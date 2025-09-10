Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?

Alegerea treningului potrivit îți deschide multe opțiuni pentru un look urban îngrijit.

Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?

Alegerea treningului potrivit îți deschide multe opțiuni pentru un look urban îngrijit. Mulți se feresc să poarte trening în afara antrenamentului, de teamă că outfitul lor arată prea sport sau neglijat. De fapt, cu câteva ajustări și accesorii, un trening devine piesa centrală pentru apariții moderne, confortabile și autentice la ieșirile tale în oraș. În acest ghid, vei descoperi pașii pentru a transforma un trening clasic într-o ținută urbană cu personalitate. 

Selectează treningul potrivit ca bază

Primul pas către un outfit reușit îl reprezintă alegerea unui trening pentru bărbați care ți se potrivește atât ca mărime, cât și ca stil. Îți recomandăm să urmărești:

  • Croiala: Modelele slim fit sau cu linie modernă se așează bine pe majoritatea conformațiilor masculine. Treningurile lejere sau supradimensionate, cu aspect neglijent, se integrează mai greu într-un context urban.
  • Materialul: Treningurile din bumbac de calitate, cu elasticitate discretă, oferă confort, dar și structură. Variantele cu amestec de poliester sau cu inserții tehnice asigură rezistență la uzură și flexibilitate pentru activități de zi cu zi.
  • Culoarea și detaliile: Poți alege nuanțe de gri, negru sau navy, pentru combinații ușoare cu orice accesoriu. Dacă vrei o apariție mai distinctă, optează pentru verde stins, bej sau albastru cobalt mat. Detaliile discrete, cum ar fi un logo mic sau fermoare fine, completează lookul, prin simplitate. 

Transformă ținuta cu accesorii alese cu grijă

Accesoriile potrivite schimbă instant aspectul și transmit atenție la detalii. Acesta este momentul să-ți pui amprenta personală pe fiecare ieșire.

Ceasul

Un ceas cu design discret, fie cu bratara metalica, fie cu o curea clasică din piele, se potrivește foarte bine atunci cand porti un trening. Dacă preferi o varianta mai modernă, un smartwatch cu look minimalist completează ținuta fără efort. În același timp, ceasul aduce functionalitate prin monitorizarea activităților zilnice și păstrează un aer masculin. 

Geanta sau rucsacul

Pentru ieșiri în oraș, alege genți sau rucsacuri compacte, din materiale rezistente și cu design clar. O geantă crossbody neagră sau un rucsac structurat din piele ecologică se potrivesc la ținute urbane. Evită rucsacurile sport masive sau sacoșele, ca să menții un aspect curat și ordonat.

Ochelari de soare

Ochelarii cu rame negre, pătrate sau rotunde, aduc echilibru unui outfit sport. Pentru un plus de originalitate, încearcă rame transparente sau lentilă colorată ușor, care adaugă dinamică ținutei fără să o încarce. Cel mai important este ca ochelarii să completeze forma feței și nuanțele treningului, pentru un aspect plăcut și bine pus la punct.

Șapca sau căciula

Șapca sau căciula completează ușor un trening ales cu atenție. Pentru zilele călduroase, o șapcă simplă, în culori precum negru, gri sau bleumarin, adaugă un accent practic și se potrivește cu majoritatea modelelor de trening. În sezonul rece, o căciulă tricotată, într-o nuanță neutră, menține confortul și dă continuitate ținutei sport. Atunci când alegi aceste accesorii în ton cu treningul, obții un ansamblu echilibrat, potrivit pentru diferite activități de zi cu zi. 

Alege încălțămintea care echilibrează stilul casual cu cel urban

Încălțămintea joacă un rol important în modul în care arată și este perceput un trening. Nu orice model se potrivește în toate situațiile, așa că merită să alegi varianta corectă în funcție de context. Ține cont de următoarele:

  • Sneakerși: Modelele clasice, în culori neutre precum alb, negru sau gri, sunt o alegere sigură alături de un trening. Asigură confort pe parcursul zilei și se potrivesc atât pentru plimbări, cât și pentru întâlniri relaxate.
  • Pantofi sport cu aspect elegant: Pentru evenimente puțin mai formale sau întâlniri la bar, alege pantofi sport cu tălpi subțiri și detalii discrete, eventual un mix de piele cu materiale textile.
  • Pantofi pentru sezon rece: Sneakerșii impermeabili sau cei cu blană subțire te ajută în zilele reci.
  • Încălțări ușoare pentru vară: Modelele slip-on sau espadrilele în culori simple aduc confort și lasă piciorul să respire.

Folosește stratificarea pentru a crea un look practic și modern

Stratificarea îți permite să te adaptezi rapid la schimbările de temperatură și să păstrezi un aspect bine construit. Atunci când alegi să porți un trening, câteva piese simple pot face diferența și pot adăuga funcționalitate ținutei: 

  • Jacheta bomber sau windbreaker. Pune peste bluza de trening o jachetă bomber sau un windbreaker într-o culoare neutră. Aceste opțiuni completează echipamentul și sunt practice în orice sezon, fără să adauge volum inutil.
  • Hanorac sau pulover subțire. În zilele mai reci, poți adăuga un hanorac cu glugă sau un pulover ușor, în tonuri naturale, purtat peste sau sub bluza de trening.
  • Cămașa slim. Dacă vrei o notă mai rafinată, o cămașă slim purtată peste tricou și sub jachetă adaugă un aer smart, potrivit pentru ieșiri relaxate în oraș. 

Evită să combini prea multe straturi sau materiale voluminoase, deoarece pot incomoda mișcarea și pot arăta nepotrivit. Alege materiale precum bumbacul, lâna subțire sau fleece, care oferă confort și mențin un echilibru între funcționalitate și aspect.

Un trening, accesorizat inspirat, poate transforma complet orice ieșire în oraș într-o oportunitate de a-ți exprima stilul, fără să compromiți confortul. Alege croiala și materialul potrivite, folosește accesorii bine gândite și adaptează lookul fiecărei ocazii. Nu te limita la o singură variantă. Explorează, experimentează și adaptează fiecare element la personalitatea ta!

Foto: Shutterstock

