Dubai: unde descoperi și te bucuri mereu de ceva nou

În Dubai este întotdeauna ceva nou de descoperit, atât pentru cei care vizitează locul pentru prima dată, cât și pentru oaspeții care au decis să revină. Călătorii își pot completa lista cu locuri spectaculoase cu o selecție de hoteluri de lux, restaurante șic și cu atracții incitante care au fost adăugate recent în oferta mereu reînnoită a Dubai-ului.

Bab Al Shams

Bab Al Shams, care s-ar traduce din arabă drept poartă către soare', este un resort luxos în deșert, care s-a redeschis în luna februarie după o renovare majoră. Complexul combină arhitectura tradițională arabă cu luxul contemporan. Fiecare dintre camerele și apartamentele spațioase vine și cu o perspectivă uluitoare asupra peisajului deșertic din jur. Altfel, turiștii se pot răsfăța, savurând o gamă largă de opțiuni de mâncare, de la cele care includ gastronomie arabă autentică, până la meniuri internaționale excelente, se pot relaxa la spa-ul care oferă o gamă de tratamente inspirate de tradițiile locale. De asemenea, resort-ul a conceput pentru clienți și o varietate de activități în aer liber, precum experiențe alături de șoimi de vânătoare (un popular obicei al locului), călărie pe cămile, plimbări prin deșert și multe altele.

The Address Grand Creek Harbour

The Address Grand Creek Harbour este cea mai nouă adiție la peisajul spectaculos și mereu în schimbare al Dubai-ului. Ca primul Grand edition al The Address Hotel Group din Dubai, resort-ul oferă peste 1.000 de locuri de cazare, atât în regim hotelier, cât și ca rezidențe. Localizat în prestigiosul Dubai Creek Harbour, hotelul oferă, de asemenea, și o priveliște uimitoare asupra apei. Fiind primul hotel de lux de 5 stele din zonă, oaspeții pot aștepta servicii și facilități de cel mai înalt nivel. În hotel se găsesc o mulțime de opțiuni de dining, incluzând restaurante pe acoperiș, cu vederi incredibile, dar și un spa, un centru de fitness și o piscină tip infinity, cu vedere asupra apei.

Vida Dubai Marina & Yacht Club

Vida Dubai Marina & Yacht Club este o nouă proprietate în Dubai Marina, localizată pe o promenadă idilică pe malul apei. Este destinația perfectă pentru cei care își doresc să se bucure de atmosfera vivace a zonei portului. Oaspeții se pot relaxa la piscină sau pe plajă sau pot să aibă parte de serviciile de răsfăț oferite de spa, care fac din acest loc oaza perfectă de relaxare.

JA Hatta Fort Hotel – Terra Cabins

Recent deschisul JA Hatta Fort Hotel le oferă vizitatorilor oportunitatea de a sta foarte aproape de peisajele naturale spectaculoase din Hatta și de a se bucura, alături de prieteni, de aventură. Cabinele de lux Terra Cabins din cadrul JA Hatta Fort Hotel sunt pregătite să găzduiască confortabil grupuri de până la 6 persoane, opțiunile pentru locurile de dormit fiind flexibile, iar locațiile vin echipate și cu dușuri de tip walk-in rain, cu proiectoare, cu curți private etc. Cât despre designul interior șic al cabinelor, acesta complimentează perfect peisajul. Turiștii care aleg Terra Cabins de la JA Hatta Fort Hotel au parte de facilitățile extraordinare ale locului: masa în cameră 24 de ore din 24, restaurante de specialitate, o gamă variată de activități recreaționale, precum cele două piscine în aer liber, arene de tenis, întâlniri cu fauna locală. Fie că vrei o escapadă relaxantă sau o aventură plină de acțiune, JA Hatta Fort Hotel este destinația perfectă pentru orice călător care își dorește clipe de neuitat în frumusețea și liniștea peisajelor naturale minunate din Hatta.

AYA Universe

AYA Universe este un nou parc de entertainment imersiv, bazat pe experiențe, care promite să-și conducă vizitatorii în alte lumi. Întins pe o suprafață mai mare de 12 kilometri pătrați, spațiul este ocupat de 12 săli în care arta și tehnologia se combină pentru a crea experiențe interactive vibrante. Astfel, la AYA, turiștii se pot plimba prin aceste săli, jucându-se, conducând sau pur și simplu visând în mijlocul unui observator plin de stele, în grădini strălucind în lumină sau pe râuri care par fără sfârșit. Cu combinația unică de artă și tehnologie, AYA este o destinație care trebuie văzută de oricine își dorește o experiență extraordinară, din altă lume.

Frying Pan Adventures

Operatorul de experiențe legate de gastronomie Frying Pan Adventures a anunțat recent lansarea unui nou tur, Old Dubai Quickie Snacking Tours. Compania, cunoscută pentru tururile sale imersive care le arată turiștilor tot ce este mai bun pe scena culinară vibrantă din Dubai, oferă acum încă o experiență care nu este o excepție de la regula sa. De la localuri ascunse până la restaurante preferate de localnici, și până la locuri cu concepte inovatoare și experiențe gourmet, turul îi introduce pe vizitatori în universul aromelor diverse și al culturilor care alcătuiesc peisajul culinar al orașului. Concentrându-se pe sustenabilitate, turul pune accentul și pe susținerea afacerilor locale, celebrând în același timp tradiția culinară bogată a locului. Acest nou tur este adecvat pentru călători de toate vârstele, așa încât și cei mici pot descoperi, alături de părinții lor, peisajul culinar din Dubai.

Restaurantele de la Atlantis, The Royal

Recent deschisul Atlantis, The Royal Hotel din Dubai este un paradis al gurmanzilor, cu varietatea de restaurante abia inaugurate dintre care pot alege turiștii. Pentru cei care vor să experimenteze tot ce e mai bun în bucătăria britanică contemporană, există Dinner by Heston Blumenthal, o experiență care merită cel puțin o vizită. Cu priveliști uimitoare asupra plajei, Nobu by the Beach le oferă oaspeților oportunitatea de a savura bucătăria japoneză rafinată, în vreme ce Estiatorio Milos îi conduce pe turiști într-o călătorie culinară în Grecia, servind fructe de mare proaspete și preparate grecești tradiționale. Alte restaurante sunt La Mar by Gaston Acurio, pentru cei care își doresc să experimenteze gastronomia peruviană, Ling Ling by Hakkasan, care servește mici preparate de inspirație asiatică, într-o atmosferă șic de lounge, iar Jaleo by Jose Andres este un restaurant de inspirație spaniolă care oferă o ambianță animată și preparate delicioase de tip tapas.

Bungalo34

Bungalo 34, cea mai recentă adiție la Nikki Beach Resort, este un restaurant relaxat situat pe plajă, care servește micul dejun, prânzul și cina într-un cadru cu vederi nestingherite către apă, din locația sa privilegiată de la Pearl Jumeirah. Meniul include stridii proaspete, salate de vară și preparate cu fructe de mare.

