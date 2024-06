Elixire naturale: descoperă puterea aromaterapiei, prin masajele la domiciliu

Relaxarea, starea de bine şi echilibrul pot fi obţinute şi acasă, prin intermediul masajelor aromaterapeutice! O experienţă completă, aromaterapia intensifică beneficiile oricărui masaj. Iar faptul că acum te poţi bucura de ambele, din confortul propriei locuinţe, nu poate decât să te îmbie la un răsfăţ bine meritat, după zile pline! Află ce înseamnă, direct de la experţi!

Descoperă puterea aromaterapiei, prin masajele la domiciliu!

Care sunt beneficiile aromaterapiei?

Cu o istorie de mii de ani, aromaterapia este o artă şi o ştiinţă, folosită în culturile chineză, indiană sau egipteană. Deseori asociată cu masajele, aromaterapia ne face mai fericiţi, mai relaxaţi, mai echilibraţi, graţie faptului că produce anumite reacţii chimice la nivelul creierului nostru. Este şi un mod perfect natural de a-ţi îmbunătăţi sănătatea!

„S-ar putea să pară ciudat, însă aromaterapia are atât acţiune de energizare, cât şi de relaxare. Practic, o recomandăm şi celor care nu au un tonus bun, dar şi celor care au nevoie de calmare după perioade încărcate sau în timpul acestora, pentru a contracara cu succes efectele. Ne place să spunem că aromaterapia influenţează pozitiv mintea, corpul şi spiritul! Dacă atunci când mirosim un parfum frumos, ni se schimbă instantaneu starea de spirit, imaginaţi-vă cât de eficientă este aromaterapia, de care ne putem bucura mai mult de o întreagă oră, în timpul unui masaj de relaxare. Vorbim despre o experienţă cu adevărat specială!', explică Joy Jarlos, terapeut şi creatoarea unui serviciu de masaj la domiciliu.

Odată inhalate, moleculele din uleiurile esenţiale folosite în aromaterapie sunt transmise direct către cortex, iar asta duce la diminuarea nivelului de stres, la reglarea tensiunii arteriale şi a somnului, la stimularea memoriei, a digestiei, la îmbunătăţirea sistemului imunitar şi chiar la ameliorarea durerilor musculare şi de cap, mai spun studiile. Sunt extrabeneficii, de care te poţi bucura alături de un masaj, care, la rândul său, va veni cu avantaje, în funcţie de tipul ales.

Puterea aromaterapiei: cum alegi uleiul esenţial potrivit

Uleiurile de aromaterapie, în fapt extracte naturale din plante, trebuie alese în funcţie de calitate şi de puritate, pentru a te bucura cu adevărat de beneficiile terapeutice optime. Aroma este la latitudinea ta, iar dacă vrei să te bucuri de mai mult decât de parfumul său, cere terapeuţilor să te ghideze! Unul dintre cele mai iubite rămâne uleiul esenţial de vanilie, gurmand şi delicios!

„Uleiul de vanilie, extras din boabele de vanilie, este deosebit de apreciat pentru aroma sa dulce, dar şi pentru beneficiile pe care le aduce. Folosit în aromaterapie, în îngrijirea pielii, dar şi ca afrodisiac, uleiul de vanilie a ajuns cunoscut în special datorită proprietăţilor sale antioxidante şi antiinflamatorii, promovând relaxarea, reducerea stresului şi combătând semnele îmbătrânirii pielii.', spune Joy Jarlos.

În topul celor mai „vânate' uleiuri esenţiale se regăseşte şi cel de jojoba, extras din seminţele plantei cu acelaşi nume, care s-a dovedit de-a lungul timpului un ingredient extrem de versatil în îngrijirea pielii. În plus, te invită să te bucuri de textura sa lejeră şi de parfumul fin, absorbindu-se rapid. Un alt răsfăţ căutat de cei care apelează la masaje este şi uleiul de iasomie, extras din florile parfumate de iasomie. Cu o aromă dulce, ajută la eliminarea stărilor apatice, are efect anti-age şi este recomandat atât în masajele de relaxare, cât şi în cele anticelulitice. Uleiul de caprifoi completează, potrivit specialiştilor, clasamentul: este una dintre cele mai vechi plante medicinale cunoscute şi are rol calmant, de hidratare a pielii, reglând imunitatea şi având rol antibacterian.

JOY JARLOS: „Vorbim despre elixire naturale, extrem de puternice şi de concentrate, fără culoare, dar cu un miros extrem de plăcut, care pot revigora, dacă sunt masate exact pe punctele de presiune. Sunt organice, iar de efectele lor reale vă puteţi bucura încă de la prima programare, deşi recomandăm să le integraţi în sesiuni realizate periodic.'

Beneficiile masajului la domiciliu

Acum te poţi bucura de beneficiile aromaterapiei prin cel mai fresh concept de wellness: masajul la domiciliu realizat de către terapeute asiatice! Practic, îţi poţi transforma casa într-un resort de 5 stele din Bali, printr-o simplă programare.

„Clienţii pot uita de stresul cauzat de trafic, de căutarea unui loc de parcare, de găsirea unei bone care să se ocupe de copil, cât timp ei se relaxează. Totul se realizează în propria locuinţă, sigur, igienic şi fără grabă! Fiecare sesiune Home Spa Bali Massage este efectuată de către terapeute şcolite în Bali şi este formată din masajul în sine, din aromaterapie, precum şi din post relaxation masssage, adică acel moment în care clientul este invitat să se relaxeze în continuare în camera favorită din locuinţă, fără presiunea de a trebui să elibereze încăperea, aşa cum se întâmplă în centrele SPA.', completează Joy Jarlos.

Niciun masaj nu este standard: clientul îşi poate alege terapia favorită sau mixul dorit, astfel încât fiecare sesiune să fie personalizată, pentru obţinerea celor mai bune rezultate. Specialiştii în arta masajelor şi terapiilor SPA te pot ghida prin universul lor, ca să ştii exact către ce te poţi orienta, în funcţie de probleme sau de dorinţe. Tot ei îţi aduc acasă şi echipamentul necesar: masă de masaj, prosoape, uleiuri esenţiale, completându-ţi experienţa de aromaterapie graţie beţişoarelor parfumate şi muzicii terapeutice pe care o vei auzi pe fundal pe toată durata masajului!

