Crăciunul este poate cea mai iubită sărbătoare a anului. Copii și adulți deopotrivă așteaptă cu nerăbdare cea mai frumoasă și magică noapte din an. Și de ce nu ar aștepta această seară minunată? Este un festival pe care îl celebrăm cu toții an de an, cu tradiții de zeci de ani, dar și obiceiuri mai noi. Mese întinse, cadouri și familia aproape sunt acele elemente pe care nu le putem separă de Crăciun. Desigur, nici nu durează pentru totdeauna, însă atât cât durează ar trebui să facem totul cât de poate de memorabil. În perioada Crăciunului, cu toții se gândesc cum să organizeze o petrecere memorabilă. În orice caz, sunt atât de multe petreceri organizate la această dată încât s-ar putea să scriem perfect câte un articol pentru fiecare dintre evenimentele care se celebrează.

Dar astăzi vrem să te ajutăm și să te învățăm cum să găzduiești tu o petrecere de Crăciun la tine acasă. Astăzi vrem ca tu, mai mult ca niciodată, să te simți gata să organizezi cea mai tare celebrare a Craciunlui, astfel încât să îi lași pe toți cu gura căscată. Nu există o modalitate mai bună de a-ți mulțumi familia și prietenii decât să organizezi o petrecere de prânz sau o cină la tine acasă.

Desigur, toate aceste lucruri este posibil să te sperie într-o oarecare măsură? Dar, nu începe să tremuri și nu te lăsa copleșit. O poți face, poate mai bine decât crezi. O sărbătoare a prieteniei are întotdeauna un loc special în orice casă. Așa că încearcă să organizezi o petrecere în care, mai presus de toate, familia primează. În cele ce urmează îți oferim câteva sfaturi care îți pot fi utile dacă dorești ca petrecerea ta să fie cea mai discutată' dintre toate petrecerile de Crăciun din ultimii ani.

Cum să organizezi o petrecere de Crăciun acasă ?

Dacă ne acorzi atenție, cu siguranță vei învăța cum să organizezi cea mai tare petrecere de Crăciun. Și dacă nu, cu siguranță vei reuși să rezolvi ceva în acest sens. Să începem:

Decide o anumită dată pentru petrecere

Este primul lucru pe care ar trebui să-l faci. În acest fel, oaspeții își vor putea consulta agendele mai bine pentru a putea participa. Gândește-te că în acele zile întreaga lume este mai ocupată decât în alte perioade din an. Anunță pe toată lumea în avans pentru ca participanții să se poată organiza. Poți chiar să creezi un eveniment pe Facebook. Cu toții urmăresc această platformă!

Creează o listă

Este esenţial să faci asta. Deși nu trebuie să fie ca o nuntă, trebuie totuși să ai grijă să nu omiți pe nimeni, mai ales când vine vorba despre rude. Dacă nu există o listă, pregătirea poate fi o adevărată bătaie de cap. Să știi exact cine va veni la petrecere îți va ușura mult întreaga organizare. Nu strică niciodată să ai totul bine notat.

Planifică meniul

Ne imaginăm că dacă îndrăznești să organizezi o petrecere va fi pentru că ai o anumită îndemânare în bucătărie. Și acest lucru este de la sine înțeles pentru că mâncarea este unul dintre elementele centrale ale oricărei petreceri care include un meniu. De Crăciun sunt niște mâncăruri de neînlocuit, așa că nu uită nimic din meniu: salată de boeuf, ruladă de curcan, cârnați și friptură de porc, cozonaci… Și dacă nu poți ține pasul în bucătărie, cere ajutor mamei tale.

Lasă invitatul să participe

La punctul anterior am menționat meniul pe care îl poți pregăti dacă te simți calificat. Deși dacă arăți că ești puțin copleșit între atâtea preparate și atâtea rețete, dacă nu vrei să abuzezi de bună-credință a mamei tale, roagă-i pe invitați să aducă ceva de mâncare. Cu siguranță vei avea mai multe preparate de Crăciun. Deci cu siguranță vei avea o masă dintre cele mai variate și bogate.

Cadouri

Crăciunul nu își are rostul fără ele. Din acest motiv, cadourile pot fi împărțite și la un prânz sau o cină cu prietenii. Detaliile nu sunt niciodată prea multe. Nu uita să împachetezi câteva cadouri de Crăciun pentru o petrecere de neuitat și pentru invitații tăi. Dacă dorești să surprinzi cu adevărat, ai putea să închiriezi un Moș Crăciun care să împartă darurile. Trebuie doar să afli de unde se inchiriaza Mos Craciun adevarat și totul se va rezolva cât ai clipi.

Gândește-te la muzică

Dacă vrei să faci ca totul să fie plin de spiritul Crăciun, alege coloana sonoră care se potrivește cel mai bine serii. Muzica poate fi unul dintre elementele care te ajută să activezi petrecerea: fă oamenii să se distreze. Dar ține cont de ceea ce tocmai am spus: aceasta este o petrecere. Poate de aceea este cel mai convenabil să creezi un mediu care să invite la sărbătoare, chiar și la dans. Fii cât mai selectiv cu melodiile care vor fi redate în timpul evenimentului. Există melodii moderne și captivante care omagiază Crăciunul și melodii care sunt foarte aproape de temele muzicale mai tradiționale.

Dacă sunt copii implicați

Este foarte probabil să fie o mulțime de copii la petrecerea de Crăciun. Nu este nimic mai rău decât să te bucuri de o masă bună cu prietenii și copilul tău să îți spună că vrea să meargă acasă, pentru că îi este somn, pentru că îi este foame, pentru că îi este sete sau pentru că s-a plictisit. Pentru a evita o astfel de bătaie de cap, un remediu infailibil este să-l faci să interacționeze cu copiii celorlalți oaspeți. În acest fel, ei sunt siguri că nu se vor simți singuri. Ai grijă să organizezi ceva și pentru cei mici. Și nu trebuie să lipsească Moș Crăciun și un meniu adaptat pentru cei mici.

