Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi

  de ELLE
Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi

Ținutele de birou nu trebuie să fie plictisitoare!

Cu bijuteriile potrivite, te poți transforma dintr-o prezență discretă într-o femeie încrezătoare și sofisticată. Iată trei stiluri-office și trucurile noastre de styling before & after' care te vor face să-ți dorești fiecare piesă din colecția noastră.

Business formal – eleganță nemuritoare

Before: Un costum impecabil, sacou clasic și fustă conic, cămașă albă, pantofi cu toc mediu – totul corect, dar fără personalitate.After: Atinge perfecțiunea minimală cu ajutorul:

  • Cercei-perlă delicati: picături luminoase care îți încadrează fața și adaugă un aer aristocrat.
  • Colier fin cu pandantiv geometric: o linie subțire de aur galben sau alb care alungește gâtul și dă un punct focal discret ținutei.
  • Brățară texturată purtată doar pe încheietura dominantă – un detaliu metalic care completează uniform sacoul fără să fie opulent.

Business casual – îndrăznește cu stil

Before: Pantaloni chino eleganți sau fustă creion și un top din mătase, balerini simpli – perfect, dar cum să-l faci unic?After: Joacă-te cu layering-ul și mixează piese subtile:

  • Ear cuff + perechi de stud-uri asimetrice: poartă-le împreună pe o ureche pentru un accent modern și tineresc.
  • Coliere suprapuse în două lungimi: unul cu medalion mic, altul lanț simplu, care dansează când te miști.
  • Inel cu piatră semiprețioasă — alege-ți culoarea zilei: ametist pentru inspirație calmă, citrin pentru energie, sau safir pentru eleganță profundă.

Smart casual – creative office 

Before: O rochie cu imprimeu discret sau pantaloni palazzo + bluză lejeră, sneakers albi – confortabil, dar lipsit de farmec.After: Fă-ți curaj să combini metale și culori:

  • Cercei statement cu forme organice, dimensiuni medii – un mic wow' care atrage zâmbete.
  • Brățări suprapuse de grosimi diferite, așa-numitul mix & match, pentru un look boem-chic.
  • Pandantiv lung cu piatră colorată – alege nuanța din imprimeul rochiei și vei arăta ca o pictură în mișcare.

Ești gata să-ți redefinești monotonia office? Intră acum pe angelgold.ro, alege-ți piese care îți reflectă personalitatea și bucură-te de un plus de încredere și feminitate în fiecare zi!

Sursa foto: angelgold.ro

Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem
Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc
Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Toamna aduce cu ea un ritual aparte: pașii care strivesc frunzele aurii devin coloană sonoră pentru o garderobă fresh, iar încălțămintea capătă rolul de statement.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
