De la hobby, la performanță Beatrice Ologeanu, Reddysh și Anelisse Ionașcu deschid drumuri în domeniile lor

Într-o societate care încă privește abilitățile prin perspectiva genului, femei curajoase și determinate fac performanță în domenii despre care societatea ar spune că sunt mai degrabă masculine.

Cel mai recent studiu al Grupului LEGO® arată că mamele și fiicele lor își subevaluează propriile abilități, dând mai departe stereotipuri ale societăți despre ce pot și ce nu pot face fetele. În campania „Construit de ea', LEGO România aduce în față povești remarcabile de succes feminin ale unor fete și femei care au deschis drumuri în domeniile în care activează.

Am stat de vorbă cu Beatrice Ologeanu, prima femeie din România care a participat la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate, Anelisse Ionașcu, care până la vârsta de 11 ani a devenit deja vicecampionă la eKarting, și Irina Simion, cunoscută în streamurile de Fortnite ca Reddysh despre provocările de a activa și a face performanță ca fete și femei în domeniile lor.

Cum a fost începutul? Cum e să activezi în acest domeniu ca femeie?

Anelisse: La prima cursă, la Bacău, am ieșit pe locul al treilea și m-am simțit foarte mândră pentru că, din punct de vedere tehnic, este cel mai greu circuit. Apoi am fost pe podium la multe dintre cursele care au urmat. În fiecare cursă, mă uit la ceilalți ca la niște colegi, nu țin cont dacă sunt fete sau băieți.

Irina: Timp de doi ani, am lucrat și am făcut streaming în paralel. Lucram până la ora 19:00, iar de la 21:00 până la 1:00 dimineața făceam streaming. Până am decis să fac streaming full time, în limba engleză. Așa am ajuns să merg la evenimente de gaming și chiar am fost singura femeie din Europa prezentă pe scenă în Los Angeles la un eveniment dedicat jucătorilor de Fortnite, cu premii de $500.000.

Beatrice: La început, aveam o frică teribilă de apă și am învățat prima oară să înot uitându-mă la tutoriale pe YouTube. Ca femeie, am simțit cumva o presiune în plus să performez, dar m-am simțit și responsabilă să deschid drumul ca prima și singura femeie din lot. Nu am simțit atât de mult presiunea din partea colegilor, pentru că în sport nu am simțit o diferență între noi. Mai degrabă din partea societății – poate mulți nu se așteaptă ca o femeie să poată rezista în ape înghețate.

94% dintre copii spun că sprijinul primit în copilărie le dă încredere că pot schimba lumea. Iar fetelor, curajul să viseze la un viitor construit de ele. Cum te susțin cei din jur?

Beatrice: În competiție ești singur, tu cu gândurile tale. Iar înainte să concurezi cu ceilalți, concurezi mai întâi cu tine însăți. De asta îmi imaginez că am un buton de ON/OFF și, când trebuie să concurez, îmi închid mintea pentru orice nu mă ajută să performez în momentul acela. Părinții au fost cei care m-au susținut de la început, nu am simțit vreodată că am vreo barieră, ci m-au încurajat să încerc orice sport mi-am dorit – de la atletism, la baschet, la patinaj. Nu mi-au spus niciodată „asta nu e pentru fete'.

Anelisse: Când porți casca, nu prea auzi încurajările de pe margine. Dar înainte de fiecare cursă, părinții, colegii și antrenorul îmi spun să mă și distrez, iar asta mă ajută să mă motivez chiar și când rezultatul nu e cel pe care mi-l doream.

Irina: Părinții mei au intrat încă de la început pe streamurile mele și acum îmi știu comunitatea. Aș spune că au ajuns să fie foarte curioși și pasionați de această industrie și îmi dau foarte multe sfaturi. Chiar am făcut un episod special pe YouTube în care mă jucam cu tatăl meu.

Ai încuraja o fată să urmeze același drum?

Irina: Am avut norocul de multe experiențe frumoase în gaming și multe oportunități. Iar de fiecare dată când ajung la un eveniment mare mă gândesc că mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu mai multe dintre fetele talentate pe care le-am cunoscut în România și în afară.

Beatrice: Mă inspiră femeile în sport, nu doar la înot sau triatlon, ci în toate domeniile și în viața personală. Deci aș încuraja fetele să își găsească repere care să le facă mai bune, indiferent de calea pe care o aleg.

Anelisse: Nu am văzut niciodată kartingul ca pe un sport periculos, deși pe circuit ajungem până la 90km/h și trebuie să ai reacții rapide. Îmi place sentimentul atunci când câștig și cursele unde se adună susținători pe circuit, cum erau cele în spații publice, pe Calea Victoriei.

Fie că vorbim despre înot în ape înghețate, gaming sau karting, toate aceste fete au ceva în comun: au fost încurajate să creadă în ele și să-și urmeze pasiunile. LEGO România își propune, prin campania „Construit de ea', să le reamintească tuturor fetițelor că au libertatea de a alege orice drum – și că joaca poate fi primul pas către încredere.

Sursă foto: LEGO România

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro