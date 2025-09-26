Diesel primăvară/vară 2026

Diesel primăvară/vară 2026

 Ești gata să joci? Este momentul pentru jocul Diesel – e real sau doar o iluzie? Înăuntru sau în afară? Care sunt detaliile, care e perturbarea? Ține ochii pe premiu: în cel mai mare act democratic al Diesel până acum, întreaga colecție este dezvăluită prin Diesel Egg Hunt.

Organizat cu sprijinul Municipiului din Milano, există 55 de look-uri de găsit pe străzile orașului. Fiecare look este prezentat de câte un model într-un vas transparent, în formă de ou, supradimensionat, subminând sistemul modei și oferind putere oamenilor. Diesel Egg Hunt este gratuit pentru toți, cu premii pentru cei mai rapizi.

Aceasta este Diesel pentru oameni, o colecție descoperită de public în același timp cu toată lumea. Moda este un joc și noi îl jucăm: toată lumea ajunge pe primul rând. Urmează regulile, apoi încalcă-le. For Successful Living!' – Glenn Martens, director creativ Diesel

Fiecare piesă este Diesel la un alt nivel, cu și mai multe tratamente, mai multă experimentare, mai multă purtabilitate și joacă. Rochiile tip șorț sunt din jacquard de satin denim distressed', iar Diesel a dezvoltat propriul satin denim, gravat cu laser pentru a crea efecte uzate. Satinul denim, în culori vii, este realizat din poliester reciclat și este folosit pentru jachete biker fără mâneci, topuri tip șorț, rochii fără mâneci și paltoane cu detalii de curele biker deconstruite.

Jachetele croite exploză cu curele biker la rever, care pot fi legate în diverse moduri. Rochiile mici fără mâneci par să fie înfășurate pe corp, ținute de curele. Puloverele au legături la gât; jachetele deconstruite biker au mâneci tip cocon din neopren. Fustele din piele sunt tăiate cu margini brute ca pieile de animale, provenind din tăbării care promovează practici mai responsabile. Pielea animalelor care nu au existat vreodată este imprimată pe mini-rochii și fuste cu margini de piele.

Salopetele și rochiile tricotate trompe loeil par compuse din secțiuni disparate abia ținute împreună, ca un corp tricotat cu tricot imprimat și flori tricotate vii, cu cusături deschise între ele. Există și topuri tricotate cu același efect de cusături deschise și rochii artizanale din chiffon floral cu nori de chiffon zdrobit în jurul umerilor.

Piesele cu dublu strat au straturile interioare mai mari decât cele exterioare, păcălind silueta. Pe o rochie fără mâneci, un strat de jerseu lipit de taffeta este atașat de un strat mai mare de jerseu răsucit. Pe un top fără mâneci, un strat strâns de jerseu rib este atașat unui strat mai mare de material tehnic care se lărgește.

Paltoanele utilitare cu multiple buzunare au fost lipite cu jerseu, tăiate pentru a deschide unele buzunare. Același lipici se regăsește pe jachete, fuste, pantaloni și rochii fără bretele cu multiple buzunare. Denim-ul a fost decolorat din interior spre exterior, ca o radiografie a unei haine. E ca și cum ghicitoarea acestui joc Diesel este să dezvăluie întotdeauna ce se află în interior.

Noul Load-D bag este moale și lejer, cu două D-uri turnate atașate, ca niște păstăi. În contrast, geanta denim D-Pods este mai structurată, cu patru D-uri turnate. Între timp, geanta Diesel Flag-D a fost reinterpretată și pliată, transformându-se în trei genți din piele cu fermoar, suprapuse. Mulele cu toc au un mini D plutitor pe picior, în timp ce sandalele cu barete par un nod în jurul gleznei și peste picior, cu un detaliu metalic elegant la vârf, care luminează silueta. Loafer-ii au tălpi cu șenile exagerate.

Colierele sunt ca scheletele animalelor care înconjoară gâtul; inelele, brățările și manșetele sunt ca vertebrele. Ceasurile Vert au cadrane împodobite cu cristale pavé. Două noi stiluri de ochelari Diesel debutează în egg hunt: Round-D are acetat supradimensionat cu detalii metalice încorporate, iar Geck-D este sculptat în acetat.

De la curatori de trenduri și influenceri la artiști, modele și designeri, fiecare întruchipează energia hibridă și actuală pe care Diesel știe să o recunoască și să o celebreze. Talente locale precum: Oana Oprea, Barni Deak, Vlad Plavicheanu, Mara Calli, Marius Elisei și Alexandra Stan au participat, de asemenea, la Diesel Egg Hunt.

CREDITE:
Director creativ: Glenn Martens
Styling: Ursina Gysi
Păr: Gary Gill
Machiaj: Inge Grognard pentru @MACcosmetics
Designer concept: Studio Dennis Vanderbroeck
Casting: Establishment NY

DESPRE DIESEL:
Diesel este o companie internațională inovatoare de lifestyle, fondată de Renzo Rosso în 1978. Rădăcinile sale în denim și evoluția către lider în moda premium fac din Diesel o alternativă reală la piața de lux consacrată. Din 2020, colecțiile Diesel sunt supravegheate de directorul creativ Glenn Martens, incluzând îmbrăcăminte, accesorii și o gamă largă de colaborări lifestyle: de la ochelari, parfumuri, ceasuri și bijuterii, până la design interior și proiecte imobiliare cu Diesel Living.

Descoperirea, susținerea și promovarea creativității fac parte din ADN-ul Diesel și al companiei-mamă OTB, grup internațional de modă și lux, care sprijină o varietate de branduri și companii iconice la nivel global.

