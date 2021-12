Pe Cristina am cunoscut-o acum un an la ședința foto pentru una dintre coperțile ELLE. Atunci am realizat că este o divă. Dar acea divă cool, modernă, tăcută, empatică, super-stylish, cu atenție distributivă și care are mereu „ochii deschiși. Pe scurt, o divă modernă! A fost atât de receptivă la absolut tot ce i-am propus pentru acea ședință foto, încât mi-am dat seama că va putea face orice își dorește. Și iată că, un an mai târziu, lansează o colecție-capsulă împreună cu prietena ei cea mai bună, care este și designer, Medeea Ene.

Medeea este unul dintre cei mai tineri designeri locali, care are deja câteva colecții și un showroom la activ, iar despre piesele ei pasionatele spun deja că nu vor ieși niciodată din modă. Creează acel gen de piese masculine, dar și feminine, destructurate, dar cu o structură, cu un aer sexy, dar nu provocator.

Împreună emană o energie și un entuziasm aparte, mai ales când discută cu ardoare despre modă și despre colecția lor, încât ai putea să le asculți ore în șir. Și cel mai important este că râd împreună! Cu toate că ședința foto pe care au realizat-o la Étretat, în Franța, are o atmosferă de-a dreptul moody, și în ciuda faptului că frigul era aproape de nesuportat, ei bine, fetele au fost mereu cu zâmbetul pe buze și nu au renunțat până nu au făcut toate fotografiile pe care și le-au propus. Asta da determinare!

Ei bine, am ascultat povestea celor două tinere talentate, mi-a plăcut, m-a inspirat, așa că ți-o spun și ție.

Cristina ich

ELLE: Care a fost prima ta interacțiune cu moda și când s-a întâmplat? Ce a însemnat pentru tine?

CRISTINA ICH: Prima mea interacțiune cu moda a fost pe când aveam 16 ani. Îmi aduc aminte că primul meu shooting a fost pentru revista Cover Girl. A fost o primă experiență, dar mai apoi, atunci când am început să lucrez cu IMG Londra, am realizat diferite editoriale pentru Marie Claire, Glamour (UK) etc. Foarte repede am înțeles cât de de dificil este să practici această meserie. Din exterior (aproape) totul pare distorsionat când vine vorba despre acest domeniu. Puțini își pot da seama cât de dificil și obositor poate fi. Nu este deloc (numai) despre o lume… strălucitoare. Dimpotrivă. Tocmai de aceea în 2009 am decis să închid acest capitol din viața mea.

ELLE: Știu că ai studiat medicina. Ce te-a făcut să renunți? Este orientarea către crearea de conținut, și acum către modă, o schimbare de carieră pentru tine? Cum o resimți?

CRISTINA ICH: Trebuie să recunoaștem că, adesea, femeile frumoase nu sunt asociate cu atribute precum „inteligentă, „smart etc. Da, recunosc, am studiat medicina, dar a fost mai mult o ambiție pentru a demonstra celor din jur că și eu pot. Dar pentru medicină trebuie să ai o vocație, o chemare. Eu nu aveam această vocație. Mai târziu, când m-am îndrăgostit și a trebuit să plec din țară, nu mi-a fost foarte greu să renunț la această facultate. Dragostea te orbește, dar până la urmă te „obligă să iei niște decizii care aduc claritate în viața ta.

ELLE: Am remarcat o schimbare de stil, dar și de imagine, pe contul tău de Instagram. Pare că te îndrepți într-o direcție mult mai fashion. Cum de ai luat această decizie?

CRISTINA ICH: Dar nu ar fi păcat să rămânem încremeniți în proiect?! Cu toții suntem chemați să evoluăm. Începuturile conțin un entuziasm plin de naivitate. Faptul că schimbi ceva nu înseamnă că te dezici de tine, sau de acel început, ci înseamnă că ai decis să crești, să evoluezi în direcția nouă, care se relevă odată cu timpul prezent. Dacă ții ochii larg deschiși vei vedea că mereu trebuie să schimbi ceva, să perfecționezi ceva. Și apoi, trebuie să fim sinceri, o imagine de la 25 de ani nu mai rimează cu personalitatea ta de la 30. Cu toții ne schimbăm și fizic și psihic și imaginea noastră trebui să țină pasul cu acest nou „eu.

ELLE: Ce te inspiră acum?

CRISTINA ICH: Inspirația este o permanentă formă de „întâlnire. Absolut tot ce este frumos, elegant și armonios mă inspiră. Deși pare un clișeu, trebuie să spun că arta este sursa mea principală de inspirație. Dar trebuie să recunosc că cel mai mult mă inspiră întâlnirile cu oameni inteligenți. Este o formă de revelație fast forward în urma căreia descoperi valențe și sensuri noi.

