Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi

Ținutele de birou nu trebuie să fie plictisitoare!

Cu bijuteriile potrivite, te poți transforma dintr-o prezență discretă într-o femeie încrezătoare și sofisticată. Iată trei stiluri-office și trucurile noastre de styling before & after' care te vor face să-ți dorești fiecare piesă din colecția noastră.

Business formal – eleganță nemuritoare

Before: Un costum impecabil, sacou clasic și fustă conic, cămașă albă, pantofi cu toc mediu – totul corect, dar fără personalitate.After: Atinge perfecțiunea minimală cu ajutorul:

Cercei-perlă delicati : picături luminoase care îți încadrează fața și adaugă un aer aristocrat.

: picături luminoase care îți încadrează fața și adaugă un aer aristocrat. Colier fin cu pandantiv geometric : o linie subțire de aur galben sau alb care alungește gâtul și dă un punct focal discret ținutei.

: o linie subțire de aur galben sau alb care alungește gâtul și dă un punct focal discret ținutei. Brățară texturată purtată doar pe încheietura dominantă – un detaliu metalic care completează uniform sacoul fără să fie opulent.

Business casual – îndrăznește cu stil

Before: Pantaloni chino eleganți sau fustă creion și un top din mătase, balerini simpli – perfect, dar cum să-l faci unic?After: Joacă-te cu layering-ul și mixează piese subtile:

Ear cuff + perechi de stud-uri asimetrice: poartă-le împreună pe o ureche pentru un accent modern și tineresc.

asimetrice: poartă-le împreună pe o ureche pentru un accent modern și tineresc. Coliere suprapuse în două lungimi: unul cu medalion mic, altul lanț simplu, care dansează când te miști.

în două lungimi: unul cu medalion mic, altul lanț simplu, care dansează când te miști. Inel cu piatră semiprețioasă — alege-ți culoarea zilei: ametist pentru inspirație calmă, citrin pentru energie, sau safir pentru eleganță profundă.

Smart casual – creative office

Before: O rochie cu imprimeu discret sau pantaloni palazzo + bluză lejeră, sneakers albi – confortabil, dar lipsit de farmec.After: Fă-ți curaj să combini metale și culori:

Cercei statement cu forme organice, dimensiuni medii – un mic wow' care atrage zâmbete.

cu forme organice, dimensiuni medii – un mic wow' care atrage zâmbete. Brățări suprapuse de grosimi diferite, așa-numitul mix & match, pentru un look boem-chic.

de grosimi diferite, așa-numitul mix & match, pentru un look boem-chic. Pandantiv lung cu piatră colorată – alege nuanța din imprimeul rochiei și vei arăta ca o pictură în mișcare.

Ești gata să-ți redefinești monotonia office? Intră acum pe angelgold.ro, alege-ți piese care îți reflectă personalitatea și bucură-te de un plus de încredere și feminitate în fiecare zi!

Sursa foto: angelgold.ro

