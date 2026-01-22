De ce specialiștii recomandă diagnosticarea tenului înainte de orice rutină de beauty

În cazul hainelor, nu îmbraci ceva ce nu ți se potrivește, nu? O bluză prea mare îți va dezavantaja silueta sau o pereche de pantaloni largi vor fi incomozi. Așa este și cu produsele de îngrijire. Dacă nu alegi cremele sau serumurile potrivite pentru tenul tău, riști să faci mai mult rău decât bine.

Și, dacă în cazul hainelor, este în regulă să mergi la magazin și să le probezi, în ce privește cosmeticele nu prea poți să încerci o singură dată ceva pentru a-ți da seama dacă este adecvat. Iar teste prelungite de încercare-eroare vor însemna o mare cheltuială. Cine își permite să cumpere o cremă care nu este ok pentru tenul său și să o arunce?

De aceea, soluția este testarea dermatologică. O analiză atent făcută la nivelul straturilor pielii, astfel încât să se identifice tipul de ten, nevoile și carențele. Aceste informații îl vor ajuta pe specialist să construiască o rutină personalizată.

Din fericire, tehnologia ne sare în ajutor și ne oferă o soluție foarte simplă prin care să realizăm o analiză a tenului. Diagnosticarea tenului pe Notino.ro este la îndemâna oricui, simplu și gratuit. Iată cum funcționează, simplu, de pe telefon sau laptop: Totul pornește de la un chestionar online, disponibil direct pe site-ul Notino, unde îți sunt adresate câteva întrebări clare despre tipul tău de ten, senzațiile pe care le ai zilnic (piele care „ține', luciu excesiv, roșeață, imperfecțiuni), dar și despre problemele care te deranjează cel mai mult în acest moment: acnee, pete pigmentare, deshidratare, riduri sau sensibilitate. Întâi vei alege cum arată tenul tău: normal, uscat, gras, mixt sau sensibil?

Suferi de vreuna dintre următoarele probleme? Riduri, pungi sub ochi, ten care se înroșește, ten tern, riduri, pori vizibili sau piele lăsată? Toate acestea sunt luate în considerare. Un aspect important este că testul ține cont și de factori externi: vârstă, stil de viață, nivel de expunere la soare sau mediul în care trăiești. Toate aceste detalii contează enorm atunci când vine vorba de alegerea produselor potrivite, pentru că un ten mixt la 25 de ani nu are aceleași nevoi ca un ten mixt la 40.

Și aplicația nu te crede pe cuvânt. Poate ai impresia greșită că ai tenul normal deși e uscat sau gras și el este mixt. De aceea, ți se oferă opțiunea de a face un selfie, iar tehnologia de pe Notino.ro îți analizează atent tenul pentru cel mai bun diagnostic. Pe baza acestui rezultat, Notino îți oferă recomandări de produse adaptate exact nevoilor tale: cleanser, ser, cremă, SPF sau tratamente specifice. Le găsești rapid pe toate în același loc pentru a-ți putea comanda o rutină completă și personalizată.

Partea cea mai bună abia acum vine! Poți relua testul ori de câte ori simți că tenul tău s-a schimbat, iar diagnosticarea online te ajută să ții pasul cu aceste schimbări fără costuri suplimentare. Este simplă, gratuită și te poate ajuta să construiești o rutină de îngrijire mult mai eficientă, adaptată exact nevoilor tale.

Sursa foto: https://www.notino.ro

