ELLE Extra – Octombrie 2025

Advertorial
Colecții noi de încălțăminte, piese vestimentare, dar și obiecte echipate cu tehnologie de vârf, care sunt esențiale pentru viețile noastre: iată ce am aflat la închiderea ediției.

Alergarea de zi cu zi, reinventată de adidas

Indiferent dacă alergi pentru condiție fizică, pentru echilibru sau pur și simplu pentru plăcerea mișcării, adidas are modele dedicate fiecărui tip de experiență. Supernova aduce confort zilnic și susținere la fiecare pas, Adistar oferă amortizare maximă și tranziții line, iar Ultraboost redefinește energia și dinamismul în alergare. Alege perechea care te inspiră și transformă fiecare zi într-o nouă poveste pe traseu. Descoperă colecția pe www.adidas.ro și în magazinele adidas din toată țara.

Off Duty

Un look retro clasic se poartă ca un vis în momentele noastre de lejeritate. Descoperă pe epantofi.ro stilul sporty care se potrivește cu tot și oferă confort zilnic.
Best buy: sneakerșii colorați și șepcile.

OPPO Reno14: AI Flash Photography și design Mermaid Iridescent

Noua generație de telefoane AI (seria Reno14, cu modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G) de la OPPO îmbină tehnologia cu estetica în cel mai spectaculos mod. Inovația OPPO în AI Flash Photography și dotarea cu un sistem revoluționar cu blițuri asigură claritate și vizibilitate optimă, dar și versatilitate în privința distanțelor, și expunere duală, pentru detalii care surprind clipa și mișcarea; iar funcțiile de editare sunt revoluționare. Dincolo de imagini, AI-ul te asistă în organizarea și găsirea informațiilor, rezumă și traduce în timp real, făcându-ți munca (și viața) mai ușoară. Iar aspectul Mermaidcore, spatele din sticlă sculptată, paleta de culori, toate îți oferă un obiect care demonstrează prima lege a designului: că funcționalul se îmbină perfect cu estetica.

Noul clasic

Ținute de oraș –ediția maxi: alege un trenci perfect și un maxi bag pentru toamna aceasta pe MODIVO. Cele mai populare brand-uri ale momentului te așteaptă la un click distanță. Business as usual, dar cu un nou stil. www.modivo.com.

Cele mai vândute colecții!
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Reset de toamnă – începem din interior
ELLE Extra - Octombrie 2025
UM România se alătură campaniei globale "Stand Against Bland" printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant
5 afecțiuni care pot fi depistate rapid la investigații medicale periodice
De la sarmale la lasagna: tăvițe de unică folosință de la Snick Ambalaje, ideale pentru orice meniu
Piața Zalando 
Piața Zalando 
Ce să port ca să încep sezonul AW25 cu stil? Zalando are răspunsul. Așa cum apare în cea mai recentă campanie Zalando AW25, inspirația în modă se găsește peste tot, chiar și la piață, acolo unde stilurile vestimentare, personalitățile și modurile de viață se întrepătrund zi de zi.

Captured by OPPO Reno14
Captured by OPPO Reno14
Vans x SZA: când muzica, moda și cultura pop scriu un nou capitol în stilul Off The Wall
Vans x SZA: când muzica, moda și cultura pop scriu un nou capitol în stilul Off The Wall
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
