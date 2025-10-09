Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice

Folosim telefonul pentru apeluri, mesaje, plăți online și stocăm o mulțime de date personale pe el.
Folosim telefonul pentru apeluri, mesaje, plăți online și stocăm o mulțime de date personale pe el. De la accesarea conturilor bancare, până la fotografii și documente importante, totul ajunge în memoria dispozitivului. Din acest motiv, protecția telefonului împotriva amenințărilor digitale nu trebuie ignorată. Atacatorii dezvoltă metode tot mai creative, cum ar fi aplicații infectate (malware), înșelătorii prin mesaje (phishing) sau blocarea accesului la date (ransomware). În continuare, vei găsi câțiva pași concret gândiți pentru a-ți crește rapid nivelul de siguranță. Urmează-i și bucură-te de securitate fără probleme!
Un dispozitiv neprotejat este expus riscurilor precum accesarea neautorizată a conturilor, pierderea datelor sau chiar fraudelor financiare. De exemplu, dacă cineva accesează emailul tău, poate reseta parolele altor servicii sau poate obține informații confidențiale. Ești mult mai vulnerabil dacă folosești același cod sau o parolă ușor de ghicit pe mai multe conturi. Fiecare detaliu neglijat poate permite atacatorilor să treacă la următoarea etapă și să îți creeze probleme greu de gestionat ulterior.
Evită combinațiile simple (ex: 1234 sau data nașterii). Creează un cod de acces lung și variat sau folosește litere și cifre dacă dispozitivul permite. Modelele moderne, cum ar fi orice telefon Samsung, îți oferă autentificare prin amprentă sau recunoaștere facială. Aceste metode suplimentare limitează drastic riscul ca cineva străin să îți acceseze telefonul.
De fiecare dată când primești un mesaj că poți face upgrade la un nou sistem de operare sau aplicație, apasă pe „update'. Producătorii adaugă frecvent corecturi pentru probleme de securitate și, dacă nu rulezi aceste actualizări, lași cale liberă pentru atacatori. De exemplu, Android sau iOS trimit frecvent patch-uri care închid breșe recent descoperite.
Pe majoritatea telefoanelor, această opțiune se găsește la secțiunea de securitate a meniului de setări. Telefoanele iPhone criptează automat datele dacă activezi o parolă. Pentru Android, accesezi meniul „Securitate', apoi selectezi opțiunea de criptare a dispozitivului. Astfel, datele rămân inaccesibile fără codul de deblocare.
Adaugă o verificare suplimentară accesând setările de securitate ale aplicațiilor bancare, de email sau social media. 2FA impune introducerea unui cod unic, primit pe telefon – chiar dacă parola a fost compromisă, atacatorul nu trece mai departe fără acest cod.
Foto: Shutterstock