ELLE: Spune-mi cum ai cunoscut-o pe Medeea și cum ai ajuns să-ți dorești să creezi o colecție-capsulă alături de ea?

CRISTINA ICH: Relația noastră este, în primul rând, bazată pe o profundă și mutuală prietenie. Ne-am cunoscut, firesc, într-un context social, prozaic, de București. Apoi, Medeea m-a invitat la magazinul ei din strada Londra 28. M-am îndrăgostit de creațiile ei. Erau acele haine de care eu, în acel moment, aveam nevoie. A fost ca o întâlnire care îți doreai de mult să aibă loc. Cu timpul am reușit să ne cunoaștem mai bine și să descoperim, în lungile noastre discuții la telefon (uneori până dimineața) că avem multe lucruri în comun. De aici pînă la ideea de a face un proiect comun a fost doar un simplu și firesc pas.

ELLE: Cui se adresează colecția? Povestește-ne mai multe despre ea.

CRISTINA ICH: Colecția este o prelungire a personalităților noastre. Medeea are un simț nativ în a crea o formă de eleganță extrem de modernă. Creațiile ei, deși pe alocuri conțin elemente de deconstrucție, sunt extrem de… dezirabile. Deși colecția cuprinde doar opt piese, este precum o uvertură: conține toate elementele din semnătura Medeea, dar și foarte multe idei despre gândirea mea despre feminitate. Mai mult decât atât, colecția este o formă de garderobă în miniatură. Aș putea îndrăzni să spun, fără a fi acuzată de prea multă aroganță, că doar de aceste piese ai nevoie în garderoba ta ca să arăți spectaculos: un T-shirt (cu un mesaj sweet-ironic), o cămașă albă (din bumbac cu elemente delicate), un costum (impecabil croit), o salopetă (care să spună tuturor de ce ești în stare), o fustă (extrem de sexy, care mai mult descoperă decît acoperă).

ELLE: Spune-mi, te rog, cum a decurs procesul de creație și cum ați interacționat. Ați avut și idei diferite? Cum ați ajuns la consens? Ce tip de input creativ a adus fiecare? Cum vezi colecția acum, față de cum ți-o imaginai înainte să devină realitate?

CRISTINA ICH: Orice colaborare are diferite etape de cristalizare și maturizare. Nu este tocmai cel mai ușor lucru, dar mereu, dintr-o astfel de „întâlnire ieși mai bogat și cu o experiență în plus. În primul rând dorința mea a fost ca toate aceste piese să fie foarte vandabile, sexy și dezirabile. Nici o formă fără fond. Apoi mi-am dorit ca linia corpului să fie evidențiată într-un mod sofisticat, unde elementele masculin-feminin să fie foarte bine echilibrate. Evident că au fost și momente de hiatus, cînd viziunile noastre au mers către direcții diametral opuse. Însă liantul care a reunit pozițiile noastre antagonice a fost Marian Pălie, consultantul nostru în acest proiect. O a treia opinie este mereu binevenită deoarece uneori, când suntem prea mult implicați într-o acțiune, este posibil să vedem distorsionat realitatea. O opinie exterioară are menirea de a limpezi cumva instantaneu lucrurile.

ELLE: Te gândești deja și la o a doua colecție?

CRISTINA ICH: Nu, este prima și ultima mea colaborare în acest sens.

ELLE: Ce rol va juca influența ta pe Instagram în promovarea muncii tale în modă?

CRISTINA ICH: Rolul comunicării este la fel de important ca și procesul de creație și cel de producție a acestei capsule. Este păcat să lucrezi la un proiect în care ai pus pasiune și energie și să nu îl comunici corespunzător. Comunitatea mea de pe Instagram este importantă și este firesc ca tot ce fac eu să ajungă la acești oameni.

ELLE: Cum vezi viitorul Instagram-ului?

CRISTINA ICH: A devenit un mamut. Un demon care îți solicită toată atenția, toată creativitatea și, în definitiv, mai ales în cazul meu, o parte din viață. Instagram-ul nu o să moară curând. Este o rețea care va integra, în viitor, din ce în ce mai multe funcții. Acum încă este despre imagini, lifestyle, călătorii și alte obiceiuri estetice. Cred însă că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, Instagram-ul o să fie un fel de second home, second life, second intimacy.

ELLE: Cum te vezi pe tine în viitor?

CRISTINA ICH: Viitorul începe acum. Așa că mă văd ca și acum, cu ajustările de rigoare despre care vorbeam mai devreme. În fond mereu voi rămâne o femeie care comunică direct, fără ocolișuri, idei despre sine și despre ce se întâmplă în jurul ei.

ELLE: Ai putea să trăiești fără social media?

CRISTINA ICH: Da, aș putea trăi fără social media, dar lucrurile nu ar mai fi la fel de amuzante. În general viața noastră poate fi construită doar din câteva elemente necesare existenței. Dar nu ar fi păcat să nu folosim toate resursele, inovațiile și tehnologia pentru a crea lucruri, întâlniri și experiențe noi?!

Medeea Ene

ELLE: Ești foarte tânără și deja ai construit un brand de modă devenit cunoscut pentru estetica lui extrem de cool. Cum ai ajuns în acest punct atât de repede?

MEDEEA ENE: Chiar după ce am terminat prima mea colecție, care a însemnat și lucrarea mea de licență din cadrul UNA (Universitatea Națională de Arte din București), am avut de făcut o alegere, zic eu esențială: să încep să lucrez la construcția visului meu (un brand) sau să-mi ofer o perioadă sabatică în care să călătoresc spre destinații exotice, să explorez locuri cu totul noi. După o destul de scurtă reflecție am decis să-mi construiesc propria mea poveste, propriul meu drum în industria de design din România. Știu, tinerețea este privită mereu ca o calitate, însă nu mereu este așa. Tinerețea este fascinantă deoarece îți oferă o formă de entuziasm (uneori la limită) care te protejează de următoarele necunoscute. Când am început să lucrez la construcția brand-ului MEDEEA nu am știut exact ce presupune, câte etape de incubație și dezvoltare vor fi. A fost ca o aruncare în gol, am vrut să pariez pe succes, dar mai ales pe ideile pe care le-am dezvoltat din punct de vedere creativ în facultate.

ELLE: Cum ți-ai descrie estetica? Cum este ea diferită pentru stilul tău personal versus pentru ce creezi în cadrul brand-ului?

MEDEEA ENE: Eu fac parte din categoria designerilor care își poartă propriile creații. Tot ceea ce creez este cam tot ce aș purta. Estetica mea, în primul rând, decurge din educația profesională și cultura dobândită în toți acești ani în care am studiat. Nu este ceva exterior mie, ci dimpotrivă, este ceva intim care îmi definește alegerile. Estetica în care mă regăsesc este un mix de androginitate (masculin-feminin) unde elementele de desconstrucție coexistă în linii clare.

ELLE: Piesele realizate de tine sunt deconstruite, oversized și foarte fashionable. Pentru cine creezi?

MEDEEA ENE: Trebuie să recunosc că atunci când am început, mai întâi să desenez, apoi să realizez efectiv prima colecție serioasă, nu am avut în minte un consumator anume, un profil feminin care să-și dorească aceste piese. Nu știu dacă este corect procesul, dar așa a fost. Apoi mi-am dat seama că profilul consumatorului îl definești tu, îl creezi plecând de la ceea ce propui. Produsul meu nu se definește printr-o persoană anume, ci mai degrabă prin el însuși. Dacă produsul tău este corect, adevărat și cu o imagine corespunzătoare, profilul cumpărătorului se relevă instantaneu. Deci, cumva am plecat de la produs ca să ajung la consumator.

ELLE: De unde îți iei inspirația pentru piesele tale? Care este cel mai cool lucru pe care l-ai văzut recent și care ți-a servit drept inspirație?

MEDEEA ENE: Inspirația vine din munca mea, dar mai ales din expoziții, albume de artă, călătorii și oameni cu profil intelectual și artistic bine definit. Dar inspirația nu este mereu o stare a minții cu accente elitiste. Deconstrucția despre care vorbesc vine din vestimentația oamenilor străzii, din diferite contexte sociale care tensionează regulile, cutumele etc. Inspirația este peste tot, este precum merele dintr-un copac, trebuie să întinzi mâna să le culegi. Și ca să răspund și la cea de-a doua întrebare, pot să spun că cel mai cool lucru pe care l-am văzut recent a fost expoziția Anne Imhof, Natures Mortes, de la Paris, Palais de Tokyo. O expoziție care te provoacă și îți chestionează o mare parte din ideile tale despre artă, percepție și estetică.

ELLE: Cum ți-a venit ideea să colaborezi cu Cristina pentru o colecție- capsulă?

MEDEEA ENE: Acum să fim sinceri, cine nu și-ar dori să colaboreze printr-o colecție-capsulă cu Cristina?! Cristina este un personaj extrem de spumos și seducător și spun asta lăsând la o parte aspectele exterioare. Ea are un profil aparte în piața social media din România. Iar seducția hipnotizează într-un fel pe care nu poți să-l definești foarte clar. Colaborarea noastră, deși nu a fost lipsită de momente mai tensionate, a fost totuși una foarte fructuoasă. Pentru mine a fost o primă experiență în acest sens, dar din care am învățat extrem de multe lucruri.

ELLE: Cât din această colecție o reprezintă pe ea și cât pe tine?

