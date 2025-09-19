Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem

Primul salt cu parașuta în tandem este mai mult decât o activitate de adrenalină, este o experiență care îți poate schimba perspectiva asupra vieții. Dacă citești acest articol, înseamnă că ai cochetat deja cu ideea de a zbura în gol de la peste 4000 de metri altitudine. Bravo! Ai curajul să-ți depășești limitele.Dar oricât de fascinant ar părea totul, este firesc să simți o combinație de entuziasm și teamă. Tocmai de aceea, pregătirea fizică și mentală te ajută să ai o experiența nu doar sigură, ci și memorabilă în cel mai bun sens.

Începe cu mentalul, acolo unde frica își face de cap

Dacă ar fi să aleg un singur lucru care face diferența dintre un salt stresant și unul fabulos, acela e starea mentală. Salt cu parasuta in tandem este un sport al minții. Îți cere încredere, calm și deschidere.

✔ Acceptă emoțiile pentru că vin natural

E OK să-ți fie frică. E OK să ai dubii. Creierul tău face ceea ce e programat să facă: să te țină în viață. Doar că el nu știe că vei fi legat de un instructor cu mii de salturi la activ și un echipament testat în condiții extreme. Reacția e normală. Accept-o, nu lupta cu ea.

✔ Gândește-te la de ce-ul tău

De ce vrei să sari? Pentru un bucket list? Pentru un cadou de ziua ta? Pentru a-ți învinge frica? Ține bine minte motivul tău și lasă-l să-ți ghideze pașii. E o formă de ancorare psihologică.

✔ Vizualizează saltul

Închide ochii și imaginează-ți fiecare etapă: cum îți pui echipamentul, cum urci în avion, cum se deschide ușa la 4000m, cum ieși cu instructorul, cum simți vântul pe față, cum te bucuri de salt cu parasuta in tandem. Vizualizarea îți antrenează creierul pentru succes.

✔ Fii prezent

În ziua saltului nu te gândi la job, la deadline, la ce urmează după. Trăiește experiența. Saltul durează câteva minute, dar senzațiile pot dura o viață. Respiră, ascultă instrucțiunile, uită-te la cer.

Pregătirea fizică este simplă, dar importantă

Nu e nevoie să fii sportiv de performanță ca să sari în tandem. Dar e bine să fii într-o formă generală decentă și, mai ales, să respecți câteva lucruri esențiale:

✔ Odihnește-te bine

Somnul este obligatoriu pentru claritate mentală și coordonare. Evită nopțile pierdute înainte de salt. Vrei să fii fresh și să te bucuri de fiecare moment.

✔ Nu consuma alcool sau substanțe înainte de salt

La TNT Brothers, e strict interzis să sari sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Asta nu doar că te poate pune în pericol, dar te scoate din starea de conștiență necesară pentru a te bucura cu adevărat de experiență.

✔ Mănâncă ușor, dar nu sări peste masă

Un mic dejun sau un prânz ușor e ideal. Nu veni flămând, dar nici cu stomacul plin. Evită alimentele grele sau picante.

✔ Îmbracă-te comod

Poartă haine sport, lejere. Blugi strâmți, fuste, sacouri sau haine prea groase sunt incomode în hamul de tandem. Adidașii închiși bine sunt obligatorii, deci fără sandale, tocuri sau șlapi!

Ce se întâmplă în ziua saltului?

✔ Check-in & instructaj

La sosirea în locație, vei completa o declarație pe proprie răspundere și vei primi o scurtă instruire despre poziția corectă în avion și în timpul saltului. Instructorul tău îți va explica totul, e ca o mini-lecție de zbor.

✔ Echiparea

Vei fi echipat cu un ham special de tandem. Totul este ajustat pe corpul tău. Instructorul face o verificare atentă înainte de a urca în avion.

✔ Urcarea cu avionul

Avionul urcă până la 4000 de metri în aproximativ 15-20 de minute. Pe drum, poți admira peisajul și, dacă vrei, poți discuta cu instructorul. Sau… pur și simplu te concentrezi să respiri și să te bucuri.

