Două parfumuri care îți vor completa perfect stilul de toamnă

Așa cum ne actualizăm garderoba cu tricotaje confortabile în tonuri pământii, toamna este momentul ideal pentru a ne reîmprospăta colecția de parfumuri, alegând arome ce reflectă bogăția și profunzimea sezonului. NOVELLISTA îți propune două parfumuri must-have, create de maeștri parfumieri din Grasse, Franța și inspirate de poveștile atemporale ale marilor romane. Indiferent dacă te atrag aromele lemnoase, picante sau florale, aceste parfumuri îți vor completa perfect ținutele în noul sezon, adăugând eleganță și rafinament.

Îmbrățișează libertatea și aventura cu UNIQUE WOOD

Dacă ești în căutarea unui parfum rafinat, cu accente lemnoase, UNIQUE WOOD este o alegere de excepție. Acest parfum vibrant și energizant captează esența neîmblânzită a naturii, evocând un profund sentiment de libertate și aventură. Călătoria olfactivă începe cu note de vârf picante și revigorante de boabe de piper roz și geranium, care se împletesc armonios cu notele de mijloc, dominate de piper Sichuan, piper negru și floare de viola. Baza parfumului combină căldura lemnului de chihlimbar cu dulceața senzuală a boabelor de tonka și vaniliei. Prospețimea notelor de vârf se îmbină perfect cu notele calde, lemnoase, creând o dualitate captivantă și echilibrată. Compoziția rezultată este la fel de dezlănțuită ca protagonistul din romanul `The Boy in the Bush` de D.H. Lawrence și M.L. Skinner. În această poveste despre maturizare, plasată în sălbăticia din vestul Australiei, adolescentul englez Jack învață pentru prima dată ce înseamnă libertatea.

Note de vârf: piper roz, geranium, lavandă; Note de mijloc: piper sichuan, piper negru, flori de viola; Note de bază: boabe de tonka, lemn de chihlimbar, vanilie.

Exprimă-ți senzualitatea cu ROUGE PRIVÉ

Dacă ești în căutarea unui parfum feminin, ce îmbină armonios note florale și orientale, ROUGE PRIVÉ este cu adevărat o ispită încapsulată într-o sticlă. Seducția începe subtil, dar intens, cu note de vârf proaspete și sofisticate de trandafir de Damasc, lămâie și bergamotă, care încântă instantaneu simțurile. Aceasta continuă cu notele de mijloc florale de bujor și patchouli, care adaugă o aromă bogată, cu o profunzime senzuală. Baza parfumului aduce un echilibru reconfortant, cu un amestec rafinat de balsam de benzoină, vetiver și mosc, creând o experiență olfactivă irezistibilă.

Acest parfum este inspirat de romanul întunecat `Roxana` al scriitorului englez Daniel Defoe. Este povestea de viață a unei femei care și-a abandonat virtuțile pentru a trăi o viață păcătoasă ca amantă a unor bărbați bogați și puternici. Romanul abordează teme precum seducția, visele de faimă, iluziile, fuga și triumful asupra propriilor slăbiciuni.

Note de vârf: trandafir damasc, lămâie, bergamotă; Note de mijloc: trandafir, floare de bujor, patchouli; Note de bază: balsam de benzoină, vetiver, mosc

Descoperă colecția exclusivistă NOVELLISTA pentru a-ți găsi parfumul de toamnă perfect!

