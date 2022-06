Diana Gerrard – membră a Emirates Business Council și cea mai de succes femeie din Orientul Mijlociu în 2022

DLK Fashion Show Organizing a găzduit ultimul concurs de frumusețe din sezonul 2021, Mrs. Universe Middle East 2021, pe 8 iunie, la Hotelul Le Meridian din Dubai. Pentru prima dată, concursul a inclus un „Forum de emancipare a femeilor”, la care a participat o femeie care tocmai terminase chimioterapia și rămăsese fără păr. S-a înscris în competiție și a câștigat locul I, locul al doilea.

CEO Diana Gerrard este antreprenor, producător internațional, ambasador de caritate și organizator de concursuri de frumusețe și a devenit una dintre cele mai de succes femei din Orientul Mijlociu în 2022.

Mama ei își dorea foarte mult ca Diana să devină o gimnastă ritmică serioasă, așa că și-a adus fiica la societatea sportivă „Rezervele de muncă” din Tașkent la o vârstă fragedă.

Acolo a început primii pași ai carierei sale sportive profesioniste cu legendara antrenoare Elvira Tarasova, care în același timp o antrena pe Alina Kabaeva într-o grupă paralelă. Diana a obținut rezultate foarte bune și avea mari speranțe pentru o carieră sportivă de succes.

Crescând, abilitățile pe care le-a dobândit în sporturile mari și pe care le-a perfecționat pentru totdeauna au devenit parte din personalitatea ei.

Diana este inginer de software de formație, dar și-a găsit pasiunea în organizarea de concursuri și evenimente internaționale de frumusețe.

Ea organizează cu succes concursuri de frumusețe din 2011. Experiența sa în organizarea acestor tipuri de evenimente a făcut-o un lider recunoscut în concursurile internaționale, astfel încât astăzi are numeroase francize pentru doamne mature, tinere și fete. Diana Gerrard are experiență și cunoștințe internaționale în calitate de organizator al multor concursuri din țară, participând în fiecare an la evenimente de talie mondială.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în 2021, ea însăși a fost câștigătoarea concursului Mrs. Earth Middle East. Fiecare vis îți este dat împreună cu puterea de care ai nevoie pentru a-l realiza. Cu toate acestea, este posibil să trebuiască să munciți din greu pentru asta.

Obiectivul său este de a promova și de a îmbunătăți imaginea pozitivă a EAU pe scena mondială prin consolidarea relațiilor internaționale, a turismului și a noilor piețe. Ea își propune să celebreze dezvoltarea culturală, să împărtășească experiențe, să prezinte frumusețea și să evidențieze tradițiile și ospitalitatea EAU.

Diana Gerrard creează o platformă în care frumusețea simbolizează astăzi mult mai mult decât aspectul fizic. Spre deosebire de trecut, societatea înțelege frumusețea ca un întreg. Frumusețea reprezintă personalitatea, intelectul, valorile și toate lucrurile cu care o persoană contribuie la lume și la umanitate și care o fac frumoasă.

Diana Gerrard crede cu tărie că unul dintre puținele moduri în care își poate schimba viața într-o clipită este participarea la un concurs de frumusețe.

După ce a devenit regină a frumuseții, ea confirmă întotdeauna că a lucra la obiectivele tale și a face ceea ce îți place este calea cea mai bună.

Fii sincer cu tine însuți și totul se va aranja!

Diana Gerrard

DLK Fashion Shows Organizing

