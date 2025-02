Ela Iliesi, Vicepreședinta Asociației ANTFCR – YWCA România: Este nevoie de mai multe femei tinere în Leadership-ul din România!

Ela Iliesi a fost numită recent Vicepreședintă a ANTFCR, o organizație dedicată împuternicirii femeilor și tinerelor fete, promovării egalității de șanse și combaterii violenței domestice. Liderul din marketingul digital își extinde angajamentul pentru impact social, anunță o oportunitate unică pentru tinerele ambițioase și subliniază necesitatea unei reprezentări feminine mai mari în poziții de conducere.

Ela Iliesi, un nume de referință în marketingul digital și antreprenoriat, considerata unul dintre cei mai buni specialisti SEO si consultanti din Romania si UK, a fost numită recent Vicepreședintă a Asociației ANTFCR – YWCA România, o organizație dedicată împuternicirii femeilor și tinerelor fete, promovării egalității de șanse și combaterii violenței domestice.

Ela, Manager si Director de Marketing la MAKE IT ACADEMY si LONDON MARKETING ACADEMY, a acceptat noua poziție după ce a observat direct dezechilibrul de gen în leadership. „Din experiența mea de-a lungul celor 15 ani in domeniul marketingului, am văzut adesea cum bărbații sunt preferați ca speakeri la evenimente sau ca manageri în firme, deși statisticile arată un număr egal dacă nu chiar mai mare de femei în echipele de marketing”, mărturisește Ela Iliesi. „Din păcate, aud încă pareri cum că femeile sunt „prea emoționale să fie manageri” și că „trebuie conduse”. „Astfel de preconceptii discriminatorii ar fi trebuit să dispară demult, dar iată că, și în 2025, ele încă persistă. Această realitate m-a motivat să mă implic activ în promovarea egalității de gen și să susțin inițiative care oferă femeilor oportunități concrete de a-și dezvolta potențialul.”

Statisticile care arată că România are nevoie de mai multe femei în leadership

Conform unui studiu recent al Catalyst, ‘Femeile în consiliile de administrație’ (2024), companiile cu o reprezentare feminină mai mare în poziții de conducere au o rentabilitate a capitalurilor proprii cu până la 25% mai mare. Aceasta evidențiază nu doar necesitatea echității, ci și beneficiile economice concrete ale promovării femeilor în leadership.

Conform Raportului Global Gender Gap 2025 al Forumului Economic Mondial, România se situează pe locul 75 din 146 de țări în ceea ce privește egalitatea de gen, cu o discrepanță semnificativă în participarea economică și accesul la poziții de conducere. Doar 28% dintre pozițiile de management din România sunt ocupate de femei, subliniind necesitatea urgentă de a schimba această realitate.

Conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistică (2024), femeile ocupă doar 34% din funcțiile de conducere din sectorul public și 29% din sectorul privat din România. Această subreprezentare, combinată cu o diferență salarială de gen persistentă, subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a promova femeile în leadership și a asigura egalitatea de oportunități.

Conform Indexului Egalității de Gen al EIGE (2024), România are un scor de doar 65.2 din 100, sub media UE, iar în domeniul ‘Putere’, care măsoară reprezentarea în poziții de decizie, scorul este și mai scăzut, de 52.5. Aceste date indică o subreprezentare semnificativă a femeilor în leadership și necesitatea unor acțiuni concrete pentru a depăși barierele existente.

Oportunitate unică pentru tinerele ambițioase din România

ANTFCR invită tinerele femei din România, dornice să își dezvolte abilitățile de leadership, să aplice pentru a participa la acest eveniment transformațional. Consiliul Europei acoperă costurile de transport, cazare și masă pentu participarea deplină!

