ELLE – Extra Ianuarie 2026

Culorile care definesc glamour-ul

Noile colecții Epantofi.ro se concentrează pe o paletă de culori perfect potrivită sezonului de iarnă. Bordeaux-ul intens, o culoare atât de puternic asociată cu căldura și romantismul, auriul metalic și bleumarinul strălucitor sunt alternative perfecte la negrul tradițional – elegante, dar mai proaspete. Descoperă în magazinele epantofi.ro și online!

Cizmele de care ai nevoie

Ianuarie are în centrul atenției cizmele elegante și botinele îndrăznețe, care dau instantaneu ținutelor o notă modernă. La DEICHMANN găsești cizmele Chelsea clasice și botinele cu șireturi cool – perfecte pentru cei care vor să combine moda cu funcționalitatea. Colecția este disponibilă în toate magazinele din țară și online, pe deichmann.com.

Maison Couture. WinterLuxury, Curated

La început de an, rafinamentul se poartă în straturi bogate, texturi luxoase și accente couture. La Maison Couture găsești piese statement ce definesc un stil modern, aspirațional. Sneakers-ii shearling și suede Miu Miu aduc o notă de confort sofisticat, modelele Birkenstock 1774 reinterpretează sculptural minimalismul, clutch-urile și pantalonii din denim Self-Portrait completează look-ul, iar siluetele Balmain, accesoriile Burberry și velurul sport-chic de la Sporty & Rich conturează o garderobă contemporană, impecabil editată. Descoperă selecția în Maison Couture din Băneasa Shopping City.

Kyiv Troianda, șic festiv de la Kachorovska

Continuând capsula care a debutat în vară, noua linie festivă a brand-ului ucrainean Kachorovska are în centru imprimeul cu trandafir roz, realizat după fotografiile făcute la grădina botanică din Kiev și transpuse de designerul Olha Dzey pe satin, utilizat apoi pentru a imagina cei mai delicați pantofi, genți, dar și piese vestimentare complementare, ba chiar și o tăviță pentru bijuterii. Colecția este disponibilă la noi pe site-ul Kachorovska.

