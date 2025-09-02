Farmecul nostalgic al primului weekend de toamnă la mare: Arome 22 și glo™️ încheie sezonul estival cu Islandman

Nicicând nu e șarmul litoralului românesc mai potențat decât în primele zile de toamnă, la încheierea vacanțelor, când tihna zilelor însorite pare să ajungă la final, dar agitația sezonului nou încă nu și-a intrat în drepturi. Arome 22, împreună cu glo™️, marchează această intersecție a anotimpurilor cu două seri speciale, despre care îți povestim în continuare.

  02.09.2025
Dacă iubești valurile și litoralul românesc încă îți provoacă entuziasm, ca în copilărie, când nu puteai să dormi înaintea marii plecări la mare, probabil că știi deja câte ceva despre Arome 22. Dacă nu, trebuie să afli despre acest loc fermecător, situat în Eforie Sud, unde din 2015 se creează în fiecare sezon un strop de magie. Ei bine, Arome 22 este un loc cu totul special, un resort-concept care combină clasica opțiune de cazare la mare cu gastronomia și mai ales cu arta. 

Locul a fost special conceput cu gândul la istoria glorioasă a ceea ce a fost odată prima stațiune de pe litoralul românesc, spațiul în care, în perioada interbelică, Regina Maria aduna figurile culturale marcante ale țării, venite deopotrivă pentru recreere, dar și pentru un boost de creativitate. Arome 22 și-a propus să reînvie acea atmosferă și să creeze un punct de pornire pentru ceea ce poate redeveni un loc în care comunitățile creative să-și regăsească din nou liniștea și inspirația. 

Spaţiul Arome22, care are în centrul său Vila Cerbul, o clădire cu o istorie spectaculoasă, încurajează colaborarea și găzduiește nu doar turiști, ci și idei, evenimente, ateliere, concerte și expoziții, adunând în jurul său o adevărată comunitate care poate fi inspirată nu doar de spectacolul marin, ci și de împrejurimi. Asta pentru că plajele din Eforie și Tuzla, dar și situri arheologice semnificative precum Adamclisi sau cetatea Histria sunt aproape. În plus, Arome 22 este o oază serenă în care te poți odihni, absorbind soarele lângă piscină sau citind o carte în grădină, dar și una în care poți experimenta delicii culinare dintre cele mai rafinate, care te poartă într-o călătorie a gusturilor, de la cel al peștelui sau fructelor de mare proaspete, la preparate inspirate din bucătăriile tradiționale armeneşti sau tătare. 

Iar din 2020, locul s-a îmbogățit cu alte experiențe speciale – evenimente care adună laolaltă artiști locali și internaționali, piese de teatru puse în scenă într-un format intim, tabere de pictură și alte inițiative culturale care îți vor hrăni imaginația. 

Din această serie de inițiative fac parte și cele două seri speciale, powered by glo™️, care te așteaptă pe 5 și 6 septembrie la Arome 22: un jam session impro în grădină și o cină 'Meet the Artist' vineri, pe 5 septembrie, dar și un concert Islandman sâmbătă, pe 6. Dacă nu ai ascultat până acum muzica acestui trio din Turcia, pariem că te vei îndrăgosti de sound-ul lor fresh, electro-acustic, în care muzica electronică se îmbină armonios cu chitara și ritmurile șamanice. Este o reinterpretare a muzicii tradiționale din Anatolia care te va transporta în alte vremuri și în alte locuri, dar cu o abordare contemporană, un dialog artistic între prezent și trecut care pune față în față designul de sunet de azi, compoziția modernă și rădăcinile culturale străvechi pe care le celebrează artiștii. O odă închinată memoriei și istoriei, dar cu cele mai moderne mijloace, căci cei trei artiști contribuie, fiecare, cu creativitatea proprie la această conversație muzicală: imaginației lui Tolga Böyük i se adaugă ritmurile psihedelice ale chitarei lui Erdem Başer și percuția lui Eralp Güven. Iar rezultatul este neașteptat și impresionant, mai ales live: concertele lor te invită să te cufunzi într-o lume nouă, dar care, totuși, îți stârnește amintiri, te îndeamnă să meditezi, dar deopotrivă te stârnește să dansezi. 

Albumele lansate de acest trio – de la Rest in Space, în 2017, la Kaybola, în 2020, Godless Ceremony (2021), și Popsicle Obstacle (2023) au încântat criticii, dar, mai important, ascultătorii, cu modurile fericite în care tranziționează prin sunet de la arhaic la lumea digitală tehnologizată a prezentului și viitorului. În această toamnă, Islandman urmează să își lanseze cel de-al cincilea album de studio, care surprinde sunetele amețitoare ale Istanbulului și le transformă în peisaje emoționale noi. 

Și tocmai asta ești invitat să experimentezi în Eforie Sud, pe strada Negru Vodă 22, sâmbătă seara, pe 6 septembrie. Accesul la evenimentul special Arome 22 powered by glo™️ este permis doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Biletele sau pachetele de bilete cu cazări se pot rezerva prin intermediul adresei de email [email protected].

Mai multe detalii despre glo™ la Arome22 și alte informații despre următoarele proiecte glo™ poți afla urmărind pagina de instagram glo_romania. Informații și update-uri despre produsele glo™, pe myglo.com/ro.

(18+) glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Sursă foto: glo