Pentru a aplica, tinerele femei interesate trebuie să trimită până pe 25 februarie 2025 un e-mail la [email protected] cu următoarele informații:

Numele complet

Data nașterii

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Limbi vorbite (romana, engleza, alta)

De ce doriți să participați la această sesiune de studiu? (Max. 300 de cuvinte)

Care este experiența dvs. cu temele egalității de gen, consolidării păcii și anti-discriminării? (Max. 300 de cuvinte)

Ce fel de bariere credeți că trebuie să depășească femeile pentru a ajunge lideri? (Max. 300 de cuvinte)

Ce sperați să obțineți din această sesiune de studiu?

Cum veți împărtăși cunoștințele dobândite în cadrul acestei sesiuni în comunitatea sau organizația dvs.?

Există o taxă de înscriere de 50 de euro care va fi dedusă din cheltuielile de călătorie. Pentru a fi eligibilă rambursarea cheltuielilor de călătorie, este necesară participarea deplină (sosirea pe 4 mai și plecarea pe 10 mai). Cazarea va fi, cel mai probabil, în camere comune.

Ela Iliesi încurajează tinerele femei din România să profite de această oportunitate unică: „Participarea la sesiunea ‘Empowering Change’ este un pas important spre construirea unui viitor mai echitabil. Vă veți dezvolta abilitățile de leadership, veți întâlni femei inspiraționale și veți contribui la crearea unei lumi în care femeile au oportunități egale de a excela.”

Contribuie la viitorul ANTFCR!

Completează formularul privind activitățile YWCA de pe site-ul ywca.ro pentru a ne împărtăși ideile tale privind cursurile sau campaniile pe care ți-ai dori ca asociația să le dezvolte în 2025. Așteptăm cu interes sugestiile tale!

În luna martie, la următoarea întâlnire a Asociației, vom analiza toate răspunsurile primite prin formular, vom contura proiectele noastre pentru 2025 și vom sărbători împreună Ziua Femeii.

Va invităm să vă alăturăți asociației noastre dacă doriți să contribuiți la schimbări pozitive în comunitate, dacă sunteți în căutare de oportunități de voluntariat și acțiuni care să va aducă sens sau împlinire, sau pur și simplu dacă vreți să faceți parte dintr-o rețea de femei inspiraționale. Vă așteptăm cu brațele deschise!

Despre ANTFCR – YWCA Romania

ANTFCR (Asociația Națională a Tinerelor Femei Creștine din România) este o organizatie non-guvernamentala, caritabila, fara profit si apolitica, a carei infiintare a demarat in 24 octombrie 1996. Activitatile noastre sustin femei si tinere fete sa-si definească identitatea si problemele, sa analizeze si sa aleaga cele mai eficiente metode de rezolvare a problemelor pe care le au femeile in viata lor in calitate de: femeie angajata, mama, sotie, sora, fiica, parte importanta a societatii.

Asociatia Nationala a Tinerelor Femei Crestine din Romania este afiliata din anul 1999 la World Young Women Christian Association – World YWCA. Totodata este si membra la nivel European Young Women Christian Association. In Romania, ANTFCR este membra a Pactului Regional Pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala Bucuresti Ilfov, colaboreaza si desfasoara activitati in parteneriat cu institutii de invatamint liceal si alte ONG-uri.

Asociaţia noastra înţelege activitatea sa ca o posibilitate de a implica femei şi tinere fete capabile să-şi definească identitatea şi problemele, să analizeze şi să aleagă cele mai eficiente metode de rezolvare a problemelor pe care le au femeile în viaţa lor în calitate de: femeie angajată, mamă, soţie, soră, fiică, parte importană a societăţii. ANTFCR va încurajează o mai mare implicare a femeii la toate nivelele vieţii spirituale, sociale, culturale, economice şi politice prin organizarea de conferinţe, cursuri de calificare/recalificare/perfectionere, întâlniri, workshop-uri, spectacole, mass-media, publicitate şi activităţi turistice.

Contact de presa ANTFCR

Aurora Livia Popescu – Presedinte

Telefon: 0723335823

Email: [email protected]

