Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic

UNTOLD, mega festivalul Dubaiului, revine între 6–9 noiembrie, într-o locație nouă, Dubai Parks and Resorts: 4 zile și 4 nopți de distracție, 6 scene cu producție impresionantă, peste 100 de artiști de renume și sute de mii de fani care se vor bucura de o experiență de neuitat.

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, devine partener oficial al festivalului UNTOLD Dubai 2025, un parteneriat care marchează colaborarea dintre două branduri românești care se afirmă pe piețe internaționale și susțin vizibilitatea României în evenimente de anvergură globală.

Parteneriatul cu AnimaWings înseamnă mai mult decât o colaborare, este o întâlnire între două branduri românești care și-au propus să ducă România în lume prin excelență și viziune. UNTOLD Dubai este dovada că atunci când credem în ideile noastre și în oamenii din spatele lor, putem construi experiențe cu impact global', a declarat Edy Chereji, Co Fondator UNTOLD Universe.

„Pentru noi, Dubai are o semnificație aparte, fiind prima destinație internațională pe care am operat-o în regim regulat. Colaborarea cu UNTOLD Dubai ne oferă șansa de a duce mai departe două branduri românești care împărtășesc aceleași valori: calitate, profesionalism și atenție la experiența oferită', a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

J Balvin, REMA, YUNGBLUD, Swae Lee, Saweetie, Martin Garrix, Armin van Buuren, Alan Walker, Eric Prydz, Nora Fatehi sunt doar câteva dintre numele mari care vor urca pe scena UNTOLD Dubai și vor bucura sutele de mii de fani veniți din toată lumea să trăiască experiența festivalului.

UNTOLD Dubai aduce împreună cei mai mari artiști ai lumii, atât global icons, cât și artiști emergenți din EDM, techno, pop, hip-hop și multe alte genuri, într-un line-up gândit să unească iubitorii de muzică din toate colțurile lumii.

Bilete și abonamente pentru cea de-a doua ediție UNTOLD Dubai sunt disponibile pe untold.ae

AnimaWings își extinde portofoliul de destinații în Orientul Mijlociu prin lansarea rutei București – Abu Dhabi (Aeroportul Internațional Zayed), începând cu 27 decembrie, cu o frecvență săptămânală. De asemenea, compania operează în prezent zboruri regulate spre Dubai, din București și Timișoara, consolidând conexiunile directe dintre România și Emiratele Arabe Unite. Astfel, Dubai și Abu Dhabi devin două dintre destinațiile strategice din portofoliul AnimaWings, vizate pentru dezvoltarea segmentului premium business & leisure. Prin aceste rute, compania își consolidează prezența în Orientul Mijlociu și oferă pasagerilor români și străini o alternativă completă de zbor, la standarde superioare de confort și servicii.

Prin investiția record în aeronave moderne și prin extinderea accelerată a rețelei de destinații, AnimaWings își propune să devină o alegere naturală pentru pasagerii care caută o experiență de zbor completă. Modelul său full service înseamnă operarea pe aeroporturi principale, cu aeronave moderne și servicii gândite pentru confortul pasagerilor.

Despre UNTOLD Dubai

Distins cu titlul de cel mai bun festival din Orientul Mijlociu, UNTOLD Dubai promite peste 250.000 de participanți o experiență unică și profundă, cu peste 100 de superstaruri internaționale pe șase scene spectaculoase.

La prima sa ediție din 2024, UNTOLD Dubai a primit fani din peste 150 de naționalități, consolidându-și reputația drept cel mai mare și mai sigur festival de muzică din Orientul Mijlociu și unul dintre primele trei festivaluri de muzică din lume.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, AnimaWings a recepționat în luna septembrie 2025 a cincea aeronavă Airbus și vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste 1 miliard de dolari.

Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu aeroporturi principale, majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, Paris, München, Praga, Stockholm, Tel Aviv și Dubai. Începând din martie 2026, AnimaWings își va continua expansiunea, primele destinații noi anunțate fiind Londra – Gatwick și Geneva.

Sursa foto: Untold