✔ Saltul

Când ușa se deschide, simți un val de aer puternic. În următoarele secunde, ești în gol. Ai parte de aproximativ 50-60 de secunde de cădere liberă, o senzație care nu se poate compara cu nimic altceva. Apoi, la 1500 metri, parașuta se deschide și urmează încă 5-7 minute de zbor liniștit, în care chiar poți „pilota' parașuta împreună cu instructorul.

✔ Aterizarea

Aterizarea este lentă și controlată. Vei fi ghidat să ridici picioarele. Instructorul face toată treaba.

 Alte curiozități despre primul salt in tandem

  1. Dacă mi se face frică în avion?

Foarte mulți oameni spun „Mi s-a făcut frică în avion, dar am sărit oricum!'. Frica e firească. Instructorul tău știe exact cum să-ți vorbească, cum să te liniștească și cum să te pregătească psihic. Nu ești singur.

  1. E periculos?

Statistica spune că parașutismul în tandem este mai sigur decât condusul unei mașini. La TNT Brothers, folosim echipamente de top, parașute automate de rezervă și avem instructori cu mii de salturi. Siguranța e prioritatea noastră numărul 1.

  1. Ce se întâmplă dacă leșin?

Nicio grijă. Într-un salt tandem, instructorul controlează totul. Dacă tu ești relaxat (sau prea relaxat), el va ghida parașuta, va ateriza, iar tu te vei trezi pe pământ cu un zâmbet larg (și poate un pic de amețeală).

  1.  Pregătirea după salt – da, și asta contează!

✔ Rămâi hidratat

După salt, bea apă și relaxează-te. Uneori adrenalina poate da o ușoară senzație de epuizare după ce trece.

✔ Scrie-ți impresiile

Creierul tău va fi bombardat de endorfine și dopamină. Scrie ce ai simțit. Ai trecut prin ceva unic și merită să păstrezi momentul viu.

✔ Revino pentru al doilea salt 

Mulți oameni spun „Fac un salt, doar să văd cum e', iar apoi… se întorc. Zâmbetul pe față și senzația de libertate absolută creează dependență. Avem pachete speciale pentru cei care revin.

Câteva sfaturi pentru cei care încearcă saltul în tandem pentru prima data

  • Nu încerca să controlezi totul. Lasă-te purtat de moment.
  • Zâmbește larg în cădere liberă. Nu doar că arăți bine în poze, dar îți relaxezi fața și corpul.
  • Fii recunoscător. Pentru viață, pentru curajul tău, pentru cerul de deasupra.
  • Spune-i instructorului dacă vrei senzații tari. Vrei rotiri? Viteză? Spune! Vrei o experiență liniștită? Spune și asta. 

Primul salt cu parașuta e ca o renaștere. Pentru câteva minute nu mai ești cel de zi cu zi, ești un om care zboară. Și când atingi pământul din nou… ești altul. Mai curajos și mai viu.

La TNT Brothers, suntem aici să-ți facem prima experiență memorabilă. Așa că… respiră adânc. Vei iubi saltul mai mult decât ți-ai putea imagina.

Hai să sari cu noi!

Sursa foto: tnt-brothers.ro

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Advertorial
Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi
Advertorial
Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Advertorial
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Advertorial
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Advertorial
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Advertorial
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Casa de la munte a Ginei Pistol și a lui Smiley. Se pregătesc să o construiască: „Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare”
Casa de la munte a Ginei Pistol și a lui Smiley. Se pregătesc să o construiască: „Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare”
Elena Băsescu, transformată la 45 de ani. Cum a apărut în București: în negru și cu o siluetă total diferită față de cea din Parlament
Elena Băsescu, transformată la 45 de ani. Cum a apărut în București: în negru și cu o siluetă total diferită față de cea din Parlament
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din advertorial
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Advertorial

+ Mai multe
Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc
Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc
Advertorial

+ Mai multe
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Advertorial

Toamna aduce cu ea un ritual aparte: pașii care strivesc frunzele aurii devin coloană sonoră pentru o garderobă fresh, iar încălțămintea capătă rolul de statement.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC