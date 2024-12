Despre tot ce înseamnă „democratizarea” designului și Anul Somnului la IKEA – Un interviu exclusiv cu Johan Ejdemo

Johan Ejdemo, IKEA Global Design Manager: „Am creat conceptul de design democratic – funcțional, versatil, calitativ, sustenabil și accesibil. Aceasta este ambiția noastră și ideea centrală în jurul căreia s-a construit brandul IKEA.'

Brandul IKEA, fondat de Ingvar Kamprad în 1943, a cunoscut o expansiune rapidă odată cu deschiderea primului showroom în Älmhult, Suedia, pe 30 martie 1953. Acesta a reprezentat o schimbare majoră pentru companie, oferind clienților posibilitatea de a vedea și testa mobilierul înainte de a-l achiziționa. Succesul acestui showroom a condus la inaugurarea primului magazin IKEA în 1958, într-o clădire ce a fost transformată ulterior în Muzeul IKEA, în 2016. Este fascinant cum o mică localitate din Småland a devenit cunoscută în întreaga lume prin intermediul acestui brand iconic!

Într-un interviu exclusiv pentru Elle România, Johan Ejdemo, Design Manager la IKEA Suedia, dezvăluie perspectivele sale asupra democratizării designului de mobilier, un element de referință în ADN-ul IKEA, respectiv de a oferi „calitate accesibilă pentru cât mai mulți oameni posibil.' De asemenea, explică de ce IKEA a declarat anul 2025 drept „Anul Somnului,' evidențiind noua campanie globală dedicată somnului, axată pe crearea unor spații personalizate și odihnitoare, adaptate nevoilor individuale. Johan conduce în prezent echipa de designeri interni ai brandului suedez de mobilă, precum și cei aproximativ 200 de designeri colaboratori, care ajută la crearea a peste 1600 de produse noi, anual.

Elle Romania: Când v-ați alăturat brandului IKEA și ce sperați să lăsați moștenire prin munca dumneavoastră?

Johan Ejdemo: Povestea mea aici a început încă din vremea studenției. Noi, toți studenții de la design, aveam de făcut proiecte pentru IKEA. După facultate, mi-am deschis propria firmă de design interior, dar destinul a vrut altceva. În câțiva ani semnam deja contractul cu IKEA în calitate de designer de mobilier, specializat pe dulapuri și unități de depozitare. Au trecut 25 de ani de atunci. Mi-a plăcut enorm spiritul de echipă pe care l-am găsit aici, faptul că se generează și se motivează ideile, se recunosc și se creează tendințe. Dacă trebuie să răspund spontan la întrebarea despre moștenirea profesională, ei bine, am creat echipe, am încurajat spiritul creativ din fiecare membru al echipei și le-am insuflat dorința de a face lucrurile impecabil, împreună. Am reușit să păstrăm aceleași principii de design și încercăm să fim acolo unde sunt oamenii.

Elle Romania: Cum a evoluat abordarea dumneavoastră în design de-a lungul anilor?

Johan Ejdemo: Dacă mă uit în urmă, văd o societate cu totul diferită de cea de astăzi. Abordarea mea s-a schimbat odată cu vremurile și cerințele pieței. Cu 25 de ani în urmă, IKEA nu era ceea ce vedeți astăzi. Am reușit să anticipăm anumite schimbări în modul de viață al oamenilor. În 1999, când am început primul job la IKEA, nu se vorbea atât de mult despre sustenabilitate, iar astăzi, acest concept este vital în fabricarea tuturor produselor noastre. A trebuit să învățăm să folosim materialele diferit, să creăm noi sisteme de reparații și să ținem cont de legislația în vigoare. Am făcut dimensiunea ambalajului mai accesibilă pentru vânzările online și am încercat să reducem utilizarea materialelor. Totul a devenit din ce în ce mai complex, dar, la final, totul este în beneficiul oamenilor.

Elle Romania: Este dificil să țineți cont de toate aceste reguli de producție?

Johan Ejdemo: Să știți că e foarte complicat să faci lucruri simple. Este un paradox al vremurilor pe care le trăim. În esență, un dulap arată aproximativ la fel ca cele create de IKEA în urmă cu opt decenii, dar procesul de fabricare este extrem de diferit. Calitatea și detaliile sunt altele. Astăzi, sunt un promotor al designului circular, al versatilității pieselor de mobilier. Este vorba despre democratizarea produselor, astfel încât acestea să devină mai sustenabile și mai accesibile.

Elle Romania: Cum integrați feedback-ul clienților în procesul de design?

Johan Ejdemo: Avem o istorie lungă în acest sens. Am creat întotdeauna produsele noastre ținând cont de dorințele mereu în schimbare ale clienților și poveștile despre acestea, spuse în casele oamenilor. Motto-ul nostru este „încercăm să ne îmbunătățim permanent'. Astfel, ne-am concentrat pe funcționalitate și optimizarea spațiului și nu am creat doar piese estetice.

Căutăm activ părerea clienților noștri, fie prin studii generate de noi, și aici aș dori să menționez Raportul Life at Home, prin care obținem informații valoroase despre nevoile și preocupările lor, vizitând locuințe din toate țările în care suntem prezenți. De asemenea, colectăm feedback prin intermediul site-ului nostru, al aplicațiilor și al canalelor dedicate de asistență pentru clienți, cât și de pe rețelele sociale.

Dacă tot am menționat Raportul, permiteți-mi să împărtășesc câteva constatări interesante legate de somn: la nivel global, 55% dintre oameni consideră că somnul este cea mai importantă acțiune care îmbunătățește calitatea vieții. În același timp, 1 din 2 adulți declară că sunt nemulțumiți de calitatea somnului, fiindu-le afectate funcționarea zilnică și performanța la locul de muncă.

În baza acestor premise, anul 2025 a fost declarat „Anul Somnului' la IKEA, marcând o inițiativă globală lansată pentru a ajuta oamenii să acceseze cele mai bune soluții pentru un somn de calitate, cât mai ușor posibil. O viață mai bună și o casă mai bună încep cu un somn mai bun. Aceasta este misiunea IKEA: de a oferi soluții pentru somn bine concepute, funcționale, de înaltă calitate, sustenabile și cât mai accesibile. Fiecare produs este creat pentru a transforma dormitorul într-un adevărat refugiu pentru un somn odihnitor.

Elle Romania: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt elementele cheie care fac ca identitatea designului IKEA să fie unică?

Johan Ejdemo: Este simplu să răspund la această întrebare, dar și foarte complicat. Produsele noastre sunt unice pentru că suntem extrem de riguroși atunci când vine vorba despre reducerea costurilor de producție, pentru a putea rămâne fideli conceptului de mobilier de înaltă calitate, durabil și accesibil tuturor.

Am eliminat tot ce nu susținea ideea de accesibilitate. Este ușor de spus, dar greu de realizat. De aceea am creat formula de design democratic, funcțional, versatil, calitativ, sustenabil și accesibil. Este ambiția noastră și ideea centrală în jurul căreia s-a construit brandul IKEA.

Elle Romania: În ultimul an, inteligența artificială a început să aibă un impact tot mai mare asupra industriei arhitecturii și designului. Cum vedeți integrarea AI în ADN-ul brandului?

Johan Ejdemo: Echipa noastră de design manifestă un real interes pentru noile tehnologii și instrumente. A ignora inteligența artificială ar fi o abordare extrem de greșită, la fel cum ar fi să spunem că fotografiile de produs nu sunt importante. Suntem atenți la toate provocările pe care viitorul le va aduce. Ne gândim mereu ce trebuie să schimbăm și cum să rămânem relevanți. Reflectăm societatea în care ne aflăm. Cu AI sau fără AI, viziunea IKEA rămâne aceeași – de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru cei mai mulți oameni. Dacă produsele noastre te fac fericit, te ajută să-ți organizezi spațiul din casă și nu-ți afectează bugetul, asta este ceea ce contează pentru noi.

Bucuria Somnului

Creează un spațiu pentru dormit confortabil și relaxant și descoperă cum somnul de calitate îți poate transforma nu doar nopțile, ci și zilele. Cu ajutorul celor șase elemente esențiale pentru somn, tot ce îți rămâne de făcut este să renunți la teama de a pierde ceva (FOMO) și să îmbrățișezi bucuria de a nu pierde nimic (JOMO).

Cele 6 elemente pentru un somn odihnitor în viziunea IKEA

Temperatura – Temperatura joacă un rol esențial pentru calitatea somnului. Ideal, spațiul de dormit ar trebui să aibă o temperatură între 16 și 19°C. Totuși, o poți ajusta la un nivel care îți oferă confort, între 13 și 20°C. Lumina – Dormitorul ar trebui să fie cât mai întunecat posibil, lucru care poate fi uneori dificil de realizat. Perdelele și jaluzelele pot face diferența, oferind și mai multă intimitate camerei. De asemenea, accesoriile pentru somn, cum ar fi măștile pentru ochi, pot fi extrem de utile. Alege un pat confortabil – IKEA recomandă o saltea de înaltă calitate, care să se potrivească anatomiei corpului tău. Optează pentru așternuturi ușoare, din fibre naturale, pentru o reglare optimă a temperaturii, și asigură-te că pernele îți susțin gâtul corect pentru o noapte liniștită. Îngrijește calitatea aerului din locuință – Prevenirea și reducerea poluării aerului este o provocare majoră. Un ventilator, un aparat de aer condiționat sau un purificator de aer pot face o diferență semnificativă pentru sănătatea ta. IKEA recomandă, de asemenea, să te asiguri că umiditatea nu este prea ridicată în spațiul unde dormi. Sunetul – Alegerea potrivită a textilelor poate reduce nivelul zgomotului din cameră, contribuind la un somn mai bun. Multe produse, precum perdelele, covoarele, pernele, paturile și alte piese de mobilier, absorb sunetele. Efectul este mai puternic atunci când acestea sunt distribuite uniform în cameră. Perdelele captează mai bine sunetele dacă au pliuri și dacă sunt instalate la cel puțin 9 cm de perete (aproximativ lungimea marginii lungi a unui card de credit). Păstrează camera organizată – Cu cât camera este mai organizată, cu atât vei avea mai multe șanse să dormi bine. Culorile joacă un rol important și influențează starea de spirit în diverse moduri, inclusiv modalitatea în care percepem spațiul. Cele mai relaxante culori recomandate pentru dormitor sunt albastru, galben și verde, dar ești liber să alegi culoarea care îți place cel mai mult.

