Ești mai puternică decât crezi. De vorbă cu Denisa Sima

„Aș fi vrut ca mama mea să îmi spună că sunt incredibilă când aveam zece ani, poate aș fi crezut-o la 23', spune Tarianna Tank Ball, într-una dintre poeziile mele preferate, What you tell yourself when you think no ones watching. De câte ori nu ți-ai zis același lucru? De câte ori nu ți-ai fi dorit ca mama ta să-și exprime iubirea și aprecierea? De câte ori nu ai vrut să îi împărtășești secretele și să ai o discuție onestă cu ea, lipsită de prejudecăți? Din păcate, aproape toate am crescut în familii în care era rușinos să-ți arăți sentimentele, în care preferam să ascundem sub preș traumele, fricile, nesiguranțele. Am învățat să luăm lucrurile ca atare și să mergem mai departe. Așa am trecut prin prima menstruație, prin prima dezamăgire în dragoste, prin schimbările fizice din adolescență sau prin problemele de sănătate femeiești. Cred că pot numără pe degetele de la o mână femeile din jurul meu care au avut o discuție cu mama lor despre sex, despre corpul lor sau despre modul în care ar trebui să aibă grijă de el. Pe lângă rușinea caracteristică generației, pe lângă acel „nu se cade să vorbim despre asta, toate aceste conversații nu au avut loc și din cauza lipsei de informație. Pentru că mamele noastre, la rândul lor, nu au primit noțiunile de bază, de care orice femeie are nevoie. Pentru că nici lor nu li s-a spus că ar trebui să meargă periodic la ginecolog, la ce să se aștepte când au prima menstruație sau când intră la menopauză ori că trebuie să își palpeze sânii și să își facă investigații imagistice în mod regulat.

CONȚINUT VIDEO ELLE



Acest lucru mi-l confirmă și Denisa Sima, care îmi spune că, deși și-a dorit, nu a avut niciodată o discuție cu mama sa despre controalele care îi sunt necesare unei femei pentru sănătatea ei. „Sunt destul de sigură că nu neglijența a stat la baza acestei situații, ci mai degrabă cred că nici ea, la rândul ei, nu a avut o asemenea conversație cu mama ei'.

#cuMamaLaMamo, campania lansată de Rețeaua de Sănătate Regina Maria ne pune în fața unei realități sumbre, dar pe care nu o putem ignora: cancerul de sân este una din principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România. Doar în 2020 a reprezentat a treia cea mai întâlnită formă de cancer la femei, cu peste 12.000 de noi cazuri. Tot în anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, peste 4.000 de femei și-au pierdut viața din cauza cancerului de sân. Fiindcă de-a lungul timpului am avut șansa să cunosc mai multe femei care au trecut prin această experiență, aș vrea să subliniez un lucru esențial pe care l-am învățat de la ele. Nu poți să previi apariția cancerului, dar îl poți descoperi la timp! Iar pentru asta există controale, vizite regulate la medic, ecografii, mamografii. Misiunea campaniei este de a aduce în discuție aceste investigații și în rândul mamelor noastre, care, din diverse motive, au fost private de asemenea discuții. Însă noi putem schimba asta! E rândul nostru să le oferim acele conversații care ne-au lipsit în adolescență. E rândul nostru să le purtăm de grijă. E rândul nostru să le arătăm dragoste. Iar asta uneori se poate traduce prin a le fi alături la prima mamografie din viața lor.

Denisa îmi povestește că mama sa a fost ghidată de principiul „ce nu știu nu mă doare', un principiu ce a fost literă de lege pentru generații întregi de femei. Lucrurile s-a schimbat în urmă cu câțiva ani, „după niște discuții banale cu prietenele ei, și-a palpat unul dintre sâni. A simțit ceva. Apoi a palpat și celălalt sân, dar acolo nu a simțit nimic. Era atât de temătoare cu privire la investigațiile care urmau încât a fost nevoie de două săptămâni întregi până când a decis să se programeze la medic. Abia când au venit analizele a reușit să se adune și să ne spună, fericită, că e vorba de o situație care se reglează cu un tratament adecvat. A fost o situație fericită în final, mama mea e bine, dar chiar și așa trebuie să spun că a fost o îngrijorare mare până la venirea analizelor. Mi-a povestit că îi era frică de ceea ce ar fi urmat dacă rezultatul ar fi fost altul sau că își spunea că totul o să dispară așa cum a apărut. Însă toate acestea mi le-a împărtășit de-abia la final. Mi-ar fi plăcut să știu de la început ce gânduri îi trec prin minte și să îi fiu alături'. Chiar dacă pașii sunt mici, sunt o victorie enormă pentru orice fiică care încearcă să-și convingă mama că sănătatea ei ar trebui să fie pe primul loc, și că o mamografie făcută la timp îi poate schimba complet viața. „Am mers cu ea să își facă investigațiile, dar am rămas în sala de așteptare. Nu vreau să o împing mai mult decât știu că se poate. Știe că suntem amândouă una pentru alta, indiferent care dintre noi are nevoie de susținere. Așa că îi las intimitatea din cabinet ei, pentru că știu că și ea mă include în cazul în care vorbim despre ceva serios. Dar toate acestea se întâmplă acum, după ce ne-am asigurat că ne înțelegem reciproc și că suntem acolo una pentru alta'.