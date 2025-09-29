ELLE Extra – Octombrie 2025

Colecții noi de încălțăminte, piese vestimentare, dar și obiecte echipate cu tehnologie de vârf, care sunt esențiale pentru viețile noastre: iată ce am aflat la închiderea ediției.

Alergarea de zi cu zi, reinventată de adidas

Indiferent dacă alergi pentru condiție fizică, pentru echilibru sau pur și simplu pentru plăcerea mișcării, adidas are modele dedicate fiecărui tip de experiență. Supernova aduce confort zilnic și susținere la fiecare pas, Adistar oferă amortizare maximă și tranziții line, iar Ultraboost redefinește energia și dinamismul în alergare. Alege perechea care te inspiră și transformă fiecare zi într-o nouă poveste pe traseu. Descoperă colecția pe www.adidas.ro și în magazinele adidas din toată țara.

Off Duty

Un look retro clasic se poartă ca un vis în momentele noastre de lejeritate. Descoperă pe epantofi.ro stilul sporty care se potrivește cu tot și oferă confort zilnic.

Best buy: sneakerșii colorați și șepcile.

OPPO Reno14: AI Flash Photography și design Mermaid Iridescent

Noua generație de telefoane AI (seria Reno14, cu modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G) de la OPPO îmbină tehnologia cu estetica în cel mai spectaculos mod. Inovația OPPO în AI Flash Photography și dotarea cu un sistem revoluționar cu blițuri asigură claritate și vizibilitate optimă, dar și versatilitate în privința distanțelor, și expunere duală, pentru detalii care surprind clipa și mișcarea; iar funcțiile de editare sunt revoluționare. Dincolo de imagini, AI-ul te asistă în organizarea și găsirea informațiilor, rezumă și traduce în timp real, făcându-ți munca (și viața) mai ușoară. Iar aspectul Mermaidcore, spatele din sticlă sculptată, paleta de culori, toate îți oferă un obiect care demonstrează prima lege a designului: că funcționalul se îmbină perfect cu estetica.

Noul clasic

Ținute de oraș –ediția maxi: alege un trenci perfect și un maxi bag pentru toamna aceasta pe MODIVO. Cele mai populare brand-uri ale momentului te așteaptă la un click distanță. Business as usual, dar cu un nou stil. www.modivo.com.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro