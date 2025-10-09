Eleganță, atitudine și feminitate în modă

Moda nu este doar despre haine, ci despre emoția pe care o transmiți prin prezență și detalii.

Eleganță, atitudine și feminitate în modă

Când rafinamentul devine poveste

Moda nu este doar despre haine, ci despre emoția pe care o transmiți prin prezență și detalii. Există creații care nu se văd doar cu ochii, ci se simt prin felul în care conturează personalitatea, echilibrul și feminitatea celui care le poartă. Este o artă subtilă, în care proporțiile, texturile și linia croielii devin un limbaj al rafinamentului.

Pe podium, atenția se concentrează asupra fiecărei mișcări, fiecărui gest, asupra modului în care hainele spun o poveste despre stil și atitudine. Acolo unde croiala se îmbină cu delicatețea, iar materialele premium întâlnesc creativitatea designerului, moda devine un dialog între emoție și tehnică.

Fashion show și excelență în design

Brandul Andreea Dogaru a impresionat podiumurile internaționale prin coerența conceptuală și execuția impecabilă a prezentării. Liniile croielilor au alternat între structuri clare și fluiditate delicată, iar combinațiile de dantele 3D, broderii și țesături diafane au pus în valoare feminitatea cu forță, nu cu opulență.

  Fiecare piesă semnată de brandul Andreea Dogaru este gândită să fie purtată cu naturalețe și să exprime personalitate și prezență. Cu creațiile sale, designerul și-a afirmat identitatea prin colecții made-to-measure, atent adaptate siluetei fiecărei cliente, combinând tehnica couture cu emoția, calitatea și proporția. Moda pentru Andreea Dogaru nu este doar o provocare profesională, ci un mod de a comunica cine sunt femeile care îi poartă creațiile.

Foto: Leaders & Influencers Awards

'Rochiile prezentate nu sunt doar obiecte vestimentare, ci povești cusute cu emoție și respect pentru tradiția couture-ului. Moda este despre personalitate și despre curajul de a te exprima prin detalii și texturi. Fiecare colecție este o declarație despre feminitate și putere, construită cu eleganță și sensibilitate', subliniază designerul. 

Foto: Leaders & Influencers Awards

Recunoașterea excelenței în cadrul galei Leaders & Influencers Awards

 Parcursul și viziunea brandului au fost celebrate ulterior în cadrul Leaders & Influencers Awards, unde Andreea Dogaru a primit trofeul 'Fashion Icon Award in Haute Couture and Evening Wear'.  În cadrul evenimentului, brandul a prezentat și fashion show-ul care a încântat invitații, demonstrând că excelența în modă se simte nu doar în produsul final, ci și în felul în care acesta este prezentat și trăit pe scenă.

„Leaders & Influencers Awards a fost creat pentru a reuni oamenii care inspiră și care transformă pasiunea în rezultate concrete. Este mai mult decât o gală — este un spațiu în care poveștile de succes devin sursă de inspirație pentru întreaga comunitate', a declarat Flavia Covaciu, fondatoarea conceptului.

  Seara a fost astfel o celebrare a creativității, muncii și impactului autentic — un reminder că excelența în modă și stil nu se măsoară doar prin aparențe, ci prin modul în care alegem să împărtășim ceea ce construim.

Foto: Leaders & Influencers Awards

