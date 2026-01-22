De ce specialiștii recomandă diagnosticarea tenului înainte de orice rutină de beauty

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
De ce specialiștii recomandă diagnosticarea tenului înainte de orice rutină de beauty

În cazul hainelor, nu îmbraci ceva ce nu ți se potrivește, nu? O bluză prea mare îți va dezavantaja silueta sau o pereche de pantaloni largi vor fi incomozi. Așa este și cu produsele de îngrijire. Dacă nu alegi cremele sau serumurile potrivite pentru tenul tău, riști să faci mai mult rău decât bine.

Și, dacă în cazul hainelor, este în regulă să mergi la magazin și să le probezi, în ce privește cosmeticele nu prea poți să încerci o singură dată ceva pentru a-ți da seama dacă este adecvat. Iar teste prelungite de încercare-eroare vor însemna o mare cheltuială. Cine își permite să cumpere o cremă care nu este ok pentru tenul său și să o arunce?

De aceea, soluția este testarea dermatologică. O analiză atent făcută la nivelul straturilor pielii, astfel încât să se identifice tipul de ten, nevoile și carențele. Aceste informații îl vor ajuta pe specialist să construiască o rutină personalizată.

Din fericire, tehnologia ne sare în ajutor și ne oferă o soluție foarte simplă prin care să realizăm o analiză a tenului. Diagnosticarea tenului pe Notino.ro este la îndemâna oricui, simplu și gratuit. Iată cum funcționează, simplu, de pe telefon sau laptop: Totul pornește de la un chestionar online, disponibil direct pe site-ul Notino, unde îți sunt adresate câteva întrebări clare despre tipul tău de ten, senzațiile pe care le ai zilnic (piele care „ține', luciu excesiv, roșeață, imperfecțiuni), dar și despre problemele care te deranjează cel mai mult în acest moment: acnee, pete pigmentare, deshidratare, riduri sau sensibilitate. Întâi vei alege cum arată tenul tău: normal, uscat, gras, mixt sau sensibil?

Suferi de vreuna dintre următoarele probleme? Riduri, pungi sub ochi, ten care se înroșește, ten tern, riduri, pori vizibili sau piele lăsată? Toate acestea sunt luate în considerare. Un aspect important este că testul ține cont și de factori externi: vârstă, stil de viață, nivel de expunere la soare sau mediul în care trăiești. Toate aceste detalii contează enorm atunci când vine vorba de alegerea produselor potrivite, pentru că un ten mixt la 25 de ani nu are aceleași nevoi ca un ten mixt la 40.

Și aplicația nu te crede pe cuvânt. Poate ai impresia greșită că ai tenul normal deși e uscat sau gras și el este mixt. De aceea, ți se oferă opțiunea de a face un selfie, iar tehnologia de pe Notino.ro îți analizează atent tenul pentru cel mai bun diagnostic. Pe baza acestui rezultat, Notino îți oferă recomandări de produse adaptate exact nevoilor tale: cleanser, ser, cremă, SPF sau tratamente specifice. Le găsești rapid pe toate în același loc pentru a-ți putea comanda o rutină completă și personalizată.

Partea cea mai bună abia acum vine! Poți relua testul ori de câte ori simți că tenul tău s-a schimbat, iar diagnosticarea online te ajută să ții pasul cu aceste schimbări fără costuri suplimentare. Este simplă, gratuită și te poate ajuta să construiești o rutină de îngrijire mult mai eficientă, adaptată exact nevoilor tale.

Sursa foto: https://www.notino.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
Advertorial
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?
Advertorial
Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
Advertorial
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
TOP 5 blendere pentru mese sănătoase în fiecare zi
Advertorial
TOP 5 blendere pentru mese sănătoase în fiecare zi
Locuri în care poți poziționa un parfum de cameră profesional pentru un miros continuu și discret
Advertorial
Locuri în care poți poziționa un parfum de cameră profesional pentru un miros continuu și discret
Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești
Advertorial
Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești
Libertatea
Dorian Popa, prima reacție după ce a apărut imaginea cu iubita lui însărcinată. Artistul nu se mai ascunde
Dorian Popa, prima reacție după ce a apărut imaginea cu iubita lui însărcinată. Artistul nu se mai ascunde
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din advertorial
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
Advertorial

+ Mai multe
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
Advertorial

+ Mai multe
7 beneficii ale parfumurilor unisex
7 beneficii ale parfumurilor unisex
Advertorial

Parfumurile se împart în trei mari categorii, după care urmează multe subcategorii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC