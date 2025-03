Fashion Notes – Aprilie 2025

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate. Am strâns pentru tine știrile momentului.

O nouă colaborare Levis® și Undercover

Levis® și UNDERCOVER și-au unit încă o dată forțele, îmbinând estetica îndrăzneață Undercover cu designul atemporal Levis®, pentru a sărbători cea de-a 35-a aniversare a mărcii epocale a lui Jun Takahashi. Cunoscut pentru mixul său eclectic de îmbrăcăminte inspirată de moda străzii, artă și muzică, Undercover by Jun Takahashi depășește granițele tradiționale ale stilului și culturii. Combinând referințele bogate de arhivă ale Undercover cu ADN-ul inconfundabil al Levis®, această a doua colecție introduce o gamă de piese atent proiectate, care reflectă angajamentul brand-urilor față de creativitate, inovație și stil personal. Colecția de nouă piese este un must-have și o poți găsi acum online, pe www.levi.com.

Pandora celebrează puterea transformatoare a iubirii

Anul acesta, Pandora revine cu un îndemn puternic: BE LOVE. Pornind de la convingerea că iubirea, atunci când este exprimată, are un impact profund și transformator, noul capitol al campaniei de brand Pandora explorează această forță prin poveștile unor personalități emblematice, artiști, modele și trendsetteri care își împărtășesc amintirile și experiențele despre iubire și felul în care aceasta le-a schimbat viața. Având în prim-plan cele mai recunoscute piese Pandora, campania celebrează bijuteria ca un simbol al iubirii și al puterii de a spune povești.

Adidas prezintă noul The Original

Adidas a oferit lumii piese iconice, mostre de inovație și modalități de a performa la capacitate maximă. Dar publicul a fost cel care a dus visul mai departe. Anul acesta, brand-ul trece de la a scrie povestea sa, la a inspira o mie de altele noi. Dar, pentru a putea exista o mie de povești noi, trebuie să existe The Original, cel care transformă istoria în ceva nou. Adidas clădește comunități în loc să le urmeze, găsește bucuria de a fi unicul într-o mie. Pentru că nu este nevoie de o mulțime de oameni pentru a schimba lumea. Este suficient unul. The Original. Cel care crede că jocul poate fi schimbat pentru totdeauna. Există unul în fiecare o mie și ei ne inspiră pe noi toți. Alege-ți și tu The Original care te reprezintă și te inspiră de pe www.adidas.ro sau din magazinele brand-ului.

Jeanși pentru noul sezon din colecția Denim by Reserved

Trend-ul care va domina acest sezon este denimul pe denim, adică denim-ul purtat head-to-toe. Dacă ești interesată de o abordare fresh, îți recomandăm noua colecție Reserved, care oferă articole clasice reîmprospătate, precum și piese noi și hot, cum ar fi modelele barrel sau cele din denim brut, ținute complete din denim, precum și articole din alte materiale, care completează perfect denimul într-o garderobă capsulă. Descoperă noua colecție capsulă Denim by Reserved și vei găsi nu numai noii tăi jeanși favoriți, ci și jachete, cămăși, un corset stylish pentru ea, o vestă cool pentru el și o selecție pentru cei mici. Toate acestea sunt disponibile acum în magazin, pe site și în aplicație.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro