Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja

Pentru mulți români, vacanța este cel mai așteptat moment al anului. Fie că aleg marea, muntele, orașele europene sau circuitele exotice, un lucru rămâne constant: dorința ca totul să decurgă perfect. Însă, din păcate, una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite în călătorii este pierderea sau întârzierea bagajelor de cală.

Aeroporturile aglomerate, zborurile cu escală sau erorile umane contribuie la această realitate neplăcută. În acest articol vei descoperi:

  • care sunt cele mai frecventate destinații de vacanță de către români,
  • unde se pierd cele mai multe bagaje,
  • și ce poți face concret pentru a te proteja – inclusiv prin asigurări de călătorie.

1. Cele mai frecventate destinații de vacanță pentru români

Românii sunt din ce în ce mai dornici să exploreze lumea, iar preferințele de vacanță s-au diversificat. Totuși, câteva destinații rămân favorite an de an:

Grecia

Insulele grecești precum Thassos, Creta, Zakynthos și Santorini atrag mii de turiști români. Accesibile, pitorești și relativ ieftine, sunt preferate în special în lunile de vară.

Turcia

Antalya, Bodrum și Kusadasi sunt alegeri populare pentru sejururi all-inclusive. Mulți români zboară direct către aeroportul Antalya – un hub cu trafic intens în sezon.

Spania

Costa Brava, Mallorca, Tenerife și orașele ca Barcelona sau Madrid sunt vizitate constant de români. Zborurile spre Spania presupun adesea escală, ceea ce crește riscul pierderii bagajelor.

Italia

Roma, Milano, Veneția și Sicilia sunt căutate pentru city break-uri și circuite culturale. Aeroporturile din Roma și Milano sunt intens tranzitate, dar au și un istoric cu pierderi frecvente de bagaje.

Egipt și Tunisia

Aceste destinații exotice au revenit în topul preferințelor, fiind promovate intens de agențiile de turism. Aeroporturile din Hurghada și Sharm El-Sheikh pot fi haotice în sezonul de vârf.

2. Aeroporturi unde se pierd cele mai multe bagaje

Conform rapoartelor internaționale și feedback-ului din rețelele de socializare și forumuri de travel, există aeroporturi cu un istoric mai slab la capitolul gestionare a bagajelor:

Londra Heathrow (LHR)

Este deseori menționat în topul negativ al pierderilor de bagaje, din cauza volumului uriaș de pasageri și a zborurilor cu escală.

Paris Charles de Gaulle (CDG)

Complexitatea terminalelor și conexiunile rapide dintre zboruri îl fac un punct vulnerabil.

Frankfurt (FRA)

Deși este un aeroport modern și eficient, numărul mare de transferuri și mărimea sa creează contexte favorabile pierderilor temporare.

Roma Fiumicino (FCO)

Românii care călătoresc spre sudul Italiei, Sicilia sau Sardinia tranzitează deseori Roma. Aici, întârzierile bagajelor sunt frecvente.

Istanbul (IST)

Un nod esențial pentru zborurile spre Asia și Orientul Mijlociu, Istanbul înregistrează anual un volum foarte mare de bagaje, iar în sezonul estival problemele cresc.

3. De ce se pierd bagajele?

Pierderea bagajelor nu este întotdeauna rezultatul neglijenței. Există mai multe cauze frecvente:

  • Transferuri rapide: dacă ai mai puțin de 1 oră între două zboruri, bagajul tău are șanse mai mici să ajungă la timp.
  • Etichetare greșită: o etichetă pusă incorect poate trimite bagajul către altă destinație.
  • Eroare tehnică: benzi transportoare blocate, scanere defecte etc.
  • Supraîncărcarea sistemului: în sezonul de vară sau în timpul sărbătorilor, volumul mare de bagaje poate depăși capacitatea logistică.

Deși cele mai multe bagaje „pierdute' sunt de fapt doar întârziate și recuperate în 24-72 de ore, procesul este neplăcut, stresant și poate compromite vacanța.

4. Cum te poți proteja – tips & tricks esențiale

1. Ia în bagajul de mână lucruri esențiale

Include mereu:

  • un schimb de haine,
  • medicamentele necesare,
  • încărcătoarele,
  • obiecte de igienă personală,
  • o pereche de pantofi ușori sau papuci.

Dacă bagajul tău de cală întârzie, te vei descurca câteva zile fără disconfort major.

2. Păstrează bonul de check-in al bagajului

Eticheta lipită pe biletul de îmbarcare este cheia identificării. Fără ea, recuperarea bagajului devine complicată și poate dura mai mult.

3. Fă o fotografie valizei înainte de zbor

Dacă trebuie să completezi un formular de pierdere bagaj, imaginea te va ajuta să oferi detalii clare despre model, culoare și mărci distinctive.

4. Folosește dispozitive de tracking

Dispozitivele de tracking pot fi plasate în bagaj. Astfel, vei ști unde se află în timp real – chiar dacă compania aeriană nu știe.

5. Achiziționează o asigurare de călătorie completă

Una dintre cele mai importante măsuri preventive este asigurarea de călătorie, care include acoperire pentru:

  • pierderea sau întârzierea bagajelor,
  • zboruri anulate,
  • îmbolnăviri,
  • spitalizări în străinătate,
  • și chiar daune accidentale ale bunurilor personale.

5. Asigurarea de călătorie – de ce este esențială

Acoperă financiar pierderea bagajului

În cazul în care bagajul este pierdut definitiv sau ajunge după mai multe zile, asigurarea îți oferă o sumă fixă sau rambursarea achizițiilor necesare (haine, produse de igienă, medicamente etc.).

Unele polițe oferă:

  • 100–500 € pentru întârziere,
  • până la 1000 € pentru pierdere totală, în funcție de asigurator.

Te ajută în situații medicale neprevăzute

Dacă ești în vacanță și te accidentezi sau te îmbolnăvești, o asigurare acoperă:

  • consultații medicale,
  • intervenții urgente,
  • transport cu ambulanța sau repatriere.

În unele țări, costurile medicale pot ajunge la mii de euro pentru o simplă vizită la urgențe. De aceea, o asigurare este o plasă de siguranță esențială.

Flexibilitate și preț accesibil

Poți alege între polițe simple (doar bagaje și întârziere zbor) sau complexe (cu acoperire pentru anulare, furt etc.). Prețurile sunt determinate în funcție de complexitatea poliței și durata vacanței. Găsești pe Asirom.ro toate detaliile de care ai nevoie.

6. Ce faci dacă ți-ai pierdut bagajul?

Pasul 1: Raportează imediat pierderea la biroul Lost & Found din aeroport

Completează un formular de raportare a bagajului lipsă (Property Irregularity Report – PIR). Vei primi un număr de dosar.

Pasul 2: Urmărește statusul bagajului online

Majoritatea companiilor aeriene au platforme unde poți introduce codul PIR și poți urmări procesul de localizare a bagajului.

Pasul 3: Solicită despăgubiri de la compania aeriană

Conform Convenției de la Montreal, ai dreptul la:

  • până la 1300 € pentru pierderea completă a bagajului,
  • rambursarea cheltuielilor urgente dacă bagajul este întârziat.

Trebuie să păstrezi toate bonurile și să trimiți solicitarea scrisă în 21 de zile de la incident.

Pasul 4: Contactează asiguratorul

Dacă ai o poliță de călătorie activă, trimite dosarul complet cu:

  • codul PIR,
  • biletele de avion,
  • chitanțele de cheltuieli,
  • dovada întârzierii sau pierderii.

7. Bonus: ce tipuri de bagaje sunt mai predispuse să fie pierdute?

Statistic, bagajele:

  • închise în huse (care acoperă codul de bare),
  • de culoare neagră simplă (ușor confundabile),
  • fără tag-uri sau stickere distinctive,
  • care călătoresc cu zboruri multiple sau scurte conexiuni,

… au un risc mai mare să fie rătăcite temporar.

Soluția? Alege o valiză ușor de identificat (culori vii, tag-uri cu datele tale), etichetează corect și păstrează documentele.

Vacanțele sunt momente de bucurie, relaxare și descoperire – nu de stres legat de bagaje pierdute. Cu puțină planificare și prevenție, poți reduce riscurile la minimum.

Românii aleg tot mai multe destinații variate, dar și rutele aglomerate – ceea ce înseamnă că trebuie să fie și mai pregătiți. Asigurarea de călătorie rămâne una dintre cele mai inteligente și accesibile metode de protecție financiară în fața evenimentelor neprevăzute.

Sursa foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Advertorial
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Advertorial
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Advertorial
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Advertorial
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice
Advertorial
Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Advertorial
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Libertatea
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Mai multe din advertorial
Tehnologia discretă care transformă felul în care trăim feminitatea
Tehnologia discretă care transformă felul în care trăim feminitatea
Advertorial

Există momente în viața fiecărei femei în care corpul dictează ritmul, iar zilele delicate ale lunii pot schimba complet modul în care ne simțim și interacționăm cu lumea din jur.

+ Mai multe
Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
Advertorial

+ Mai multe
Frumusețea se învață cu răbdare, se practică cu pasiune și se trăiește cu bucurie
Frumusețea se învață cu răbdare, se practică cu pasiune și se trăiește cu bucurie
Advertorial

Toamna aduce un echilibru aparte: este despre transformare, începuturi noi și încrederea care vine odată cu experiența.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC