piese cozy, atrăgătoare și ușor de purtat de dimineața până seara. Texturile fine, croielile lejere și paleta caldă transformă fiecare articol într-un companion stylish pentru zilele friguroase. Descoperă selecția și găsește-ți outfit-ul perfect pe www.oltre.com.