MEDEEA ENE: Colecția a plecat de la schițele mele dar (și) din ideile și dorințele Cristinei. Să ne înțelegem, Cristina are o personalitate foarte puternică și știe foarte bine să-și articuleze părerile. Cred că acest lucru este cel mai important într-o astfel de colaborare. Să faci suficient spațiu în mintea ta și pentru o altfel de părere care poate o contrazice pe a ta. Din această „tensiune, odată traversată, poți ieși mai bogat.

ELLE: Cum ați ajuns la un numitor comun? Cum a decurs procesul creativ?

MEDEEA ENE: Nu a fost un proces extrem de sofisticat. Cristina era deja familiară cu o mare parte din creațiile mele. Practic, împreună am decantat o parte din aceste idei, le-am pus cap la cap și am început procesul de producție. Mai complicată a fost acestă etapă deoarece, de exemplu, doar pentru tricoul „ichonografic au trebuit făcute cam nouă teste până ce am ajuns la o formă care să acopere așteptările amândurora.

ELLE: Care sunt materialele pe care le preferi atunci când lucrezi? De ce?

M.E.: Simplu. Doar fibrele naturale. Nu mă simt confortabilă cu formele „tehnologice ale țesăturilor. Apoi, senzația de tactilitate pe care ți-o oferă mătasea, bumbacul, cașmirul trebuie să recunoaștem că este de neegalat.

ELLE: Cum vezi moda astăzi? Mai este ea ghidată de tendințe? Care sunt principalele lucruri pe care le apreciezi la modă acum? Care sunt lucrurile care ar putea să funcționeze mai bine?

M.E.: Moda astăzi, ca și atunci când s-a inventat, este cea mai fidelă oglindă a societății, în ansamblul ei. Mereu are noi provocări de trecut. Dar de când s-a inventat forma ei modernă (în special după Belle Époque) moda a fost mai mult decât o industrie, dar mai puțin decât o artă. A fost o importantă sursă de venit pentru omenire, dar și un domeniu care a coagulat o parte dintre mințile cele mai creative. Este o formă de seducție irezistibilă căreia aproape nimeni nu îi poate face față. De exemplu, azi, problema serioasă pe care o are de rezolvat moda, în sistemul ei integrat, este poluarea pe care o produce. Este de neacceptat ce se întâmplă și este nevoie de o decizie serioasă, dincolo de discursul ipocrit-ideologic de a se lua măsuri urgente. Tendințele s-au dizolvat demult, pentru că ele încă erau o formă de control. Practic acum s-au cucerit noi frontiere de libertate. Ce apreciez acum la acest sistem este tocmai această libertate. Nu contează că vii din Georgia, România sau Belgia, nu contează dacă dezvolți o estetică mai glamour sau street, nu contează dacă produsul tău este perceput ca elitist, sofisticat sau cool. În ultima perioadă s-a descoperit că există loc pentru toată lumea și mai ales pentru toate formele de expresie, oricât de radicale, „ciudate sau disruptive ar fi.

ELLE: Cum crezi că se va schimba moda în următorii 10 ani? Ești optimistă în această privință?

MEDEEA ENE: Moda se schimbă mereu și ar fi foarte grav dacă nu ar fi așa. Schimbarea este una dintre valorile ei fundamentale, de unde își și extrage efervescența și puterea de seducție. Teoriile care pleacă de la „moda este o formă de urâțenie atât de intolerabilă, încât trebuie să o schimbăm la fiecare șase luni (Oscar Wilde) sunt complet false. Da, moda o să fie mereu despre frumos (sau urât) și despre cum să ne respectăm unii pe alții, într-o lume mai integratoare, tolerantă și inclusivă.

ELLE: Vei vrea să îți transformi brand-ul într-unul sustenabil?

M.E.: Trebuie să definim un pic mai mult acest termen. Cred că sustenabilitatea ar trebui să înceapă de la a produce exact cât trebuie și de a crea o circulație corectă a volumului deșeurilor. Din acest punct de vedere pot să spun că brand-ul meu e deja pe drumul cel bun.

ELLE: Ce criterii, dincolo de cel estetic, crezi că aplică cei mai tineri dintre cumpărători atunci când achiziționează moda?

MEDEEA ENE: Oamenii nu mai cumpără produse, ci povestea din spatele lor. Și aici nu este vorba doar despre o cultură a marketing-ului extrem de sofisticată. Cumpărătorul la care mă refer eu este unul care înțelege că experiența este ceea ce contează. De aceea este important să înțelegi că trebuie să livrezi o experiență plăcută sau cel puțin interesantă celui care este atras de brand-ul tău. Nu este suficient că ai produsul de cea mai bună calitate dar care nu este îmbibat de o magie, de o poveste, de o filosofie intimă legată de cele mai ascunse dorințe și proiecții. Tot secretul se ascunde în acest punct.

Produsele pot fi gasite pe https://medeeaene.com/

Fotografii: Christian Tudose

Interviu: Domnica Mărgescu