DKNY Toamnă 2025 – Lansarea campaniei de toamnă 2025 cuHailey Bieber, icon global al stilului

DKNY anunță o colaborare îndrăzneață și plină de energie, prezentând-o pe Hailey Bieber drept noua imagine globală a brandului. Această colaborare marchează un nou capitol pentru DKNY, inspirat din street style-ul newyorkez și reinterpretat prin perspectiva lui Hailey: atemporal, încrezător și cool fără efort.

O muză modernă și o forță a naturii, Hailey aduce un mix unic de încredere calmă, viziune creativă și stil intuitiv, cu rezonanță la nivel mondial. Ca antreprenoare de succes, model, tânără mamă și personalitate incontestabilă a modei, ea leagă cu ușurință lumi diferite – moda și arta, businessul și glamourul – rămânând mereu autentică.

În întreaga campanie, stilul personal al lui Hailey se află în centrul atenției. Fiecare ținută surprinde instinctul ei vestimentar de a amesteca trecutul cu prezentul, combinând clasice reinterpretate din colecția capsulă DKNY est. 1989 cu siluete moderne din colecția de sezon.

„Suntem încântați să o avem pe Hailey drept imagine globală a DKNY. Dincolo de povestea ei de succes, are un stil inspirațional și în același timp accesibil, care surprinde perfect esența brandului nostru. Hailey emană o energie incredibilă prin atitudinea și stilul ei, întruchipând spiritul New York-ului', declară Jeff Goldfarb, Executive Vice President al G-III Apparel Group.

Un sacou negru cu croială structurată purtat peste o cămașă albă impecabilă – alături de jeanși relaxați și loafers masivi – surprinde perfect esența unui look „off-duty'. O jachetă varsity reinterpretată cu litere neon evocă nostalgia într-o manieră urbană. O jachetă denim lejeră combinată cu jeanși emană o senzualitate casual, iar un sacou Glen plaid oversized, stilizat cu straturi sculpturale, reinventează croitoria modernă cu o notă distinctă semnată Hailey.

Piesele voluminoase de outerwear contrastează cu cele care urmează linia corpului, creând un aer relaxat, dar sofisticat. Pentru Hailey, un palton din blană ecologică neagră intensă și un bomber din piele maro devin piese esențiale pentru un look street style rafinat.

Hailey trece cu ușurință între accesoriile-cheie ale sezonului — noua geantă Hadlee Bag, geanta Paula Commuter Tote și iconica geantă Chana 89 — fiecare având o personalitate distinctă. Ținuta este completată de simbolul absolut al New York-ului: șapca New York Yankees, reinterpretată într-o colaborare oficială cu logo-ul DKNY.

Fotografiată de Mikael Jansson într-un spațiu industrial care pune în valoare estetica brută a orașului, campania evidențiază modul în care Hailey duce atitudinea originală DKNY în prezent. Accente de galben, culoarea emblematică a taxiurilor newyorkeze, apar pe parcursul campaniei, conectând brandul la ADN-ul său original.

Jacki Bouza, SVP of Global Marketing and Communications la G-III Apparel Group, afirmă: „Campania DKNY toamnă 2025, cu Hailey în prim-plan, surprinde stilul atemporal și emblematic al brandului, aducând energia New York-ului unui public global.

Colecția DKNY toamnă 2025 este disponibilă în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City și pe www.sportcouture.ro.

DESPRE DKNY

Încă de la lansarea sa în 1989, DKNY a fost sinonimă cu New York-ul – inspirată de energia și atitudinea orașului. Fondat pe o pereche de jeanși și pe dinamica sportului, DKNY este despre utilitate și funcționalitate – practic și contemporan. Pornind de la principiul Donnei Karan de a crea pentru femeia care nu știe unde o va duce ziua, DKNY s-a transformat într-un adevărat „lifestyle powerhouse' global: garderoba dinamică ce cuprinde tot ce ai nevoie pentru a trăi o viață newyorkeză – oriunde te-ai afla. Astăzi, brandul este reinventat încă o dată, cu dragostea pentru New York servind drept muză și mentor. De la cusătură la siluetă, DKNY invită lumea să descopere noile colecții în care cultura, încrederea și pulsul orașului converg, devenind parte dintr-un brand care nu este doar purtat — ci trăit. Aceasta este scrisoarea noastră de dragoste pentru street style-ul autentic și energia nelimitată ce definesc ADN-ul New York-ului — o poveste ce se desfășoară într-o nouă eră a accesibilității.

Sursa foto: DKNY

