De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante

Bucureștiul este un oraș divers și dinamic, cu multe zone care ies în evidență prin nivelul ridicat de trai pe care îl oferă și varietatea de servicii puse la dispoziție. Cartiere precum Floreasca, Herăstrău, Aviației, Pipera, Aviatorilor și nu numai sunt cunoscute drept cartiere premium, unde standardul de trai este foarte ridicat.

Dacă ești în căutarea unui apartament de închiriat în București, iată de ce alegerea unei zone premium poate fi o decizie inspirată.

Infrastructură modernă

În zonele premium se investește în mod constant în proiecte de infrastructură. Drumurile sunt bine întreținute, ai acces rapid la mijloacele de transport în comun, poți ajunge ușor în centrul orașului și în alte zone de interes.

Dacă lucrezi într-o corporație în zona de nord, apartamentele de închiriat în Floreasca, precum și cele din Aviației sau Pipera, reprezintă o opțiune foarte avantajoasă. Te afli în proximitatea centrelor de afaceri, iar timpul petrecut în trafic este redus considerabil. Drept urmare, ajungi mai repede la birou și ai parte de un stil de viață mai echilibrat.

Siguranță crescută

Cartierele premium sunt, în același timp, unele dintre cele mai sigure cartiere din București. Acestea au o rată redusă a criminalității, beneficiază de sisteme de supraveghere publică, în timp ce poliția patrulează în mod constant.

Siguranța sporită este influențată și de sistemul de iluminat public eficient. Străzile sunt bine iluminate, fapt care crește vizibilitatea pe timpul nopții și nivelul de siguranță nocturnă. Infrastructura are, de asemenea, un rol important în ceea ce privește siguranța: trotuarele sunt largi, există piste de biciclete și de alergare, iar șoselele sunt bine asfaltate.

Construcții de calitate

Apartamentele din zonele premium sunt construite, de cele mai multe ori, de către dezvoltatori imobiliari recunoscuți, care pun accent pe calitatea materialelor folosite și care integrează tehnologii avansate care cresc eficiența energetică. Finisajele moderne, designul contemporan și numeroasele facilități incluse în ansamblurile rezidențiale noi oferă un nivel de confort cu mult peste cel din alte zone ale orașului.

Pentru cei interesați de închirierea unui apartament într-un cartier premium, Skia Real Estate intermediază unele dintre cele mai apreciate proprietăți exclusiviste din București, incluzând proiecte semnate de One United Properties. Agenția pune accent pe consiliere personalizată și pe accesul la locuințe situate în ansambluri de referință.

Numeroase spații verzi și oportunități de divertisment

Majoritatea zonelor premium din București sunt situate în partea de nord a orașului, unde există numeroase parcuri și spații verzi. Parcul Herăstrău, Pădurea Băneasa, Parcul Kiseleff și Parcul Floreasca, împreună cu Lacul Floreasca, sunt zone ideale pentru a petrece mai mult timp în aer liber, pentru plimbări și relaxare.

Poți să găsești apartamente de închiriat în sectorul 1 cu 3 camere, în ansambluri rezidențiale noi, amplasate chiar pe marginea lacului Herăstrău. Ai parte de priveliști spectaculoase chiar din livingul tău și respiri un aer mai curat. Nu în ultimul rând, zonele premium abundă în restaurante de top, cafenele cochete, magazine de lux și multe alte servicii, care îți permit să te bucuri de un stil de viață urban, în adevăratul sens al cuvântului.

În concluzie, închirierea unui apartament într-o zonă premium din București îți oferă confortul, calitatea, siguranța și accesibilitatea de care ai nevoie. Ai parte de echilibru între natură și viață urbană și poți să te bucuri de un mediu care contribuie semnificativ la creșterea calității vieții.

