De unde ne inspirăm pentru cea mai frumoasă perioadă a anului

Ce înseamnă pentru tine inspirația? Te poate ajuta să cucerești lumea, gusturile sau să-i cucerești pe cei dragi cu experiențe speciale în perioada festivă. Inspirația are un dar unic, de a ne scoate din rutina zilei, de a crea identități noi și de a da viață unor experiențe de neuitat. Cum ar fi ca fiecare zi să o începem cu câte un strop de inspirație, preluată din micile detalii ale vieții, de la prima gură de cafea a dimineții, de la persoanele dragi nouă sau chiar din călătoriile care ne rămân mereu în amintire?

Aceste surse au fost și pentru Jean Imbert, chef-ul executiv al prestigiosului restaurant Plaza Athénée din Paris, elementele care i-au ghidat călătoria în universul preparatelor gourmet și recent, ceea ce l-a inspirat în crearea noii colecții festive cu sortimente unice de cafea, în colaborare cu Nespresso. Jean aduce în această colaborare o colecție cu sortimente de cafea, inspirate de destinațiile care l-au marcat profund. Printr-un interviu exclusiv, chef Imbert împărtășește cum și-a găsit el însuși inspirația pentru fiecare sortiment, transportându-ne într-o experiență unică prin gusturi rafinate din lume, pentru a ne inspira și pe noi în acest sezon special. Iar tu, poți găsi inspirația pentru atmosfera festivă a acestui an, poate mai rafinată, în stil parizian sau mai exotică, așa cum e America Latină, cu fiecare sortiment propus de chef Jean Imbert în colecția festivă Nespresso. Întreaga colecție îți poate fi inspirație pentru starea ta, gusturile pe care le alegi, viitoarele călătorii sau chiar următoarele cadouri pentru cei dragi.

Cariera ta te-a dus peste tot prin lume. Cum ți-au influențat toate aceste călătorii filozofia culinară și aromele alese de tine pentru această nouă colecție cu Nespresso?

„E adevărat că am fost norocos să călătoresc atât de mult până acum și să descopăr o varietate atât de mare de culturi. Mi se pare fascinant, îmi place foarte mult. Pentru aceste sortimente, am lucrat bazându-mă pe regiuni specifice precum Europa-Paris, America de Sud și Asia, inspirându-mă din călătoriile trenurilor faimoase Belmond. Pentru mine, ceea ce am vrut să transmit a fost ceva foarte ușor de înțeles. Mi-am urmat doar instinctul și ceea ce îmi place mie mai mult, dar și ceea ce îmi aduce aminte specific de fiecare destinație. Astfel, s-au născut aromele Almond Croissant și Roasted Peanut & Sesame, Unforgettable Espresso și ciocolată cu migdale caramelizate.'

Cu fiecare sortiment dintre cele create, colecția te invită într-o Călătorie memorabilă, o evadare prin arome surprinzătoare care te răsfață, te inspiră și îți oferă ocazia de a crea momente speciale de liniște și încântare, chiar din confortul casei tale.

Explorarea poate începe chiar din Paris, orașul cu străzile sale muzicale și mirosul proaspăt evadat din mulțimea de patiserii, care a fost inspirația de bază al chef-ului Imbert, în crearea sortimentului Almond Croissant, prin care aduce în evidență aroma rafinată și caldă a migdalelor proaspăt prăjite. Începe dimineața cu inspirație, urmând ritmurile Parisului și răsfață-te cu Almond Croissant într-un Latte Gourmet Almond Croissant, cu puțin lapte și floare de portocal. Nu-i așa că e fantastic Parisul?

Colaborarea ta cu Nespresso nu este doar despre cafea, ci pare a fi despre o narațiune prin arome. Crezi că libertatea de a explora gusturi noi, în stilul propriu, a avut un impact în colecția creată?

„Iubesc să lucrez cu Nespresso, care este un brand cu o creativitate la înălțimea așteptărilor. Înainte de a lucra cu Nespresso, nu știam nimic despre procesul de manufacturare a cafelei. De la cultivare și până la procesul de prăjire, aceste lucruri le-am înțeles mai bine după ce am realizat că sunt foarte asemănătoare cu gătitul, pentru că împărtășesc același limbaj. Și în bucătărie, și în universul cafelei, vorbim despre arome prăjite, așa cum veți putea descoperi și în cafeaua Roasted Peanut & Sesame.'

În inima Americii Latine, Jean a găsit inspirație în piețele vibrante din Brazilia și Columbia, unde culorile și aromele locale l-au inspirat profund. Astfel, chef Imbert a vrut să redea autenticitatea locurilor printr-o cafea deosebită, care să conțină intensitatea și căldura Americii Latine. Așa a luat naștere sortimentul Peanut & Roasted Sesame, o cafea cu note prăjite de alune, susan și popcorn, ideală pentru o experiență culinară aparte. Bogăția acestei arome te încălzește instantaneu în serile reci de iarnă. Poți transforma această experiență unică adăugând un strop de frișcă, semințe de susan prăjite și o atingere de miere – o aventură culinară personalizată, plină de farmecul autentic al Americii Latine.

Nespresso a transformat modul prin care experimentăm cafeaua acasă. Ce speri să descopere oamenii despre Nespresso, prin prisma acestor sortimente noi de cafea?

„Îmi doresc ca oamenii să fie surprinși, dar și mai mult, să aprecieze aromele pe care le-am creat cu Nespresso. Am creat un întreg univers care, personal, mă face să visez și îmi doresc să îi facă și pe ceilalți să viseze la fel de mult ca mine.'

Diversitatea culturilor culinare a fost inspirația lui Jean Imbert în crearea sortimentului Unforgettable Espresso, care te invită într-o călătorie mai îndepărtată prin universul aromelor. Amestecul aromatic între cerealele prăjite și nuanțele subtile de lemn te transportă direct în Peru și Costa Rica, cu mirosul proaspăt de boabe Arabica. Savurată într-un Latte Macchiato delectabil sau Double Cappuccino, va aduce cu fiecare gură de cafea misterul și esența culturii sud-americane. Pasionații de cocktail-uri non-alcoolice pot încerca Unforgettable Double Espresso în combinație cu sirop de vanilie, suc de ananas și lime – o explozie de prospețime perfectă pentru întâlnirile festive.

Într-un fel sau altul, cafeaua este o punte de trecere între trecut și prezent, între tradiție și inovație. A fost în această colecție vreun aspect specific pe care ți-ai dorit să îl păstrezi tradițional și altul pe care ai vrut să-l lași la dispoziția interpretării moderne?

„În această colecție inspirată din călătoriile cu trenurile Belmond, este esențial să vorbim despre tradiție. Călătorind cu aceste trenuri este, într-un anumit fel, un mod de a călători înapoi în timp, în alte decoruri de epocă cu ținute extraordinare și potrivite timpului.'

Așa cum tradiția ne poate oferi inspirație, aroma distinctivă de Ciocolată neagră cu alune caramelizate, este un omagiu adus bogăției culturale din Congo. Cu intensitatea acestei ciocolate, realizată cu grijă din boabe de cacao alese atent, poți auzi muzica și pașii dansatorilor plini de energie și simți savoarea acestui deliciu cu 70% ciocolată neagră. Este combinația perfectă pentru o seară relaxantă de iarnă, împărtășită cu cei dragi.

Pentru tine, o experiență culinară este o formă de artă vizuală. Cum balansezi esteticul bucatelor tale cu gustul lor, asigurându-te că le oferi celor care îți mănâncă preparatele să se bucure de ele și de o experiență completă?

„Gătitul începe cu ochii și cu nasul. Noi mirosim și vedem bucatele înainte de a le mânca. Așadar, după părerea mea, gustul și esteticul sunt inseparabile. Trebuie, mai întâi de toate, să apreciezi vizual mâncarea înainte de a o gusta.'

Așadar, urmând sfatul lui Imbert, gustul și esteticul combinat în fursecurile cu ciocolată reprezintă străzile pline de viață din Manhattan și zgomotul sărbătorilor, prin care mirosul combinației inconfundabile de arome vii, bogate în ciocolată și vanilie, te transpun direct în imaginea acestui oraș plin de inspirație, creativitate și libertatea oportunităților nelimitate. Biscuiții cu lămâie, cu textura lor sfărmicioasă și gustul de unt combinat cu coajă de lămâie proaspătă, te ajută să simți ușor aerul proaspăt de dimineață în frumosul oraș Edinburgh, simțind totodată și personalitatea orașului de la care s-a început povestea acestui deliciu.

Inspirat de farmecul fiecărei destinații, fiecare sortiment din această ediție limitată îți oferă o poveste unică, o invitație la explorare și bucurie. Fiecare sortiment de cafea te poartă într-o lume aparte, aducând mai aproape misterul Parisului, intensitatea Americii Latine, sau rafinamentul Scoției și a New York-ului. În fiecare degustare regăsești momente de sărbătoare, iar aceste arome atent create sunt gândite să te inspire și să aduci o parte din lumea largă chiar la masa ta, împreună cu cei dragi.

Descoperă întreaga colecție festivă pe www.nespresso.com/ro/ro, în boutique-urile Nespresso și în aplicația mobilă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro