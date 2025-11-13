Cum să eviți problemele dentare înainte să apară

Fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei specifice, iar ceea ce funcționează perfect pentru un copil poate să nu fie suficient pentru un adult de 50 de ani.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum să eviți problemele dentare înainte să apară

Sănătatea dinților nu se menține la fel la 7 ani și la 70. 

Fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei specifice, iar ceea ce funcționează perfect pentru un copil poate să nu fie suficient pentru un adult de 50 de ani. Totuși, există un fir roșu care leagă toate aceste perioade: prevenția inteligentă, adaptată nevoilor de moment.

De cele mai multe ori, ajungem la dentist abia atunci când apare durerea. Dar dacă am înțelege că fiecare deceniu necesită o altă strategie de protecție, am putea evita multe dintre problemele care ne îngrijorează. Hai să vedem ce ar trebui să știe fiecare generație despre sănătatea dentară.

Copilăria: Când se pun bazele unui zâmbet sănătos

Mulți părinți fac greșeala de a crede că dinții de lapte „oricum cad”, deci nu merită prea multă atenție. Adevărul este că acești primii dinți sunt extrem de importanți – ei rezervă spațiul pentru dinții permanenți și influențează dezvoltarea corectă a maxilarelor.

De la apariția primului dințișor, periajul devine obligatoriu. Da, chiar dacă bebelușul are doar unul sau doi dinți. Folosiți o cantitate cât bobul de orez de pastă cu fluor și o perie mică, moale. Mulți părinți ezită să folosească pastă cu fluor la bebeluși, temându-se de înghițire, dar studiile arată că beneficiile depășesc cu mult riscurile, atâta timp cât cantitatea este minimă.

Biberonul de noapte cu lapte sau sucul de mere sau morcovi este un dușman tăcut al dinților de lapte. Cariile pot apărea devastator de repede la copiii mici, tocmai pentru că zahărul rămâne în contact cu dinții ore întregi. Dacă micuțul are nevoie de ceva pentru a adormi, apa simplă este singura opțiune sigură.

Spre vârsta de 6-7 ani apar primii molari permanenți – „dinții de 6 ani” – și aici intervine o măsură preventivă excepțională: sigilarea șanțurilor. Acești dinți au denivelări unde se adună ușor resturile alimentare. O rășină protectoare aplicată de dentist poate preveni cariile înainte să apară. Este o investiție mică cu impact imens.

Adolescența: Între aparate dentare și fast-food

Adolescența aduce provocări unice. Pe deoparte, mulți adolescenți poartă aparate ortodontice, care fac igiena mai dificilă. Pe de altă parte, independența crescândă înseamnă adesea mai mult fast-food, băuturi energizante și, recunoaștem, o igienă dentară mai… neglijentă.

Aparatul dentar multiplică riscul de carii dacă igiena nu este meticuloasă. Brackeții și sârmele creează zone unde placa bacteriană se simte ca acasă. Periuțele interdentare și dușurile bucale devin esențiale, nu opționale. Mulți adolescenți se plâng că durează prea mult, dar realitatea este că 5 minute de curățare amănunțită seara pot preveni luni de tratamente ulterioare.

Băuturile energizante și sportive sunt mai periculoase decât par. Nu doar că sunt pline de zahăr, dar aciditatea lor erodează smalțul. Un obicei pe care îl vedem des: sorbit îndelung din paie. Adolescentul crede că protejează dinții ținând paiul în spate, dar în realitate expune dinții la un atac acid prelungit. Dacă musai trebuie consumate astfel de băuturi, cel puțin clătiți gura cu apă după aceea.

Adulții tineri: Când viața ocupată sabotează rutina

Între 20 și 40 de ani, viața devine complexă rapid. Carieră, relații, poate și copii – și brusc, controlul dentar devine „ceva ce voi programa când am timp”. Problema este că problemele dentare nu așteaptă ca tu să ai timp liber în agendă.

Plecând de la ideea că este mai bine să previi decât să tratezi, vă recomandăm să adoptați o rutină regulată de profilaxie stomatologică, care ajută la prevenirea cariilor și a altor probleme dentare, economisind timp și bani pe tratamente mai complicate. 

Pentru un adult ocupat, controalele regulate de două ori pe an par o corvoadă, dar gândiți-vă că o oră la dentist de două ori pe an este mai puțin decât zilele de lucru pierdute din cauza unei urgențe dentare.

Mulți descoperă acum consecințele bruxismului – scrâșnirea dinților cauzată de stres. Trezirea cu dureri de maxilar sau dureri de cap matinale sunt semne clare. Stresul la locul de muncă se traduce literal în dinți uzați. O gutieră de noapte poate părea incomodă la început, dar salvează literalmente dinții de eroziune prematură.

Cafeaua, vinul roșu și fumatul lasă urme vizibile. Dinții galbeni sau pătați nu sunt doar o problemă estetică – colorarea indică adesea zone unde se poate acumula mai ușor placa. Dacă sunteți consumator frecvent de cafea, măcar clătiți gura cu apă după fiecare ceașcă.

Sarcina aduce propriile sale provocări dentare. Schimbările hormonale fac gingiile mai sensibile, iar greața matinală expune dinții la acidul gastric. Femeile însărcinate ar trebui să fie extra-atente la igienă și să informeze dentistul despre sarcină.

Maturitatea (40-60 ani): Când apar semnele uzurii

După 40 de ani, dinții încep să arate semnele deceniilor de utilizare. Smalțul s-a subțiat, gingiile poate s-au retras ușor și brusc apar sensibilitățile care nu existau înainte. Nu este îmbătrânire inevitabilă – este rezultatul acumulat al modului în care ți-ai îngrijit sau neglijat dinții până acum.

Boala parodontală devine o preocupare majoră. Nu mai vorbim doar de gingivită ușoară, ci de inflamație cronică care, netratată, duce la pierderea osoasă și eventual a dinților. Semnele sunt subtile la început: gingii care sângerează ușor, dinți care par mai lungi (de fapt gingiile s-au retras), respirație persistentă urât mirositoare.

Eroziunea dentară devine vizibilă. Dinții pot părea translucizi la margini, mai scurți, sau cu mici crestături la linia gingiilor. Această uzură vine de la combinația dintre presiunea mecanică (periaj prea agresiv, bruxism) și atacul acid (dieta, reflux gastric). Odată pierdut, smalțul nu se regenerează.

Aici intervine importanța detartrajelor profesionale și a controalelor regulate. Ce la 20 de ani era preventiv, la 50 devine esențial. Tartrul sub gingii nu se vede în oglindă și nu te doare, dar distruge încet osul care susține dinții.

Seniorii: Păstrarea zâmbetului în anii de aur

După 60 de ani, provocările se intensifică, dar cu strategia corectă, dinții naturali pot dura toată viața. Generațiile anterioare acceptau ca normal să piardă dinții cu vârsta, dar medicina modernă demonstrează că nu trebuie să fie așa.

Rădăcina expusă este o problemă comună. Pe măsură ce gingiile se retrag, rădăcinile dinților – care nu au protecția smalțului – devin vulnerabile. Sunt mai moi, mai poroase, și cariile de rădăcină pot progresa rapid. Pasta de dinți cu fluor concentrat și aplicații profesionale de fluor devin necesare, nu opționale.

Protezele dentare, parțiale sau complete, necesită îngrijire la fel de atentă ca dinții naturali. Mulți seniori cred că proteza nu necesită întreținere. Greșit. Placa bacteriană se acumulează și pe proteze, poate cauza infecții fungice (candidoza orală) și produce miros neplăcut. Curățarea zilnică a protezei și a gingiilor este obligatorie.

Xerostomia – uscarea gurii – devine o problemă majoră. Mulți seniori iau multiple medicamente zilnic, fiecare contribuind la scăderea producției de salivă. Guma de mestecat fără zahăr, substitute de salivă și hidratare constantă ajută, dar nu rezolvă complet problema. Discutați cu medicul despre ajustarea medicamentelor dacă posibil.

Dificultățile de mobilitate pot face periajul mai dificil. Artrită, vedere slabă – toate complică rutina zilnică. Periuțele electrice cu mânere mai groase, suporturi speciale, și chiar ajutorul unui îngrijitor pot face diferența între o igienă decentă și una inadecvată.

Firul roșu: Consecvența bate perfecțiunea

Indiferent de vârstă, există un principiu universal: este mai ușor să previi decât să repari. Un copil care învață să își perieze corect dinții va duce acest obicei în adolescență. Un adult tânăr care nu sare controalele va avea dinți mai sănătoși la 50 de ani. Un senior care își curăță proteza zilnic evită complicații serioase.

Fiecare etapă necesită ajustări – produse diferite, tehnici adaptate, frecvență modificată a controalelor. Dar esența rămâne aceeași: atenție constantă, măsuri preventive și intervenție rapidă când apar semne de problemă.

Dinții tăi te vor însoți toată viața – dacă ai grijă de ei acum, indiferent de vârstă. Fiecare deceniu este o nouă oportunitate de a face alegeri mai bune. Nu este niciodată prea devreme și nici prea târziu să începi să ai grijă de zâmbetul tău.

Foto: Envato Elements

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
Advertorial
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
Advertorial
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Advertorial
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Advertorial
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru!
Advertorial
Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru!
Cum să îți planifici vacanța de vis cu ajutorul unui credit 
Advertorial
Cum să îți planifici vacanța de vis cu ajutorul unui credit 
Libertatea
Suma totală pe care ar fi primit-o Gabi Tamaș și Dan Alexa după ce au câștigat Asia Express 2025. Mai mulți bani decât la ultimul contract ca fotbaliști
Suma totală pe care ar fi primit-o Gabi Tamaș și Dan Alexa după ce au câștigat Asia Express 2025. Mai mulți bani decât la ultimul contract ca fotbaliști
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit spectaculos. Cum își menține greutatea. „Sunt mai multe legate de acest subiect”
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit spectaculos. Cum își menține greutatea. „Sunt mai multe legate de acest subiect”
Cum a apărut Răzvan Fodor alături de soția lui, în finala „Asia Express” 2025. „Aștia suntem! Precum niște magicieni, dau suflet aventurii noastre”
Cum a apărut Răzvan Fodor alături de soția lui, în finala „Asia Express” 2025. „Aștia suntem! Precum niște magicieni, dau suflet aventurii noastre”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Băiețelul lui a fost diagnosticat cu autism, dar celebrul artist refuză să îi mărească pensia alimentară, spunând că nu are bani! Între timp, și-ar fi cumpărat un apartament de 500.000 euro
Băiețelul lui a fost diagnosticat cu autism, dar celebrul artist refuză să îi mărească pensia alimentară, spunând că nu are bani! Între timp, și-ar fi cumpărat un apartament de 500.000 euro
catine.ro
Meserii potrivite pentru zodia Scorpion. Ce cariere ar trebui să urmeze acești nativi
Meserii potrivite pentru zodia Scorpion. Ce cariere ar trebui să urmeze acești nativi
Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sean Diddy Combs ar putea petrece mai mult timp în închisoare. Data eliberării ar fi fost amânată din cauza unor presupuse încălcări ale regulilor
Sean Diddy Combs ar putea petrece mai mult timp în închisoare. Data eliberării ar fi fost amânată din cauza unor presupuse încălcări ale regulilor
Din ce cauze simți că ți-e frig în mod constant. Ce arată specialiștii
Din ce cauze simți că ți-e frig în mod constant. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
Shopilo.ro – locul unde reducerile chiar funcționează
Shopilo.ro – locul unde reducerile chiar funcționează
Advertorial

Hai să recunoaștem: trăim într-o perioadă în care cumpărăturile online au devenit sport național.

+ Mai multe
Cum să îți cumperi bunuri scumpe fără să afectezi bugetul lunar
Cum să îți cumperi bunuri scumpe fără să afectezi bugetul lunar
Advertorial

Dorința de a cumpăra anumite bunuri scumpe se poate intersecta uneori cu celelalte responsabilități financiare care sunt elementare.

+ Mai multe
Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025
Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC