Cum să-ți pregătești salonul pentru vânzările de Crăciun: produse profesionale și marfuri en gros de la Supreva

Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai aglomerate și profitabile pentru industria de înfrumusețare. Saloanele de coafură, centrele de estetică și magazinele specializate se pregătesc din timp pentru valul de clienți care își doresc să arate impecabil de Crăciun și de Revelion. Pentru a face față cererii crescute, aprovizionarea rapidă și eficientă cu produse pentru saloane en gros devine esențială. În acest context, platforma Supreva se impune ca un partener de încredere pentru comercianți, oferind soluții moderne de achiziție engros online.

De ce să alegi achizițiile en gros prin Supreva

Supreva este o platformă cu marfuri en gros care conectează comercianții și saloanele din domeniul frumuseții cu furnizorii și distribuitorii de produse cosmetice profesionale din patru țări: România, Bulgaria, Ungaria și Polonia. Platforma oferă utilizatorilor posibilitatea de a compara ofertele mai multor furnizori și de a alege cea mai avantajoasă variantă pentru afacerea lor.

Printre beneficiile majore se numără:

Prețuri competitive , datorate volumului mare de produse disponibile și concurenței directe între furnizori.

, datorate volumului mare de produse disponibile și concurenței directe între furnizori. Platformă intuitivă , ușor de utilizat, disponibilă 24/7 , ceea ce permite plasarea comenzilor oricând, fără limitări de program.

, ușor de utilizat, disponibilă , ceea ce permite plasarea comenzilor oricând, fără limitări de program. Transport gratuit în limita a 10% din valoarea comenzii, un avantaj considerabil mai ales pentru comenzile mari.

în limita a 10% din valoarea comenzii, un avantaj considerabil mai ales pentru comenzile mari. Compararea ofertelor între mai mulți furnizori, pentru a asigura cel mai bun raport calitate-preț.

Astfel, Supreva simplifică procesul de aprovizionare en gros, eliminând timpul pierdut în căutarea de distribuitori și gestionarea mai multor comenzi din surse diferite.

Produse cheie pentru sezonul de Crăciun: ce se caută în saloane

Conform analizelor de piață, în lunile noiembrie-decembrie, cererea pentru cosmetice en gros și produse profesionale de înfrumusețare crește cu până la 35-40% față de lunile de vară. Clienții își programează din timp ședințele de coafură, manichiură sau machiaj, iar saloanele trebuie să fie bine pregătite.

Cele mai căutate produse în această perioadă includ:

Vopsea de păr en gros – pentru transformări spectaculoase de sărbători. Gama variată de culori și formule profesionale este esențială pentru saloanele care oferă servicii de colorare.

– pentru transformări spectaculoase de sărbători. Gama variată de culori și formule profesionale este esențială pentru saloanele care oferă servicii de colorare. Produse pentru manichiură și pedichiură – în special geluri UV , ojă semipermanentă , top coat-uri și accesorii de nail art .

– în special , , și . Tratamente profesionale pentru păr și ten – clienții caută strălucire și hidratare în sezonul rece, așa că măștile, serumurile și uleiurile capătă o importanță deosebită.

– clienții caută strălucire și hidratare în sezonul rece, așa că măștile, serumurile și uleiurile capătă o importanță deosebită. Machiaje en gros – fonduri de ten, palete de farduri, iluminatoare și rujuri în nuanțe de sezon sunt nelipsite din trusele profesioniștilor.

Prin Supreva, toate aceste produse pot fi achiziționate engros online, rapid și sigur, direct de la distribuitori de produse cosmetice profesionale, ceea ce asigură calitatea și originalitatea articolelor.

Sfaturi pentru comercianți și saloane: cum te pregătești pentru sezonul de vârf

Fă stocurile din timp – Începe aprovizionarea cu cel puțin 4-6 săptămâni înainte de Crăciun. Astfel, eviți întârzierile de livrare și lipsa produselor esențiale. Analizează trendurile de consum – Culorile și produsele vedetă se schimbă de la an la an. De exemplu, pentru iarna aceasta, tonurile calde de arămiu și auriu domină paletele de vopsea de păr și machiaj. Compară ofertele – Folosește platforma Supreva pentru a verifica rapid prețurile mai multor furnizori. Micile diferențe la costuri pot avea un impact semnificativ asupra profitului final. Gestionează inteligent bugetul – Comandă în funcție de fluxul estimat de clienți și profită de transportul gratuit oferit de Supreva. Investește în produse de calitate – Clienții observă diferența între produsele profesionale și cele obișnuite. Alege cosmetice en gros verificate, provenite de la branduri recunoscute.

Concluzie

Fie că deții un salon de înfrumusețare sau un magazin de cosmetice, perioada sărbătorilor poate fi un adevărat test de organizare și eficiență. Cu ajutorul platformei Supreva, procesul de achiziție en gros devine mai simplu, mai transparent și mai profitabil.

Alege inteligent, compară ofertele, economisește timp și bani — iar afacerea ta va fi pregătită pentru cel mai strălucitor sezon al anului.

