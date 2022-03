Cum să te bucuri de o piele echilibrată? Prin restabilirea PH-ului!

Unul dintre cele mai importante roluri pe care pielea îl joacă este acela de a oferi protecție corpului împotriva agresorilor externi, precum: schimbările bruște de temperatură, substanțele chimice sau poluarea. Astfel, PH-ul devine un mecanism de protecție, care odată destabilizat este mai puțin capabil să facă față „inamicilor'.

Iată câteva informații despre PH, pentru a înțelege cât mai bine importanța unei rutine corecte de skincare

Ce înseamnă PH și care este nivelul optim pentru piele?

Potential Hydrogen (PH) este un indicator care reflectă aciditatea unei substanțe. El poate varia între 0 și 14, iar valoarea 7 este considerată neutră. Ce depășește acest prag, indică un caracter alcalin, iar ce este mai jos unul acid. Totuși, care este legătura lui cu tenul? Ei bine, PH-ul pielii este un indice de sine stătător, iar cele mai bine documentate studii demonstrează că acesta trebuie să se situeze undeva între 4,5 și 6,2, optim fiind 5,5. Atunci când variază prea mult, pot apărea acneea, psoriazisul, tenul foarte uscat și alte probleme. Așadar, nu este întotdeauna vorba despre o problemă hormonală atunci când te confrunți cu probleme dermatologice. Pentru a-ți cunoaște cât mai bine nevoile pielii, trebuie să evaluezi PH-ul ei cu ajutorul unei analize sumare.

Ce factori pot afecta PH-ul pielii?

Există o mulțime de cauze care influențează în mod constant nivelul PH-ului din piele, iar oamenii sunt expuși în fiecare zi la acești factori. Printre ei se numără; poluarea aerului, săpunurile antibacteriene, nivelul de umiditate, mâncarea, apa de la robinet, transpirația, expunerea la raze UV, acneea, produsele cosmetice greșit alese, sau chiar și spălarea mult prea frecventă a pielii. După cum se poate observa, toți acești factori sunt foarte greu de evitat. Totuși, cum reușești să menții nivelul de aciditate al pielii fără să îi faci rău? Prin folosirea unor produse cosmetice care au în compoziția lor ingrediente naturale. Acestea sunt obținute din materii prime provenite doar din natură și din surse naturale regenerabile. Procesele de prelucrare prin care trec au cel mai mic impact asupra oamenilor, animalelor și mediului înconjurător.

Importanța unei rutine corecte

În funcție de vârstă, genetică și alți factori esențiali, pielea ta are diferite nevoi. Atunci când ea nu primește tratamentul potrivit, PH-ul se dezechilibrează și începe să îți dea semne: problemele dermatologice. O rutină de bază corectă, potrivită atât pentru dimineață, cât și pentru seară constă în patru pași simpli: cleanser, ser, cremă de ochi și cremă de față. Brandul Biologica are cosmetice cu ingrediente naturale, așa cum este Hyaluronic Day Cream. Această cremă este creată pentru orice tip de ten și reușește să ofere o hidratare profundă pe parcursul zilei. Netezește vizibil liniile fine și ridurile, redă tenului fermitate, are o textură fină, regenerează și este non-comedogenică. De asemenea, te poți bucura și de varianta pentru noapte, care sporește producția de colagen.

Așadar, restabilirea PH-ului pielii poate deveni o sarcină destul de complicată, însă niciodată imposibilă când ai alături produse naturale care au grijă de pielea ta și te răsfață în fiecare zi!

Sursa foto: Biologicacosmetics.com/ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro