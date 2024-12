Farmacia Hadri s-a modernizat: Locație nouă cu laborator la vedere unde sunt preparate rețete și cosmetice personalizate

Farmacia Hadri s-a modernizat într-o nouă locație care vine cu o varietate de beneficii pentru clienți. Laboratorul la vedere le permite oamenilor să vadă cum li se prepară rețetele sau cosmeticele. Totodata, locația are acum un spațiu modern cu o selecție mai largă de produse și o camera de confidențialitate unde clienții pot discuta cu farmacistul.

Farmacia Hadri este situată la parterul complexului comercial Liziera din Pipera. Aceasta pune la dispoziție, pe lângă gama de produse clasice, produse realizate în laboratorul lor, sub brand propriu, dar și produsele personalizate preparate în laborator. În laboratorul farmaciei Hadri se prepară produse de îngrijire, precum și medicamente, conform rețetei de la medic. În plus, tot aici se găsesc alimente speciale fără gluten, fără zahăr, și certificate organic.

Povestea farmaciei Hadri

Adriana Ghiţă, de profesie farmacistă, a dezvoltat brandul de cosmetice Hadri după ce a început să facă produsele în laboratorul unei farmacii în care lucra. Ulterior, antreprenoarea a pornit propria farmacie şi a dezvoltat şi brandul de cosmetice Hadri.

„Nu am avut această atracţie pentru cosmetice din timpul facultăţii. După ce am terminat facultatea, am lucrat într-o farmacie foarte mare şi am observat că aveam circa 90% din cosmetice venite din import. Am zis atunci că puterea este la noi, la farmacişti, biochimişti, să aducem un brand de cosmetice', povesteşte Adriana.

Creșterea și succesul pe piață

În concediul maternal, Adriana Ghiţă a avut timp să dezvolte propriul business. Prima dată, în 2010 – în perioada când lucra la o altă farmacie –, brandul Hadri a început să prindă contur. Drogheria și secția de cosmetice s-au înființat în 2013 – ele au pornit din Voluntari. Ulterior, în 2018, Adriana a reuşit să obţină o licenţă de farmacie şi a putut transforma drogheria într-o farmacie, care avea şi propriul laborator, unde producea şi cosmeticele.

Adriana spune că de curând, și-au modernizat spaţiul. S-au mutat într-o locație mai mare, unde au şi laboratul Hadri la vedere. Acesta este o încăpere cu perete de sticlă, unde oricine poate veni să vadă cum se desfășoară întreg procesul de producţie.

Laboratorul deschis și produsele personalizate

Laboratorul deschis este un aspect distinctiv al farmaciei Hadri. Clienții pot astfel observa procesul de producție a cosmeticelor direct din farmacie. Produsele sunt concepute fără substanțe chimice toxice sau inutile pentru piele. Hadri exclude din produsele de îngrijire personală create orice ingredient care nu aduce beneficii corpului. Cu excepția a două produse (crema de călcâie și unguentul cu gălbenele) care conțin lanolină, toate produsele Hadri sunt vegane. Brandul utilizează cu atenție ingrediente cu un grad înalt de siguranță, eficacitate și sustenabilitate, oferind astfel produse de calitate superioară. Sunt păstrate doar substanțele care hrănesc și ajută corpul așa cum merită.

Adriana spune că, indiferent dacă te confrunți cu o afecțiune a pielii, ai un ten sensibil sau alergic, sau încă nu ai descoperit produsele potrivite pentru tine, specialilștii Hadri îți pot formula o cremă personalizată, adaptată exact nevoilor tale. Ei promit să discute cu fiecare client în parte, iar dacă este necesar, se va colabora cu un medic dermatolog.

În plus, în laboratorul Hadri pot fi reconstituie medicamente care nu mai sunt disponibile în România, bineînțeles, pe baza unei rețete medicale.

Brandul Hadri

Brandul Hadri are astăzi un portofoliu de aproximativ 100 de produse de îngrijire pentru corp, din mai multe categorii, realizate manual şi din ingrediente naturale. Acestea acoperă diverse categorii, de la produse pentru curățarea și hidratarea tenului, creme personalizate pentru diferite tipuri de piele, până la produse de îngrijire corporală, îngrijire a părului și aromaterapie. Printre combinațiile unice pentru îngrijirea tenului se numără Crema Revital și Serul de noapte Revital, precum și Masca Noacne asociată cu Gelul spumant Absolut. În categoria îngrijirii corporale, Hadri oferă produse cu uleiuri esențiale pure și beneficii terapeutice, precum deodorantul roll-on, gelul spumant și balsamul reparator. Fiecare produs este creat cu atenție pentru a răspunde nevoilor specifice ale pielii, punând accent pe simplitate și puritate.

Angajament față de sustenabilitate

Un alt element distinctiv al brandului Hadri este angajamentul față de sustenabilitate. Clienții pot aduce recipientele goale pentru reumplere, beneficiind de un discount de 20% la fiecare reîntoarcere. Această inițiativă nu doar că promovează reciclarea, dar subliniază și dedicarea brandului față de protecția mediului.

Disponibilitate și accesibilitate

Farmacia Hadri este vizibilă din stradă pe Bulevardul Pipera 166-168, fiind deschisă zilnic între orele 08:00 și 21:00, iar Adriana își așteaptă clienții cu soluții personalizate pentru nevoile lor de îngrijire personală și sănătate.

