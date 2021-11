Cum să ai grijă de organismul tău în timpul menopauzei

Menopauza rămâne în continuare, chiar și la finele anului 2021, un subiect tabu, învăluit în preconcepții. Chiar dacă femeile reprezintă jumătate din populația globului, și toate, la un moment dat al vieții lor vor ajunge la această etapă, menopauza continuă să fie o temă despre care nu se vorbește. Din această cauză, există o lipsă serioasă de informare în rândul femeilor. Aceste lucruri sunt dovedite și de un studiu recent realizat de American Association of Retired Persons (AARP), care arată că 6 din 10 femei cu vârsta de peste 35 de ani cred că schimbările hormonale asociate cu procesul de îmbătrânire nu sunt discutate suficient, în timp ce doar 4 % consideră că sunt „bine informate' pe această temă. În plus, numai 7% dintre femeile intervievate au putut identifica lista completă a simptomelor cauzate de menopauză.

Ce-i drept, lista acestora este extrem de lungă și poate fi chiar copleșitoare: bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, uscăciune vaginală, dureri de cap, dureri musculare, probleme de memorie, ceață cerebrală, schimbări de dispoziție, menstruații neregulate, scăderea libidoului, usturime vaginală, pierderi involuntare de urină, creștere în greutate, anxietate, depresie, păr uscat, unghii fragile, piele uscată, lipsă de concentrare, probleme digestive, balonare, rigiditate în articulații, osteoporoză, palpitații, oboseală.

Cu toate acestea, este extrem de important să le cunoaștem și să vorbim despre schimbările prin care organismul nostru trece, fiindcă doar așa îi vom putea oferi îngrijirea de care are nevoie pentru a traversa cu bine această perioadă. În plus, trebuie să înțelegem și că menopauza nu afectează doar femeile de peste 52 de ani (vârsta medie), ci se poate instala la o vârstă mult mai timpurie. Statisticile arată că aproximativ 1 din 100 de femei experimentează menopauza înainte de vârsta de 40 de ani, iar 1 din 1000 de femei, înainte de 30 de ani.

De cele mai multe ori menopauza este descrisă ca o perioadă gri din viața unei femei, pe care ar trebui să o privească cumva cu un sentiment de resemnare. Însă lucrurile nu trebuie să fie așa! Poate fi o etapă cu multe provocări, nimeni nu contestă asta, dar dacă ai grijă de sănătatea ta, dacă îi oferi corpului tău toate substanțele hrănitoare de care are nevoie, dacă ai un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată, menopauza se poate transforma în cea mai bună etapă a vieții tale!

Iar pentru a-ți veni în ajutor, Fiterman Pharma a dezvoltat o serie de produse speciale, atât pentu perioada perimenopauzei, a menopauzei, cât și a postmenopauzei. Primul dintre acestea se numește Mastrelle Meno I și este un supliment alimentar pe bază de extracte vegetale (Cimicifuga racemosa, Vitex agnus-castus, Rhodiola rosea, Melissa officinalis) și vitamina B6, ce calmează simptomologia specifică menopauzei. Acesta ajută la ameliorarea bufeurile și transpirațiile nocturne, combate oboseala, tulburările de somn, neliniștea și iritabilitatea, și în plus, nu conține hormoni.

Cel de-al doilea produs dezvoltat de Fiterman Pharma, Mastrelle Meno II, este un supliment alimentar complex și inovator, care restabilește echilibrul hormonal atât la menopauză, cât și la postmenopauză. Mulțumită substanțelor din compotia sa precum izoflavone din soia, vitamine și calciu, Mastrelle Meno II susține sănătatea sistemului osos, protejează sistemul cardiovascular, îmbunătățește elasticitatea pielii și fortifică părul.

Din cauza deficitului de estrogeni din această perioadă, extrem de multe femei se confruntă cu uscăciune vaginală. Pentru a ameliora acest simptom ai nevoie de un produs special, care să îți ofere o hidratare profundă. Iar Mastrelle Madame 45+ gel vaginal hidratează, asigură o bună lubrefiere și îmbunătățește calitatea țesutului vaginal. Are o textură ușoară, deloc grasă, sub forma unei emulsii ulei în apă, care asigură un pH (pH=5) apropiat de cel al mucoasei vaginale la menopauză. În plus, este extrem de ușor de aplicat și permite măsurarea exactă a dozei administrate cu ajutorul aplicatorului vaginal gradat.

Iar pentru pierderile de minerare cum ar fi cea a mesei osoase din perioada perimenopauzei și postmenopauzei, Fiterman Pharma a dezvoltat Ostart Plus, un produs complex ce ajută la funcţionarea optimă a mușchilor și a nervilor, contribuie la coagularea normală a sângelui și protejează sistemul cardiovascular. În plus, suplimentul respectă principiul „triunghiului osului sănătos' care are la bază asocierea dintre calciu, vitamina K2 și vitamina D3.

Toate aceste produse pot fi achiziționate de pe site-ul www.shopfiterman.ro.

