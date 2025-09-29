ELLE Extra – Octombrie 2025

Colecții noi de încălțăminte, piese vestimentare, dar și obiecte echipate cu tehnologie de vârf, care sunt esențiale pentru viețile noastre: iată ce am aflat la închiderea ediției.
Indiferent dacă alergi pentru condiție fizică, pentru echilibru sau pur și simplu pentru plăcerea mișcării, adidas are modele dedicate fiecărui tip de experiență. Supernova aduce confort zilnic și susținere la fiecare pas, Adistar oferă amortizare maximă și tranziții line, iar Ultraboost redefinește energia și dinamismul în alergare. Alege perechea care te inspiră și transformă fiecare zi într-o nouă poveste pe traseu. Descoperă colecția pe www.adidas.ro și în magazinele adidas din toată țara.
Un look retro clasic se poartă ca un vis în momentele noastre de lejeritate. Descoperă pe epantofi.ro stilul sporty care se potrivește cu tot și oferă confort zilnic.
Best buy: sneakerșii colorați și șepcile.
Noua generație de telefoane AI (seria Reno14, cu modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G) de la OPPO îmbină tehnologia cu estetica în cel mai spectaculos mod. Inovația OPPO în AI Flash Photography și dotarea cu un sistem revoluționar cu blițuri asigură claritate și vizibilitate optimă, dar și versatilitate în privința distanțelor, și expunere duală, pentru detalii care surprind clipa și mișcarea; iar funcțiile de editare sunt revoluționare. Dincolo de imagini, AI-ul te asistă în organizarea și găsirea informațiilor, rezumă și traduce în timp real, făcându-ți munca (și viața) mai ușoară. Iar aspectul Mermaidcore, spatele din sticlă sculptată, paleta de culori, toate îți oferă un obiect care demonstrează prima lege a designului: că funcționalul se îmbină perfect cu estetica.
Ținute de oraș –ediția maxi: alege un trenci perfect și un maxi bag pentru toamna aceasta pe MODIVO. Cele mai populare brand-uri ale momentului te așteaptă la un click distanță. Business as usual, dar cu un nou stil. www.modivo.com.
Ce să port ca să încep sezonul AW25 cu stil? Zalando are răspunsul. Așa cum apare în cea mai recentă campanie Zalando AW25, inspirația în modă se găsește peste tot, chiar și la piață, acolo unde stilurile vestimentare, personalitățile și modurile de viață se întrepătrund zi de zi.+ Mai multe