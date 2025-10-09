Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice

Folosim telefonul pentru apeluri, mesaje, plăți online și stocăm o mulțime de date personale pe el.

Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice

Folosim telefonul pentru apeluri, mesaje, plăți online și stocăm o mulțime de date personale pe el. De la accesarea conturilor bancare, până la fotografii și documente importante, totul ajunge în memoria dispozitivului. Din acest motiv, protecția telefonului împotriva amenințărilor digitale nu trebuie ignorată. Atacatorii dezvoltă metode tot mai creative, cum ar fi aplicații infectate (malware), înșelătorii prin mesaje (phishing) sau blocarea accesului la date (ransomware). În continuare, vei găsi câțiva pași concret gândiți pentru a-ți crește rapid nivelul de siguranță. Urmează-i și bucură-te de securitate fără probleme!

De ce să acorzi atenție securității telefonului?

Un dispozitiv neprotejat este expus riscurilor precum accesarea neautorizată a conturilor, pierderea datelor sau chiar fraudelor financiare. De exemplu, dacă cineva accesează emailul tău, poate reseta parolele altor servicii sau poate obține informații confidențiale. Ești mult mai vulnerabil dacă folosești același cod sau o parolă ușor de ghicit pe mai multe conturi. Fiecare detaliu neglijat poate permite atacatorilor să treacă la următoarea etapă și să îți creeze probleme greu de gestionat ulterior.

Pași importanți pentru securizarea software-ului și sistemului

1. Folosește un cod de acces sigur și autentificare biometrică

Evită combinațiile simple (ex: 1234 sau data nașterii). Creează un cod de acces lung și variat sau folosește litere și cifre dacă dispozitivul permite. Modelele moderne, cum ar fi orice telefon Samsung, îți oferă autentificare prin amprentă sau recunoaștere facială. Aceste metode suplimentare limitează drastic riscul ca cineva străin să îți acceseze telefonul.

2. Instalează toate actualizările disponibile

De fiecare dată când primești un mesaj că poți face upgrade la un nou sistem de operare sau aplicație, apasă pe „update'. Producătorii adaugă frecvent corecturi pentru probleme de securitate și, dacă nu rulezi aceste actualizări, lași cale liberă pentru atacatori. De exemplu, Android sau iOS trimit frecvent patch-uri care închid breșe recent descoperite.

3. Activează criptarea datelor

Pe majoritatea telefoanelor, această opțiune se găsește la secțiunea de securitate a meniului de setări. Telefoanele iPhone criptează automat datele dacă activezi o parolă. Pentru Android, accesezi meniul „Securitate', apoi selectezi opțiunea de criptare a dispozitivului. Astfel, datele rămân inaccesibile fără codul de deblocare.

4. Activează autentificarea în doi pași (2FA)

Adaugă o verificare suplimentară accesând setările de securitate ale aplicațiilor bancare, de email sau social media. 2FA impune introducerea unui cod unic, primit pe telefon – chiar dacă parola a fost compromisă, atacatorul nu trece mai departe fără acest cod.

Cum securizezi aplicațiile și datele personale?

  1. Descarcă aplicații doar din surse oficiale
    Accesează magazinul Google Play sau App Store atunci când vrei o aplicație nouă. Aceste platforme elimină frecvent aplicații cu probleme de securitate. Instalarea unui fișier de tip APK de pe un site necunoscut crește șansa să descarci un program dăunător.
  2. Controlează permisiunile acordate aplicațiilor
    După instalare, verifică ce permisiuni solicită fiecare aplicație. De exemplu, o aplicație pentru editat fotografii nu ar trebui să ceară acces la microfon sau la listă de contacte. Intră periodic în setările telefonului și retrage accesul acolo unde nu vezi o justificare clară.
  3. Instalează și rulează un software antivirus
    Poți alege aplicații dezvoltate de branduri recunoscute, precum Bitdefender, Kaspersky sau Norton. Aceste soluții identifică rapid amenințările, blochează paginile de phishing și scanează fișierele necunoscute. Un exemplu practic: dacă primești un email cu un fișier suspect atașat, antivirusul îl scanează înainte de deschidere și semnalează orice problemă.

Cum protejezi conexiunile și comunicarea?

  1. Oprește WiFi și Bluetooth atunci când nu le folosești
    Ține aceste funcții dezactivate dacă nu ai nevoie de ele, mai ales în spații publice. Vulnerabilități precum KRACK pentru WiFi sau BlueBorne pentru Bluetooth au permis hackerilor să acceseze informații de pe telefoanele conectate la rețele nesigure.
  2. Folosește o rețea virtuală privată (VPN) pe rețelele publice
    De fiecare dată când te conectezi la o rețea WiFi gratuită (cafenele, aeroporturi, hoteluri), rulează o aplicație VPN. VPN-ul criptează datele transmise, astfel încât alte persoane din rețea să nu le poată intercepta. Evită să accesezi aplicații de online banking pe astfel de rețele, chiar și cu VPN activat.
  3. Fii precaut cu mesajele și email-urile suspecte
    Multe atacuri încep cu linkuri sau fișiere trimise de contacte necunoscute. Dacă primești un SMS sau e-mail neașteptat, care solicită să accesezi un link sau să completezi date personale, nu răspunde. De exemplu, atacurile de tip phishing încearcă să copieze interfața băncilor sau a unor servicii populare pentru a colecta informațiile tale.

Recomandări finale și listă rapidă de verificare

  • Actualizează sistemul și aplicațiile de fiecare dată când apare o nouă versiune.
  • Stabilește coduri de acces complexe; folosește amprentă sau recunoaștere facială dacă ai această opțiune.
  • Activează autentificarea în doi pași pentru toate serviciile importante.
  • Descarcă doar din magazine oficiale și verifică permisiunile acordate aplicațiilor.
  • Instalează și utilizează un antivirus; activează VPN-ul în spațiile publice.
  • Repornește telefonul măcar o dată pe săptămână.
  • Realizează backup automat pentru datele importante.

În final, păstrează aceste bune practici și adaptează-le în funcție de nevoile tale. Alege un telefon care îți protejează nu doar amintirile, dar și datele personale, și beneficiezi de o experiență fără griji pe termen lung.

De exemplu, cu tehnologia de top oferită de Samsung, vei avea la dispoziție atât performanță foto de excepție, cât și protecție avansată pentru toate informațiile tale. Așadar, nu mai aștepta! Transformă fiecare clipă într-o capodoperă și ia-ți acum un Samsung Galaxy – protejează-ți amintirile, explorează noi dimensiuni ale fotografiei și trăiește fără limite.

